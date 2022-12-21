CNews Analytics выпустил рейтинг 157 региональных ИТ-чиновников по доходам
Среднемесячный доход региональных ИТ-руководителей в 2021 г. вырос почти на 40% в сравнении с 2020 г. и достиг ₽401,6 тыс. Среднемесячные доходы семьи (включающие доходы супруги или супруга чиновника) увеличились на 34% — до ₽504,2 тыс. По-прежнему сохраняется высокая дифференциация семейных доходов ИТ-чиновников, от ₽1,1 млн до ₽34,3 млн.
Заработки региональных ИТ-руководителей
CNews проанализировал сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., размещенные на сайтах региональных ведомств. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции».
В рейтинге CNews участвуют 81 субъект РФ и 157 чиновников. Средний доход региональных ИТ-руководителей в 2021 г. по сравнению с 2020 г. вырос на 38% и составил ₽4,8 млн в год, то есть около ₽401,6 тыс. в месяц (в 2020 г. он равнялся ₽291,5 тыс.). Средние доходы семьи в целом (с учетом доходов супруги или супруга) в 2021 г. также изменились и составили ₽6,05 млн в год (в 2020 г. — ₽4,5 млн) или ₽504,2 тыс. в месяц (в 2020 г. — ₽376 тыс.). Высокий контраст в доходах ИТ-чиновников в разных субъектах сохраняется, самый высокий семейный доход превосходит самый низкий в 31 раз (в прошлом году — в 33 раза).
В материале приводятся не только данные о доходах чиновников, но и информация о том, как обстоят дела с цифровизацией в их регионе, каковы региональные бюджеты на ИКТ.
Первая пятерка
Лидером рейтинга региональных ИТ-чиновников стал Олег Князев, вице-губернатор и председатель правительства Астраханской области, с годовым семейным доходом ₽34,3 млн руб., при этом ₽20,7 млн заработал сам чиновник. Столь высокий доход может объясняться предыдущим местом работы — Олег Князев приступил к госслужбе в конце июля 2021 г., ранее он занимал должность заместителя председателя «МСП Банка».
Согласно рейтингу цифровой трансформации регионов, Астраханская область входит в десятку отстающих. Но власти намерены реализовать стратегию цифровой трансформации, принятую в августе 2021 г. Наиболее приоритетными направлениями для цифровизации определены шесть секторов: образование и наука, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистика, государственное управление и социальная сфера. Бюджет региона в 2022 г. запланирован в размере ₽320,5 млн.
Второе место — у Ирины Новоселовой, заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), руководителя аппарата губернатора. В правительстве региона она работает с 2016 г., на текущую должность назначена в феврале 2021 г. Доход чиновника за 2021 г. составил ₽26 млн (увеличение по сравнению с 2020 г. — на ₽17,5 млн). Согласно ответу из правительства ЯНАО, изменение дохода Ирины Новоселовой в 2021 г. обусловлено назначением ее на должность заместителя губернатора ЯНАО, руководителя аппарата губернатора ЯНАО, а также продажей недвижимого имущества.
ЯНАО — лидер рейтинга цифровой трансформации регионов. В условиях санкций регионы дополнительно оцениваются по эффективности мер поддержки ИТ-отрасли, где также лидирует автономный округ. ИКТ-бюджет ЯНАО на 2022 г. составляет почти ₽3,7 млрд.
На третьем месте оказался Игорь Фрейдин, первый заместитель председателя правительства Республики Мордовия, семейные доходы которого составили ₽24,8 млн, а его собственные — ₽22,8 млн . Они были в основном заработаны в коммерческом секторе, поскольку чиновник поступил на госслужбу в сентябре 2021 г., до этого он занимал должность заместителя гендиректора компании «Турбоэнергоремонт», а также работал на руководящих должностях в «Ространсмодернизации». Региональный ИКТ-бюджет республики в 2022 г. составляет ₽828,9 млн.
