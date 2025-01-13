БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды

В 2024 году БФТ-Холдинг продолжил уверенное движение вперед, реализовав более 300 новых проектов. Разработка федеральных социально значимых сервисов, внедрение проектов в регионах, новые корпоративные проекты, а также обновления программных продуктов, рост команды и расширение сети партнеров – об этом и не только читайте в нашем материале.

Новые масштабы цифровизации в проектах федерального уровня

Социальный фонд России, ПАО «Ростелеком»

В 2024 году было продолжено развитие Единой цифровой платформы в социальной сфере (Социальное казначейство) совместно с ПАО «Ростелеком». В результате на сегодняшний день платформа предоставляет возможность одновременной работы около 80 млн внешних пользователей, более 700 млн выплат ежегодно проходит через систему, а 90% онлайн-услуг доступны для получения в круглосуточном режиме.

Была разработана и внедрена система консолидации и нормализации данных – одна из самых масштабных MDM-систем в рамках российских ГИС. Произведен запуск единого реестра многодетных семей – внесены сведения о более чем 2,25 млн многодетных семей из 89 регионов РФ.

В рамках обеспечения эксплуатации ФГИС ЕИИС «Соцстрах» более 1 млн электронных листов нетрудоспособности выдается каждую неделю, в системе зарегистрировано 4,5 млн юридических лиц, и ежегодно 55 млн человек получают социальные пособия и льготы.

Росреестр, ПАО «Ростелеком»

Ведется работа по созданию Единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» (ЕЦП НСПД), консолидирующей все пространственные данные о земле и недвижимости страны в едином пространстве. Всего на текущий момент в рамках проекта по развитию ФГИС ЕЦП НСПД создано 20 электронных сервисов, утверждена 31 дорожная карта с пилотными субъектами и загружено более 3000 пространственных слоев из информационных систем поставщиков. На платформе зарегистрированы более 65,5 тысяч пользователей – граждан, представителей бизнеса и органов власти.

Продолжилась работа по модернизации федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр недвижимости», автоматизирующей деятельность центрального аппарата Росреестра и его управлений (ЕГРН 2.0).

Роструд, ПАО «Ростелеком»

Автоматизирован процесс приема заявок на целевое обучение в рамках развития Единой цифровой платформы «Работа в России», что позволило крупнейшим компаниям страны привлекать высококвалифицированные профильные кадры, а соискателям – обучаться по интересной специальности и гарантированно устраиваться на работу.

Завершен проект по развитию Реестра нормативно-справочной информации (РНСИ) в сфере здравоохранения. Сервис получил новую функциональность в соответствии с актуальными требованиями к данному ресурсу, а широкому кругу пользователей Портала НСИ стали доступны дополнительные возможности. Сегодня на Портале НСИ ведется более 1800 справочников и классификаторов, а общее количество записей в справочниках составляет более 400 млн. Система предоставляет возможность одновременной работы на Портале НСИ свыше 10 тысяч пользователей.

В 2024 году была введена в промышленную эксплуатацию Система управления ресурсами. В качестве технологической основы выступила EAM-система «БФТ.Управление активами». Теперь все организации, входящие в структуру ведомства, ведут планирование и учет имущества, а также контроль мероприятий по его обслуживанию в единой системе управления имущественными активами.

Новые проекты в корпоративном сегменте

В 2024 году БФТ-Холдинг приступил к реализации новых проектов в корпоративном сегменте:

ПАО «Ростелеком»

Одним из крупных проектов 2024 года является внедрение SRM-системы «БФТ.Закупки» в ПАО «Ростелеком» в рамках корпоративной политики импортозамещения. В результате автоматизирован весь цикл закупок, предусмотренный Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».

АО «Татспиртпром»

Еще одним проектом, стартовавшим в 2024 году, является внедрение системы управления закупками «БФТ.Закупки» в АО «Татспиртпром». На сегодняшний день проект находится на стадии реализации.

ГК «Основа»

Совместно с компанией HRlink и внутренней функционально-технологической командой Заказчика завершен проект внедрения платформы электронного кадрового документооборота (КЭДО) в ГК «Основа».

Курс на цифровизацию регионов

В 2024 году команда БФТ-Холдинга работала над масштабными проектами в регионах и муниципалитетах нашей страны, среди которых:

Цифровая трансформация вузов

В 2024 году система кадрового электронного документооборота (КЭДО) HRlink из партнерского портфеля БФТ-Холдинга успешно внедрялась в вузах.

Платформа уже работает в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (БФУ). На сегодняшний день 94% сотрудников БФУ перешли на КЭДО, в системе зарегистрировано свыше 1800 пользователей, включая 10 кадровых специалистов.

