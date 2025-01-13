Цифровизация государственного управления требует наличия квалифицированных кадров в органах власти. «БФТ-ВУЗ» – это некоммерческий проект БФТ-Холдинга, цель которого – совместно с учебными заведениями регионов, где внедрены БФТ-решения в области планирования и исполнения бюджета, а также управления закупками, готовить выпускников, готовых к работе с системами линейки АЦК.