Четвертое место занял Андрей Архипов, назначенный на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и энергетики Саратовской области в феврале 2021 г. (ранее, с июля 2019 г., он занимал должность министра промышленности и энергетики Саратовской области). Доходы семьи, задекларированные за 2021 г., составили ₽21,58 млн, из которых личный доход чиновника — ₽21,5 млн. В 2020 г. Архипов заработал ₽3,2 млн, рост почти в семь раз связан с продажей доли в уставном капитале компании «Гитем». Область потратит на ИКТ в 2022 г. ₽774 млн.
Замыкает первую пятерку Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. За 2021 г. доходы его семьи составили ₽20 млн. Личный доход чиновника в ₽14,3 млн включает доход от продажи недвижимого имущества, квартиры площадью 69,2 кв. м. В прошлом рейтинге он занял 28 место.
Татарстан занимает лидирующую позицию в рейтинге всех субъектов российской федерации — второе место по уровню цифровой трансформации и уровню всех проектов, связанных с госуслугами и с инфраструктурой связи. В 2022 г. в ИКТ планируется вложить ₽3,7 млрд.
Вторая пятерка
Шестое место занял Илья Золотухин, министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. За 2021 г. доход семьи составил ₽19,6 млн, его большую часть составляет заработок супруги (₽15,5 млн), сам чиновник заработал ₽4,1 млн. Годом ранее семья Ильи Золотухина занимала третью позицию в рейтинге с доходом ₽13,5 млн.
Затраты на реализацию стратегии цифровой трансформации региона составят ₽360 млн.
Следом идет Ирина Каклюгина, заместитель председателя правительства Московской области с октября 2021 г. (ранее занимала должность министра образования Подмосковья), с семейным годовым доходом ₽18,6 млн, из которого ₽12,3 млн заработала сама Ирина Каклюгина.
В рейтинге цифровой трансформации регионов Московская область вошла в топ-5. Областной ИКТ бюджет в 2022 г. — ₽9,7 млрд.
На восьмом месте — Артем Ажгиревич, заместитель председателя правительства Тверской области, заработавший ₽3,7 млн (из них по основному месту работы — ₽3,6 млн), что вместе с доходом супруги (₽12,7 млн) принесло семье ₽16,5 млн. По сравнению с 2020 г. доходы семьи чиновника сократились на ₽7,1 млн.
Пока по результатам рейтинга цифровой трансформации регионов Тверская область входит в число отстающих, ИКТ-бюджет региона на 2022 г. составил ₽575,5 млн.
Девятым стал Павел Окладников, министр связи и ИТ Архангельской области, занимавший год назад 21 место в рейтинге с доходом ₽6,1 млн. Доход чиновника за 2021 г. (₽12,8 млн) состоит из заработной платы, доходов от продажи квартиры площадью 72,2 кв. м и легкового автомобиля JeepGrand Cherokee. Всего семья заработала ₽16,5 млн.
Бюджет области на ИКТ в 2022 г. — ₽1,46 млрд. Важным событием для региона стало подписание соглашения с Российской телевизионной радиовещательной сетью, что дало возможность использовать ее инфраструктуру связи и создавать современные цифровые сервисы.
Замыкает первую десятку Вячеслав Аленьков, заместитель председателя правительства Сахалинской области, с семейным доходом в ₽15 млн, из них ₽2,2 млн заработала супруга чиновника. По сравнению с 2020 г. доход чиновника уменьшился на ₽400 тыс.
По рейтингу «цифровой зрелости регионов» Сахалинская область имеет средний уровень, однако в области ведется ряд крупных проектов, например, создана «Карта сахалинца» (объединяет в себе банковскую, социальную и транспортную карты, открывает доступ к государственным и муниципальным услугам, мерам социальной поддержки, позволяет получать скидки). ИКТ-бюджет региона на 2022 г. запланирован в размере ₽1,99 млрд.
|№ 2021
|№ 2020
|ФИО
|Должность
|Регион
|Личный доход, руб.
|Доходы членов семьи, руб.
|Общий доход семьи, руб.
