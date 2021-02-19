БФТ внедрила личный кабинет балансодержателя в системе управления госимуществом Ульяновской области

В Ульяновской области завершился проект по модернизации единой региональной информационной системы в сфере управления земельно-имущественным комплексом региона. Был внедрен личный кабинет балансодержателя для организации более оперативного и удобного взаимодействия органов власти и правообладателей. Исполнителем проекта выступила компания БФТ.

Проект был реализован в Министерстве экономического развития и промышленности Ульяновской области. Здесь функционирует единая региональная информационная система в сфере управления земельно-имущественным комплексом Ульяновской области, созданная на основе решения компании БФТ Saumi-Web. В рамках модернизации в системе был внедрен личный кабинет балансодержателя – цифровое рабочее пространство для сбора и обработки данных об объектах имущества от подведомственных учреждений.

Организация рабочих процессов через личный кабинет позволяет перейти к безбумажному документообороту между департаментом государственного имущества, выполняющим функции по ведению реестра государственного имущества, органами государственной власти Ульяновской области и другими правообладателями.

Пользователям личного кабинета балансодержателя доступен следующую функциональность: доступ к сведениям об имуществе, принадлежащем правообладателю на соответствующем вещном праве, после регистрации в личном кабинете; возможность формирования записей об изменениях объекта учета; ввод новых сведений или внесение изменений в существующие сведения об объектах реестра имуществ; отправка информации собственнику госимущества для рассмотрения и принятия решения о включении сведений в реестр госимущества Ульяновской области; рассмотрение данной информации собственником с возможностью отправки представленных сведений на доработку и корректировку; формирование печатных форм.

До внедрения личного кабинета балансодержателя информационный обмен между подведомственными учреждениями и Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области осуществлялся на бумажных носителях. Теперь порядка 300 правообладателей работают онлайн, в личном кабинете балансодержателя. Это повышает оперативность взаимодействия и качество проводимых операций, а также снижает издержки при ведении документооборота.