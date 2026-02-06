Разделы

Правительство Астраханской области Губернатор Астраханской области органы государственной власти

Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


06.02.2026 «Ростелеком» в Астрахани запустил чат-бота для записи к врачу через Max 1
06.06.2024 К началу лета 2024 г. МТС оцифровала волжские истории Астраханской области 1
20.09.2023 Органы власти Астраханской области перешли на российское ПО «Мойофис» 1
14.02.2023 Правительство Астраханской области перешло на систему Directum RX 2
28.12.2022 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
23.12.2022 CNews Analytics выпустил рейтинг 157 региональных ИТ-чиновников по доходам 1
20.03.2018 «Ростелеком» запустил в Астраханской области систему комплексной безопасности на дорогах 1
01.06.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2015 г. 1
12.05.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2015 г. 1
03.10.2014 ЕЭТП готовит заказчиков к вводу новых процедур в сфере госзакупок 1
03.10.2014 «Ростелеком» внедрил в Астрахани систему «Безопасный город» 1
01.10.2014 Законодательство в ИКТ: новое в сентябре 2014 1
16.05.2014 В Астраханской области началось внедрение системы мониторинга культуры «Барс Груп» 1
17.03.2014 Правительство Астраханской области выдало около 6 тыс. УЭК 1
06.11.2013 В Астраханской области внедряется единая региональная система информатизации сферы ЖКХ 1
01.11.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2013 1
18.09.2013 Константин Маркелов - Барьеры для получения электронных госуслуг стремительно исчезают 3
05.08.2013 Как развивается УЭК в регионах 1
02.08.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2013 2
05.06.2013 Жители Астраханской области начали оплачивать проезд с помощью УЭК 1
05.06.2013 Константин Маркелов: Внедрение УЭК существенно облегчит жизнь граждан 4
04.06.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: май 2013 1
19.04.2013 В Астраханской области держатели УЭК смогут сэкономить на проезде 1
09.04.2013 Минфин Астраханской области приступил к размещению своих серверных мощностей в ЦОДе регионального правительства 4
28.03.2013 ECM-система в госсекторе: опыт Астраханской области 4
16.01.2013 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013:новые требования» 1
12.10.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2012 года 1
02.08.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2012 1
12.05.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2012 года 1
20.12.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2011 года 1
04.08.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2011 года 1
06.04.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2011 года 2
07.04.2010 ЮТК инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры Астраханской области в 2010 г. не менее 284 млн руб 2
20.01.2010 «Синтерра» займется развитием инфокоммуникационной инфраструктуры Астраханской области 2
29.12.2009 Народный Хурал Калмыкии внедряет СЭД Directum 2
07.08.2009 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2009 1
17.03.2009 Лаборатория Касперского» и Правительство Астраханской области будут сотрудничать в сфере ИБ 1
26.12.2008 СЭД Directum внедряют в Администрации губернатора Астраханской области 1
01.09.2008 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2008 1
27.05.2008 Власти ЮФО приобрели продукты «Лаборатории Касперского» 1