|1
|—
|Олег Князев (1)
|вице-губернатор, председатель правительства
|Астраханская область
|20 697 138
|13 566 128
|34 263 266
|2
|—
|Ирина Новоселова
|замгубернатора, руководитель аппарата губернатора
|Ямало-Ненецкий АО
|26 016 406*
|26 016 406
|3
|—
|Игорь Фрейдин (2)
|первый зампредседателя правительства
|Республика Мордовия
|22 790 427
|1 989 216
|24 779 642
|4
|—
|Андрей Архипов
|зампредседателя правительства
|Саратовская область
|21 537 759**
|39 043
|21 576 802
|5
|28
|Айрат Хайруллин
|министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи
|Республика Татарстан
|14 311 088*
|5 692 452*
|20 003 540
|6
|3
|Илья Золотухин (3)
|министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи
|Забайкальский край
|4 106 089
|15 498 981
|19 605 071
|7
|—
|Ирина Каклюгина (4)
|зампредседателя правительства
|Московская область
|12 346 392
|6 306 914
|18 653 306
|8
|—
|Артем Ажгиревич
|зампредседателя правительства
|Тверская область
|3 735 248***
|12 725 742
|16 460 990
|9
|21
|Павел Окладников
|министр связи и ИТ
|Архангельская область
|12 841 941*
|3 534 548
|16 376 490
|10
|—
|Вячеслав Аленьков
|зампредседателя правительства
|Сахалинская область
|12 832 302
|2 137 562
|14 969 864
|11
|1
|Эдуард Лысенко
|министр правительства, руководитель департамента ИТ
|Москва
|14 379 796
|14 379 796
|12
|—
|Алексей Забозлаев
|замгубернатора
|Ханты-Мансийский АО
|10 605 861
|2 692 921
|13 298 782
|13
|11
|Роман Марков
|первый зампредседателя правительства
|Ленинградская область
|6 202 847
|5 495 534
|11 698 380
|14
|—
|Андрей Сытник
|председатель комитета цифрового развития
|Ленинградская область
|10 773 610
|764 649
|11 538 258
|15
|—
|Иван Шубин
|руководитель департамента средств массовой информации и реклам
|Москва
|11 470 061
|10 000
|11 480 061
|16
|—
|Сергей Верещагин
|зампредседателя правительства
|Красноярский край
|5 966 083
|5 422 269
|11 388 351
|17
|22
|Денис Волков
|руководитель департамента цифрового развития
|Воронежская область
|7 169 180
|4 177 929
|11 347 110
|18
|—
|Владимир Разумков
|председатель правительства
|Ульяновская область
|11 275 703
|3 872
|11 279 575
|19
|31
|Евгений Мирошников
|первый замгубернатора, министр цифрового развития области
|Белгородская область
|3 339 235
|7 607 534****
|10 946 769
|20
|—
|Шамиль Гафаров
|заместитель премьер-министра, руководитель аппарата кабинета министров
|Республика Татарстан
|10 135 491*
|715 740
|10 851 231
|21
|—
|Станислав Казарин
|вице-губернатор
|Санкт-Петербург
|3 086 213
|7 509 052
|10 595 265
|22
|—
|Виктор Бочкарев
|замгубернатора, начальник департамента промышленной политики
|Чукотский АО
|7 980 000
|2 588 637
|10 568 637
|23
|—
|Надежда Куртяник (5)
|министр государственного управления, ИТ и связи
|Московская область
|10 201 213
|10 201 213
|24
|4
|Черников Алексей
|зампредседателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики
|Пермский край
|6 584 905****
|2 506 354
|9 091 258
|25
|19
|Константин Волошин
|зампредседателя правительства, министр цифрового развития и связи
|Приморский край
|8 985 173
|56 127
|9 041 299
|26
|45
|Николай Киселев
|министр цифрового развития
|Камчатский край
|7 631 551
|1 150 420
|8 781 971
|27
|—
|Андрей Белозерцев
|зампредседателя правительства
|Магаданская область
|6 035 500
|2 562 993
|8 598 493
|28
|10