БФТ-Холдинг совместно с компанией HRlink реализовал проект внедрения платформы КЭДО в ИТ-инфраструктуру Алтайского государственного университета. 98% сотрудников университета уже используют КЭДО – в системе зарегистрировано свыше 1950 пользователей.

В рамках сотрудничества с вузами в компании в течение нескольких лет действуют два некоммерческих проекта – «БФТ-ВУЗ» и «БФТ-Стажер».

«БФТ-ВУЗ» охватывает 32 высших учебных заведения из 18 регионов страны. В 2023-2024 учебном году 54 преподавателя и более 400 студентов вузов прошли обучение в рамках проекта «БФТ-ВУЗ» и научились работать с системами линейки АЦК.

В рамках проекта «БФТ-Стажер» студенты и выпускники могут пройти стажировку и освоить практические навыки работы в разработке, тестировании, сопровождении и документировании программных продуктов БФТ-Холдинга. Благодаря проекту в 2023-2024 году в штат БФТ после стажировки было зачислено 38 человек.

Расширение партнерской сети

С 2023 года в БФТ-Холдинге работает партнерская программа по реализации и внедрению БФТ-решений в корпоративном секторе. В партнерской программе участвуют интеграторы, дистрибьюторы и торговые партнеры. В настоящее время партнерская сеть БФТ-Холдинга насчитывает 26 компаний, таких как OCS Distribution, ГК МОNT, НОРБИТ и другие.

Развитие продуктовой линейки

В 2024 году БФТ-Холдинг активно работал над развитием продуктовой линейки. Запущена новая версия low-code платформы «БФТ.Платформа». Сервис для подписания документов руководителем «БФТ.ТОП» теперь полностью совместим с отечественной операционной системой «Аврора».

Признание в рейтингах

По итогам 2024 года БФТ-Холдинг занял 50 место в рейтинге «TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России», а также 40 место в рейтинге «CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России».

В рейтингах крупнейших ИТ-компаний и групп по версии RAEX БФТ занял 3 место в области дистрибуции, 6 место в сфере разработки программного обеспечения и 11 место в области информационных и коммуникационных технологий. БФТ-Холдинг – в числе лидеров обзора «Цифровизация закупок» по версии TAdviser. Кроме того, компания заняла 21 место в рейтинге работодателей в российской IT-сфере по версии Хабр Карьера.

Построение привлекательного бренда ИТ-работодателя и нематериальная мотивация сотрудников

В 2024 году команда БФТ-Холдинга продолжила активный рост – к коллективу присоединилось более 400 профессионалов, благодаря чему общее количество сотрудников превысило отметку в 2800 человек из более чем 140 городов России.

В БФТ-Холдинге активно развивается система нематериальной мотивации сотрудников. Новый проект «Карьерный компас БФТ» по профориентации школьников охватил 130 семей специалистов БФТ-Холдинга. В 2024 году в компании была запущена программа корпоративных скидок и привилегий BestBenefits, организованы онлайн-клуб для совместных тренировок и шахматный клуб, впервые был проведен киберспортивный турнир.

«В 2024 году наша команда продолжила работу над реализацией масштабных федеральных проектов, занималась внедрением крупных технологичных проектов в регионах страны, также наш портфель пополнили первые значимые проекты в корпоративном сегменте. Мы существенно расширили партнерскую сеть. В рамках соглашений о сотрудничестве наши партнеры предлагают рынку флагманские продукты БФТ-Холдинга. При этом мы продолжаем уделять особое внимание технологическому развитию, внедряя инновационные подходы и решения, которые помогают нашим клиентам достигать стратегических целей.

Отдельно хотелось бы отметить значительный рост команды БФТ-Холдинга в 2024 году – мы не только увеличили численность сотрудников, но и создавали условия для их профессионального развития. Важным шагом стало совершенствование корпоративной политики, направленной на укрепление внутренней культуры и создание комфортных условий для работы», – отметила Наталья Зейтениди, генеральный директор БФТ-Холдинга.

БФТ-Холдинг приглашает присоединиться к виртуальному обзору ключевых БФТ-событий 2024 года.

О разработчике

БФТ-Холдинг – российский вендор, разработчик программных продуктов и заказных решений. Входит в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России и в топ-10 крупнейших поставщиков услуг заказной разработки ПО по версии TAdviser и CNews Analytics. Решения БФТ внедрены в 83 субъектах РФ.

Продуктовый портфель включает следующие направления: MDM, BI, ECM, SRM, EAM и др. В портфолио заказной разработки – более 15 крупных федеральных проектов.