Ростелеком 10405 4
Directum - Директум 1183 4
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5319 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14573 2
Meta Platforms - Facebook 4549 2
InterSystems - ИнтерСистемз 134 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 261 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 96 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
Интеллектика - Intellectika 16 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
Системы документооборота 511 1
ФТ-Центр ФГУП - Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий 5 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 1
9103 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 143 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
БАРС Груп 562 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
Docsvision - ДоксВижн 1034 1
ICL ГК 449 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 144 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Горпарковки - Городские парковки 16 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 131 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Мостелеком 75 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 7
Социальные гарантии 39 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 3
АПТ - АстраханьПассажирТранс 6 2
Турбоэнергоремонт 2 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 72 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 2
Газпром добыча Астрахань 15 1
Фармация 13 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Независимость ГК 6 1
Amway - Амвэй 15 1
Веста - Vesta Trading 9 1
Ростех - Технодинамика - МПО имени И. Румянцева - Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева 6 1
Республика Башкортостан ИД - Республика Башкортостан Издательский дом 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 1
BMW Group 469 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 351 1
Ак Барс Банк 275 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 74 1
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Toyota - Lexus 83 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 17
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 12
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2827 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 243 7
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 7
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 7
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 84 7
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1457 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2093 6
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 6
Администрация Краснодарского края 63 5
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 94 5
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 5
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 40 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 4
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 4
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 83 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 4
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 165 4
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 160 3
Администрация Волгограда - органы государственной власти 11 3
Администрация города Пенза 9 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1483 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13388 16
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1857 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2515 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 9
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 8
Электронный документ - Electronic document 1531 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 6
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1017 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 5
Оповещение и уведомление - Notification 5384 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4579 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 4
Социальная карта - Social card 252 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2327 4
Оцифровка - Digitization 4936 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17166 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 310 4
РНИС - Региональная навигационно-информационная система 22 3
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 505 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1539 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5911 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1053 4
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 33 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 183 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 2
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
InterSystems Cache 138 1
InterSystems Ensemble 58 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 1
Directum Intersystem Cooperation Services - DICS 7 1
InterSystems HealthShare 26 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
Toyota Land Cruiser 28 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 91 1
Porsche Panamera 9 1
Honda CBR 2 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 1
MGH - MUMPS - Massachusetts General Hospital Utility Multi-Programming System - Мульти-программная система Общеклинической больницы Массачусетса; 2 1
БАРС.Мониторинг-Культура 5 1
Hyundai Equus 3 1
Hyundai Getz 1 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
Toyota Mark 1 1
Инсофт ИВЦ - Опека АИС 2 1
Правительство Сахалинской области - Единая карта Сахалинца 3 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 102 1
Apple iPad 3944 1
Linux OS 11004 1
Валяева Елизавета 72 7
Маркелов Константин 42 7
Жилкин Александр 15 4
Полянская Элина 7 2
Князев Олег 5 2
Ажгиревич Артем 6 2
Фрейдин Игорь 4 2
Лопаткин Герман 104 2
Аленьков Вячеслав 14 2
Попов Алексей 338 2
Мардер Наум 116 1
Яковлев Виктор 4 1
Шипулин Александр 29 1
Корнилов Алексей 10 1
Гостев Александр 84 1
Иванников Александр 22 1
Макаров Станислав 117 1
Демидов Михаил 133 1
Петров Аркадий 6 1
Северов Дмитрий 41 1
Толкачева Екатерина 43 1
Верещагин Сергей 5 1
Каклюгина Ирина 18 1
Ласкин Иван 13 1
Кречетов Николай 25 1
Туров Алексей 10 1
Перешеин Владимир 9 1
Чеботова Виктория 12 1
Давыдов Олег 10 1
Никонов Евгений 7 1
Зеленова Екатерина 6 1
Матвиенко Андрей 46 1
Золотухин Илья 2 1
Кондаков Гарри 35 1
Акишкин Виктор 1 1
Романов Олег 5 1
Джанбаев Андрей 14 1
Бузычкин Сергей 1 1
Смолко Павел 1 1
Дзансолов Сослан 4 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 727 47
Россия - РФ - Российская федерация 158235 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 15
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 446 10
Россия - ДФО - Сахалинская область 1011 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область 848 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 790 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3255 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1456 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2111 6
Россия - СФО - Омская область 746 6
Россия - СЗФО - Псковская область 675 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 633 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1128 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2143 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 1004 5
Россия - УФО - Тюменская область 1285 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 669 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1565 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 658 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 868 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 673 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика 689 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1372 4
Россия - УФО - Свердловская область 1790 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1332 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2708 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1221 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1330 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 758 4
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 367 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1689 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1457 3
Россия - ПФО - Пензенская область 623 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 439 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 970 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 38
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 19
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 10
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 7
Паспорт - Паспортные данные 2736 7
Энергетика - Energy - Energetically 5528 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 6
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1352 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 5
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 445 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 5
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 4
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1334 4
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3745 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1824 3
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 3
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 3
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 1
Башинформ ИА 7 1
Ставропольская правда 4 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
IDC - International Data Corporation 4944 1
Gartner - Гартнер 3620 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 39 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Directum Grant 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