|Павел Ципорин
|директор департамента ИТ и цифрового развития
|Ханты-Мансийский АО — Югра
|8 094 273
|360 035
|8 454 308
|29
|24
|Евгений Дейкин
|начальник департамента цифровой трансформации
|Томская область
|2 935 508
|5 335 090
|8 270 598
|30
|—
|Валерий Бахин
|первый замгубернатора
|Волгоградская область
|5 444 297
|2 750 701
|8 194 998
|31
|—
|Оксана Крутько
|замгубернатора
|Курская область
|6 258 237
|1 787 439
|8 045 676
|32
|—
|Татьяна Игнатьева
|замглавы, руководитель администрации
|Республика Карелия
|5 708 539
|2 268 325
|7 976 864
|33
|—
|Оксана Куташи
|замгубернатора, руководитель аппарата губернатора
|Курганская область
|7 965 585 */***/******
|7 965 585
|34
|—
|Егор Поляков
|замгубернатора
|Нижегородская область
|5 153 887
|2 745 494
|7 899 381
|35
|—
|Константин Оболтин (6)
|директор департамента ИТ и связи
|Ямало-Ненецкий АО
|7 270 518
|623 694
|7 894 212
|36
|—
|Сергей Ващенко
|зампредседателя правительства по экономическому развитию и цифровизации
|Кемеровская область
|6 397 780
|1 200 000
|7 597 780
|37
|—
|Руслан Ситников
|первый зампредседателя правительства
|Иркутская область
|7 136 724
|458 820
|7 595 544
|38
|—
|Нинель Салагаева
|замгубернатора
|Псковская область
|7 547 729
|7 547 729
|39
|—
|Виталий Снесарь
|зампредседателя правительства, руководитель администрации губернатора и правительства
|Алтайский край
|4 302 640
|3 176 060
|7 478 701
|40
|—
|Юрий Петухов
|первый замгубернатора
|Новосибирская область
|6 270 486
|846 854
|7 117 340
|41
|—
|Вячеслав Федорищев
|первый замгубернатора, председатель правительства
|Тульская область
|6 662 345
|453 035
|7 115 380
|42
|—
|Александр Никитин
|первый вице-губернатор, глава администрации губернатора и правительства края
|Хабаровский край
|6 899 252
|51
|6 899 303
|43
|—
|Александр Козлов
|замгубернатора
|Челябинская область
|6 136 523
|746 818
|6 883 341
|44
|—
|Виталий Тушинов
|замгубернатора
|Вологодская область
|5 004 077*******
|1 847 238
|6 851 315
|45
|53
|Кристина Майнина
|министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций
|Республика Чувашия
|3 070 554
|3 684 000
|6 754 554
|46
|15
|Анатолий Якутин
|замглавы администрации (вопросы информатизации, технической защиты информации, информационно-аналитической работы)
|Липецкая область
|6 690 128
|6 690 128
|47
|18
|Станислав Завальный
|руководитель департамента информатизации и связи
|Краснодарский край
|3 148 238
|3 477 004
|6 625 242
|48
|—
|Людмила Огородова
|замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации
|Томская область
|5 757 652
|568 267
|6 325 919
|49
|—
|Николай Афанасов
|зампредседателя правительства
|Ставропольский край
|3 393 395
|2 790 395
|6 183 790
|50
|—
|Андрей Блощинский
|замгубернатора, руководитель аппарата администрации
|Ненецкий АО
|6 096 601
|40 838
|6 137 439
|51
|36
|Игорь Фетисов
|министр информационных технологий, связи и цифрового развития
|Челябинская область
|5 035 880
|1 055 505
|6 091 386
|52
|78
|Заурбек Шу
|министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий
|Республика Адыгея
|5 857 826
|233 224
|6 091 051
|53
|—
|Вячеслав Вахрин
|замгубернатора
|Тюменская область
|6 028 788
|6 028 788
|54
|46
|Денис Толпейкин
|министр цифрового развития и связи
|Оренбургская область
|5 344 831
|610 000
|5 954 831
|55
|20
|Андрей Посаженников
|министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
|Омская область
|4 963 231
|885 772
|5 849 003
|56
|29
|Константин Пресняков
|зампредседателя правительства, руководитель департамента ИТ и связи
|Самарская область
|5 168 196
|623 384
|5 791 580
|57
|—
|Дмитрий Ионин
|замгубернатора
|Свердловская область
|5 568 539
|10 000
|5 578 539
|58
|76
|Венедикт Суворов
|руководитель департамента информатизации и связи
|Республика Марий Эл
|3 754 114
|1 783 333
|5 537 447
|59
|—
|Алексей Филиппов
|и.о. директора департамента информатизации и связи
|Ярославская область
|3 965 307
|1 500 457
|5 465 764
|60
|—
|Юрий Гамзатов
|министр цифрового развития
|Республика Дагестан
|1 617 037
|3 843 401
|5 460 438
|61
|—
|Людмила Дмитриева
|первый зампредседателя правительства
|Ивановская область
|3 489 535
|1 939 459
|5 428 994
|62
|—
|Наталия Катина
|зампредседателя правительства
|Самарская область
|5 380 741
|5 380 741
|63
|—
|Игнат Петухов
|вице-губернатор, зампредседателя правительства
|Оренбургская область
|5 288 364
|5 288 364
|64
|—
|Ирина Войнова (7)
|зампредседателя правительства
|Республика Хакасия
|5 281 911
|5 281 911
|65
|23
|Александр Снегирев
|министр цифрового и технологического развития
|Сахалинская область
|4 839 199
|337 080
|5 176 280
|66
|—
|Евгений Чекин
|председатель правительства
|Камчатский край
|5 049 471
|120 534
|5 170 005
|67
|—
|Павел Матюхин
|зампредседателя правительства
|Амурская область
|5 160 142
|5 160 142
|68
|37
|Дмитрий Мироненко
|министр цифрового развития и связи
|Магаданская область
|3 655 430
|1 393 890
|5 049 319
|69
|39
|Алексей Гусев
|министр цифрового развития и связи
|Хабаровский край
|2 813 076
|2 202 551
|5 015 628
|70
|—
|Виктор Иконников
|зампредседателя правительства, министр экономического развития, промышленности и науки
|Архангельская область
|3 775 731
|1 213 543
|4 989 274
|71
|—
|Сергей Гордеев (8)
|и.о. зампредседателя правительства
|Забайкальский край
|4 258 291
|704 367
|4 962 658
|72
|40
|Дмитрий Разумовский
|замгубернатора, министр цифрового развития
|Калужская область
|4 632 848
|211 166
|4 844 014
|73
|—
|Станислав Шульцев
|зампредседателя правительства
|Новгородская область
|4 572 581
|168 344
|4 740 925
|74
|—
|Михаил Назаров
|зампредседателя совета министров
|Республика Крым
|4 599 429
|116 471
|4 715 900
|75
|—
|Артем Верховцев
|зампредседателя правительства
|Воронежская область
|4 644 017
|20 000
|4 664 017
|76
|42
|Евгений Зрюмов
|министр цифрового развития и связи
|Алтайский край
|3 533 911
|1 068 255
|4 602 166
|77
|65
|Светлана Алябьева
|министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|Республика Коми
|1 415 619
|3 140 124
|4 555 744
|78
|26
|Николай Распопин
|министр цифрового развития
|Красноярский край
|4 524 063
|30 335
|4 554 398
|79
|—
|Мария Литовко
|замгубернатора
|Севастополь
|4 534 667
|4 534 667
|80
|—
|Евгений Иванов
|первый замминистра
|Калининградская область
|4 519 001*
|4 519 001
|81
|—
|Петр Шиловских
|министр информационного развития и связи
|Пермский край
|3 475 114****
|942 739
|4 417 852
|82
|9
|Андрей Стрельцов
|начальник управления информационных технологий, связи и документооборота
|Тамбовская область
|1 957 550
|2 421 855
|4 379 405
|83
|—
|Степан Воронцов
|зампредседателя правительства
|Республика Марий Эл
|4 202 054
|165 704
|4 367 758
|84
|74
|Антон Лебедев
|руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|Ненецкий АО
|3 351 976
|992 387
|4 344 363
|85
|—
|Наталья Никольская
|замруководителя администрации, начальник управления информатизации и защитыинформации
|Республика Карелия
|4 341 238
|4 341 238
|86
|—
|Владимир Реунов (9)
|зампредседателя правительства
|Брянская область
|4 138 979
|58 330
|4 197 309
|87
|38
|Ярослав Раков
|министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления
|Тульская область
|4 138 570
|4 138 570
|88
|49
|Анатолий Семенов
|министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий
|Республика Саха (Якутия)
|3 583 801
|540 312
|4 124 113
|89
|—
|Сергей Цукарь
|министр цифрового развития и связи
|Новосибирская область
|3 817 233
|305 559
|4 122 792
|90
|—
|Николай Кузнецов
|замгубернатора
|Смоленская область
|3 739 387
|380 813
|4 120 199
|91
|54
|Денис Земнухов
|министр цифрового развития и связи
|Амурская область
|2 857 012
|1 254 741
|4 111 754
|92
|—
|Владимир Трегуб (10)
|министр внутренней политики, информации и связи
|Республика Крым
|1 311 834
|2 785 286
|4 097 120
|93
|—
|Станислав Логинов (11)
|директор департамента информатизации
|Тюменская область
|3 885 172
|204 286
|4 089 458
|94
|—
|Артем Хохлов
|замгубернатора
|Ростовская область
|3 963 956
|86 385
|4 050 341
|95
|44
|Геннадий Разумикин
|министр цифрового развития государственного управления
|Республика Башкортостан
|4 046 583
|4 046 583
|96
|—
|Александра Никипелова
|замгубернатора, министр цифрового развития
|Мурманская область
|4 046 442
|4 046 442
|97
|—
|Константин Сунцов
|первый зампредседателя правительства
|Удмуртская Республика
|3 964 491****
|3 964 491
|98
|—
|Сергей Местников
|зампредседателя правительства
|Республика Саха (Якутия)
|3 904 994
|43 110
|3 948 104
|99
|—
|Александр Ремига
|врио первого замгубернатора
|Владимирская область
|3 188 873
|732 399
|3 921 272
|100
|—
|Роман Ядыкин
|первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи
|Астраханская область
|3 681 860*
|3 681 860
|101
|—
|Юлия Смирнова
|председатель комитета по информатизации и связи
|Санкт-Петербург
|3 649 436
|3 649 436
|102
|—
|Галина Соколова
|зампредседателя правительства
|Еврейская АО
|3 379 448
|238 080
|3 617 528
|103
|69
|Алексей Костин
|первый зампредседателя правительства
|Пензенская область
|2 841 134
|758 475
|3 599 609
|104
|50
|Екатерина Кузьмина
|председатель государственного комитета цифрового развития и связи
|Республика Хакасия
|2 930 173
|624 118
|3 554 291
|105
|33
|Тимур Меджитов
|министр информатизации и связи
|Удмуртская Республика
|3 077 495****
|3 524 627
|106
|—
|Валерий Андронов
|замруководителя по цифровому развитию, председатель комитета цифрового развития
|Республика Бурятия
|1 887 737
|1 485 868
|3 373 605
|107
|—
|Станислав Корниенко
|начальник управления цифрового развития
|Липецкая область
|3 364 214
|3 364 214
|108
|—
|Артем Безруков
|замминистра информационных технологий и связи
|Нижегородская область
|2 074 099
|1 186 796
|3 260 895
|109
|—
|Александр Брокерт
|и.о. зампредседателя правительства
|Республика Тыва
|3 079 371
|151 916
|3 231 287
|110
|—
|Александр Зотов (12)
|председатель комитета цифрового развития и связи
|Курская область
|2 863 966
|363 151
|3 227 117
|111
