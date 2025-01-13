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Ростелеком БФТ-Холдинг БФТ-ВУЗ


Цифровизация государственного управления требует наличия квалифицированных кадров в органах власти. «БФТ-ВУЗ» – это некоммерческий проект БФТ-Холдинга, цель которого – совместно с учебными заведениями регионов, где внедрены БФТ-решения в области планирования и исполнения бюджета, а также управления закупками, готовить выпускников, готовых к работе с системами линейки АЦК.


13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 2
18.01.2024 «БФТ-холдинг» открыл базовую кафедру в Пермском филиале Финуниверситета 4

Публикаций - 2, упоминаний - 6

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
Ростелеком 9700 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
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Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 759 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
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Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Закупки - АЦК-Закупки 5 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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