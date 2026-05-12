Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЕС ОГ Единая сеть приёма обращений граждан ССТУ.РФ Общероссийский прием граждан Сетевой справочный телефонный узел
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 30, упоминаний - 44
ЕС ОГ и организации, системы, технологии, персоны:
|Аитов Тимур 197 2
|Зрюмов Евгений 13 2
|Веригин Илья 38 2
|Томенко Виктор 11 2
|Александрович Евгений 3 2
|Токарева Мария 10 1
|Пестерев Алексей 10 1
|Щербаков Сергей 32 1
|Гайдамаков Сергей 27 1
|Господарев Алексей 2 1
|Миняев Андрей 4 1
|Боксер Андрей 5 1
|Горбатько Александр 105 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Матвеева Татьяна 110 1
|Андреев Владимир 101 1
|Малков Павел 51 1
|Лебедев Антон 53 1
|Гоцуцов Сергей 17 1
|Козырев Алексей 328 1
|Палюх Юрий 15 1
|Лапин Тимур 17 1
|Аксельрод Александр 41 1
|Гузев Иван 14 1
|Шаблыков Никита 29 1
|Иванова Елена 83 1
|Дубинин Александр 20 1
|Богданов Александр 24 1
|Кошкин Андрей 21 1
|Тумарев Владимир 3 1
|Гущин Юрий 20 1
|Гурарий Евгений 5 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Матвеев Дмитрий 4 1
|Соболева Наталья 11 1
|Черепов Илья 2 1
|Двойнина Светлана 1 1
|Недобой Владимир 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.