|—
|Дмитрий Краснов
|зампредседателя кабинета министров, министр экономического развития и имущественных отношений
|Республика Чувашия
|3 218 485
|5 415
|3 223 900
|112
|67
|Андрей Артемов
|руководитель департамента ИТ
|Орловская область
|2 120 626
|1 095 383
|3 216 009
|113
|—
|Аяс Бартан (13)
|министр цифрового развития
|Республика Тыва
|2 352 359
|833 183
|3 185 543
|114
|—
|Роман Тришин
|Замминистра, начальник управления организации проектной деятельности
|Калужская область
|2 435 402
|744 757
|3 180 160
|115
|—
|Гульжан Фахрутдинова
|директор департамента ИТ и цифрового развития
|Курганская область
|2 282 658 ***/****
|896 708
|3 179 366
|116
|56
|Рамзан Черхигов
|министр транспорта и связи
|Чеченская республика
|1 506 186
|1 640 108
|3 146 293
|117
|—
|Дмитрий Курдюмов
|первый зампредседателя правительства области
|Кировская область
|3 042 699
|80 994
|3 123 693
|118
|52
|Евгений Поляков
|зампредседателя правительства
|Карачаево-Черкесская Республика
|2 440 850
|643 631
|3 084 481
|119
|—
|Артем Никитин
|зампредседателя правительства
|Рязанская область
|3 029 185
|3 029 185
|120
|77
|Алексей Кидалов
|председатель комитета ИТ
|Волгоградская область
|2 548 748
|438 261
|2 987 008
|121
|—
|Bячecлaв Цыбикжaпoв
|зампредседателя правительства
|Республика Бурятия
|2 942 518
|10 000
|2 952 518
|122
|—
|Юрий Маков
|замгубернатора
|Костромская область
|2 938 389
|2 938 389
|123
|48
|Евгений Полуянов
|министр цифрового развития, информационных технологий и связи
|Ростовская область
|2 861 060
|29 962
|2 891 022
|124
|—
|Хасан Хакимов
|зампредседателя правительства
|Чеченская республика
|2 405 929
|412 600
|2 818 529
|125
|—
|Вадим Соколов
|первый замгубернатора
|Орловская область
|2 762 352
|2 762 352
|126
|68
|Ирина Просвирякова
|председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций
|Вологодская область
|2 264 416
|462 600
|2 727 016
|127
|—
|Андрей Ключенко (14)
|министр цифрового развития и связи
|Омская область
|2 688 549
|2 688 549
|128
|82
|Михаил Пономарьков
|министр цифрового развития и связи
|Свердловская область
|2 680 378
|2 680 378
|129
|—
|Виталий Малахов
|зампредседателя правительства
|Республика Алтай
|2 321 019
|311 723
|2 632 741
|130
|61
|Максим Садиков
|министр цифрового развития и связи
|Кемеровская область
|2 586 754
|2 586 754
|131
|16
|Николай Степанов
|министр цифрового развития
|Республика Алтай
|2 215 472
|320 000
|2 535 472
|132
|—
|Владимир Лойчиц
|замминистра, начальник управления развития информационных технологий
|Иркутская область
|2 534 007
|2 534 007
|133
|70
|Андрей Рудомeткин
|начальник департамента цифрового развития
|Смоленская область
|2 454 238
|2 454 238
|134
|Ислам Ашхотов
|министр цифрового развития
|Кабардино-Балкарская Республика
|1 154 071
|1 257 145
|2 411 216
|135
|59
|Михаил Ерохин
|директор департамента экономического развития
|Брянская область
|2 380 152
|10 000
|2 390 152
|136
|72
|Алексей Сухих
|министр ИТ и связи
|Кировская область
|1 866 060
|470 824
|2 336 884
|137
|Владимир Карпунин
|замминистра цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий
|Новгородская область
|1 666 870
|610 762
|2 277 632
|138
|66
|Виталий Рахманов
|врио начальника управления цифрового развития и связи администрации
|Псковская область
|1 709 455
|520 213
|2 229 669
