БФТ представила программный комплекс для управления имуществом SAUMI 4.11

БФТ представила пользователям новую версию программного комплекса SAUMI для управления имуществом в «цифре» – 4.11. На практике SAUMI позволяет автоматизировать многие рабочие процессы для специалистов земельно-имущественного комплекса: устранить часть рутинных операций, сократить время на построение отчетов и др.

Программный комплекс SAUMI – это специализированное программное обеспечение для информационно-аналитического обеспечения и автоматизации процессов в сфере земельно-имущественных отношений. Система применяется в 75 регионах, в ней работают около 10 тыс. пользователей.

«При разработке программного комплекса SAUMI мы стремились создать удобный простой и логичный в использовании инструмент, при этом включающий очень широкий функционал для управления государственным и муниципальным имуществом. Вот уже более 20 лет мы помогаем специалистам в сфере имущества повышать эффективность их работы. И мы продолжаем совершенствоваться. При этом при выпуске новых версий продукта всегда учитываются новые практики и опыт наших клиентов», – отметила директор департамента систем управления муниципальным имуществом компании БФТ Екатерина Медведева.

Большинство функциональных возможностей доступны пользователям SAUMI уже в базовой версии программного комплекса. При этом базовая функциональность 4.11 шире, чем в предыдущих версиях. Помимо ведения ряда реестров (имущества, контрагентов, документов, правоотношений), формирования отчетов и учета финансовых обязательств, в версии 4.11 доступны возможности учета объектов интеллектуальной собственности, переданных и приобретенных прав на продукты интеллектуальной деятельности, загрузки кадастровой стоимости земельных участков из файлов Excel, отображения объекта на публичной кадастровой карте Росреестра и др.

В дополнение к базовой функциональности предусмотрены дополнительные модули: «Функции распорядителя», «Обработка и хранение документов», «Ценные бумаги», «Электронная отчетность», «Личный кабинет балансодержателя», «Рекламные места», «Новые виды объектов», «Менеджер финансовых поступлений», «Генерация двумерного штрих-кода на документах» и другие модули.

Кроме того, для версии SAUMI 4.11 функциональность некоторых модулей расширена. Так, теперь в «Менеджере финансовых поступлений» в части взаимодействия с ГИС ГМП осуществляется поддержка новых видов сведений для осуществления квитирования и новых форматов, вступающих в силу с 1 ноября 2021 г.

Обновился модуль «Публичный реестр имущества». Он представляет собой веб-приложение для размещения на официальном сайте муниципального образования информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности. Его новую версию отличают новый эргономичный интерфейс, возможность выбора колонок для отображения и группировки данных по базовым собственникам имущества.

В SAUMI 4.11 изменился и «Личный кабинет балансодержателя». Он предназначен для передачи в электронном виде отчетных данных по имуществу, находящемуся в хозяйственном ведении или оперативном управлении подотчетных организаций. В новой версии данного модуля появились дополнительные возможности: использование инфопанелей для передачи сообщений; новый механизм работы с печатными формами; возможность создания объектов копированием с созданием отдельных операций движения; тонкая настройка прав доступа к типам объектов имущества.

Также в SAUMI 4.11 появился новый дополнительный модуль «Экспорт сведений для загрузки в ГИС ЖКХ». Так, через ПК SAUMI осуществляется выгрузка данных из файлов формата Excel. Возможен экспорт информации по договорам социального найма, сведений о лицевых счетах по договорам социального найма, платежных документов для потребителей помещений многоквартирных и жилых домов.