Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ЕС ОГ Единая сеть приёма обращений граждан ССТУ.РФ Общероссийский прием граждан Сетевой справочный телефонный узел

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.05.2026 Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения 1
26.01.2026 Система «Приоритет» от Digital Design подтвердила совместимость с «Ред ОС М» 1
22.05.2025 Московский городской фонд ОМС работает в Directum RX 1
16.04.2025 Какие новые возможности должны быть в современной СЭД 1
31.01.2024 Сергей Щербаков, ГБУ «Центр информационных технологий Амурской области»: Мы создаем единое информационное пространство для всех органов власти Амурской области 2
24.05.2023 СЭД ТЕЗИС цифровизировала работу 170+ организаций Правительства Республики Алтай 1
11.04.2023 «Диджитал дизайн» обеспечила для Росрыболовства обмен ДСП документами по МЭДО и обработку ДСП документов в СЭД 1
14.02.2023 Правительство Астраханской области перешло на систему Directum RX 1
07.12.2021 Croc Code провел обновление и импортозамещение системы электронного документооборота госструктуры в автодорожной отрасли 1
11.11.2021 Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края: Мы будем поддерживать нашу ЕСЭД в состоянии «вечной молодости» 3
01.09.2021 Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux 1
22.09.2020 Минприроды России оптимизирует документооборот с помощью Directum 1
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление 2
03.02.2020 Обработка обращений граждан в администрации губернатора Самарской области автоматизирована на базе СЭД «Тезис» 1
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 1
12.07.2019 Directum внедрит собственную СЭД в Минприроды РФ 1
12.07.2019 Tanais внедрит Directum в Минприроды России 1
10.12.2018 В Ставропольском крае реализован комплексный проект автоматизации документооборота 1
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
01.10.2018 «Корус консалтинг» перевел систему «Обращения граждан» Правительства Свердловской области на отечественное решение 1
26.09.2018 Администрация Ивановского муниципального района на 20% ускорила обработку обращений граждан и документов с системой Docsvision 3
03.09.2018 Российская СЭД для госсектора: все самое необходимое 2
11.01.2018 ЭОС представила СЭД «Дело» версии 17.2.4 2
09.11.2017 «Диджитал Дизайн» запустила электронный документооборот в правительстве Мурманской области 2
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 1
12.09.2017 Правительство Тюменской области интегрировало СЭД с порталом ССТУ.РФ 3
05.09.2017 Аслангери Кумыков: «СЭД – это инструмент повышения эффективности работы госслужащих и стимул для оптимизации бизнес-процессов» 1
20.06.2017 ЭОС разработала модуль взаимодействия СЭД с порталом ССТУ.РФ 3
29.06.2016 Решение «Диджитал Дизайн» автоматизировало процесс сдачи отчетов Минсельхоза в Администрацию Президента 2

Публикаций - 30, упоминаний - 44

ЕС ОГ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 8
Docsvision - ДоксВижн 1060 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 7
Directum - Директум 1268 6
TANAiS IT Group - Танаис 30 4
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
Системы документооборота 522 2
Ростелеком 10948 2
Microsoft Corporation 25775 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
9594 2
Oracle Corporation 7074 2
Крок - Croc 1964 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
Teamscore - ТИМ - Вебзавод - Webzavod 19 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
ST - Системные технологии 74 1
Бинго-Софт - Акцент 11 1
Бизнес ИТ 47 1
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 13 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
Интеллектика - Intellectika 18 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 1
Red Hat 1378 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Eltex - Предприятие Элтекс 273 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
Promt - Промт 323 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
101Hotels.com 456 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Алтайкрайэнерго СК - сетевая компания 6 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 3
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 3
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 2
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 40 1
Правительство Челябинской области 78 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 30
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 10
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Электронный документ - Electronic document 1579 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 196 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Оцифровка - Digitization 5185 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Linux OS 11533 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Google Android 15244 4
ЭОС Дело-web 209 4
Directum Solo 61 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Haulmont - Тезис СЭД 99 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Directum СЭД - ECM-система 307 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 2
Docsvision СЭД - ECM-система 249 2
ЭОС EOSmobile - Сервис Мобильных Решений (СМР) 23 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 2
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 22 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 16 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 1
Linux - Debian GNU 567 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 13 1
ЭОС АРМ руководителя 79 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
Digital Design СДУ Приоритет 9 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Аитов Тимур 197 2
Зрюмов Евгений 13 2
Веригин Илья 38 2
Томенко Виктор 11 2
Александрович Евгений 3 2
Токарева Мария 10 1
Пестерев Алексей 10 1
Щербаков Сергей 32 1
Гайдамаков Сергей 27 1
Господарев Алексей 2 1
Миняев Андрей 4 1
Боксер Андрей 5 1
Горбатько Александр 105 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Матвеева Татьяна 110 1
Андреев Владимир 101 1
Малков Павел 51 1
Лебедев Антон 53 1
Гоцуцов Сергей 17 1
Козырев Алексей 328 1
Палюх Юрий 15 1
Лапин Тимур 17 1
Аксельрод Александр 41 1
Гузев Иван 14 1
Шаблыков Никита 29 1
Иванова Елена 83 1
Дубинин Александр 20 1
Богданов Александр 24 1
Кошкин Андрей 21 1
Тумарев Владимир 3 1
Гущин Юрий 20 1
Гурарий Евгений 5 1
Курьянов Сергей 162 1
Матвеев Дмитрий 4 1
Соболева Наталья 11 1
Черепов Илья 2 1
Двойнина Светлана 1 1
Недобой Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Россия - УФО - Тюменская область 1365 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 2
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 125 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 44 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 120 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 1
Россия - ДФО - Амурская область 954 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 307 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 1
Экзамены 517 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 418 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
ЭОС Осенний документооборот 35 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще