Правительство Астраханской области перешло на систему Directum RX

Исполнительные органы государственной власти Астраханской области перевели бизнес-процессы и документооборот в импортонезависимую интеллектуальную систему Directum RX с инсталляцией на ОС семейства Linux. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Более 100 организаций и ведомств теперь работают в едином цифровом пространстве. В 2021 г. в ведомстве приняли решение перейти на систему Directum RX, которая входит в Единый реестр отечественного ПО (запись №4499), а также заменить операционную систему на Astra Linux SE 1.7 «Воронеж». Миграция происходила с сохранением регламентов ключевых бизнес-процессов для удобства и быстрой адаптации пользователей, которые уже привыкли к работе в Directum. Подрядчиком на проекте выступила компания «Интеллектика консалтинг».

Перед командой проекта стояла задача упростить и ускорить работу внутреннего документооборота, усовершенствовать взаимодействие государственных органов с гражданами, а также улучшить процесс обмена корреспонденцией через МЭДО.

Чтобы оптимизировать внутренний обмен корреспонденцией, большая часть документов была переведена в цифровой формат. Благодаря объединению этапов ознакомления с документом и его регистрации удалось избавиться от однотипных задач при отправке исходящих и получении входящих документов.

Перевод исполнительных органов государственной власти Астраханской области на Directum RX облегчил работу ключевых пользователей:

Благодаря интеграции с интернет-приемной правительства Астраханской области, МЭДО, ССТУ и интернет-сайтом «Реестр распорядительных документов» ускорилась доставка документов корреспондентам.

За счет автоматического заполнения карточки упростилась обработка обращений граждан, в том числе из интернет-приемной.

С помощью стандартизации шаблонов исходящих писем по утвержденным для всех ведомств бланкам упорядочилась работа с корреспонденцией.

За счет формирования периодических поручений снизилась трудоемкость на выставление задач.

Благодаря мобильному приложению Directum Solo должностные лица могут работать по гибкому графику без привязки к рабочему месту — оперативно подключаться к срочным вопросам и не задерживать срок рассмотрения документов.

На следующем этапе планируется внедрение решений «Совещания», «Долговременный архив» и «Agile-доски», а также настройка механизмов интеллектуальной обработки документов. Систему Directum RX планируется тиражировать на органы местного самоуправления и подведомственные учреждения.

Правительство Астраханской области ведет целевую программу, направленную на повышение эффективности работы исполнительных органов государственной власти. Одна из главных задач — построение единой информационно-технологической инфраструктуры органов власти, объединяющей территориально распределенные информационные ресурсы. С 2008 г. исполнительные органы государственной власти (ИОГВ) и правительство Астраханской области полноценно работают в системе Directum.

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Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.