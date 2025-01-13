Ростелеком БФТ-Холдинг БФТ-ВУЗ
Цифровизация государственного управления требует наличия квалифицированных кадров в органах власти. «БФТ-ВУЗ» – это некоммерческий проект БФТ-Холдинга, цель которого – совместно с учебными заведениями регионов, где внедрены БФТ-решения в области планирования и исполнения бюджета, а также управления закупками, готовить выпускников, готовых к работе с системами линейки АЦК.
|13.01.2025
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|18.01.2024
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Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 2
|HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
|Ростелеком 9700 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
|Гаряева Наталья 1 1
|Гоголев Алексей 8 1
|Захаренко Юлия 16 1
|Хакимова Юлия 1 1
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