|139
|2
|Александр Руппель
|замгубернатора
|Краснодарский край
|1 774 060
|426 494
|2 200 554
|140
|—
|Рамазан Абдуллаев
|первый замминистра
|Республика Дагестан
|2 193 198
|2 193 198
|141
|13
|Александра Осипова
|директор департамента цифрового развития
|Севастополь
|2 125 965
|2 125 965
|142
|—
|Рустем Хаматвалиев
|замминистра цифрового развития и государственного управления
|Республика Башкортостан
|2 043 221
|2 043 221
|143
|—
|Сергей Снегирев (15)
|министр цифрового развития и информационных технологий
|Тверская область
|1 938 381*********
|1 938 381
|144
|—
|Иван Ковалев
|министр энергетики, промышленности и связи
|Ставропольский край
|1 924 043
|1 924 043
|145
|63
|Алексей Этеев
|министр цифрового развития
|Республика Калмыкия
|1 109 529********
|793 954
|1 903 483
|146
|—
|Даниил Гахов
|председатель комитета цифрового развития
|Республика Северная Осетия (Алания)
|1 070 815
|802 036
|1 872 851
|147
|—
|Очир Шургучеев
|первый зампредседателя правительства – министр финансов
|Республика Калмыкия
|1 213 127
|567 453
|1 780 579
|148
|73
|Игорь Вольфсон
|министр цифрового развития
|Республика Мордовия
|1 455 954
|281 134
|1 737 089
|149
|80
|Светлана Кованева
|начальник департамента цифрового развития и связи
|Еврейская АО
|1 557 907
|1 557 907
|150
|30
|Сергей Орлов
|директор департамента цифрового развития
|Владимирская область
|1 504 790
|1 504 790
|151
|—
|Владимир Старков (16)
|и.о. министра цифрового развития и связи
|Саратовская область
|1 254 532
|231 745
|1 486 277
|152
|85
|Михаил Хохлов
|начальник департамента развития информационного общества
|Ивановская область
|1 447 199
|1 447 199
|153
|—
|Леван Дараселия
|министр цифровых технологий и связи
|Калининградская область
|1 381 098
|1 381 098
|154
|—
|Сергей Балакин
|министр цифрового развития, транспорта и связи
|Пензенская область
|1 268 548
|1 268 548
|155
|—
|Сергей Говоров
|первый зампредседателя правительства
|Кабардино-Балкарская Республика
|1 245 146
|1 245 146
|156
|—
|Валерий Медовый
|и.о. министра цифрового развития
|Карачаево-Черкесская Республика
|1 222 251
|1 222 251
|157
|81
|Дмитрий Диденко
|директор департамента цифрового развития
|Костромская область
|1 124 344
|10 000
|1 134 344
Источник: CNews Analytics, 2022
* — с учетом дохода от продажи недвижимости
** — в том числе доход, полученный от продажи доли участия в уставном капитале
*** — из них по основному месту работы — ₽3 576 409,77
**** — включая доход от продажи недвижимости и денежные средства, полученные в порядке дарения от близких родственников
***** — с учетом иных доходов
****** — с учетом доходов от вкладов
******* — в том числе доход по основному месту работы — ₽5 004 000, иные доходы — ₽77,29
******** — с учетом дохода от продажи автомашины
********* — из них по основному месту работы ₽1 000 794,81
(1) — назначен с конце июля 2021 г., ранее зампредседателя «МСП Банка», председатель совета директоров компании
(2) — назначен в сентябре 2021 г., ранее занимал должность заместителя гендиректора компании «Турбоэнергоремонт», также работал на руководящих должностях ФКУ «Ространсмодернизация»
(3) — занимал должность до конца сентября 2022 г.
(4) — с февраля 2022 г. назначена вице-губернатором Московской области
(5) — на этом посту с конца ноября 2021 г., ранее — замминистра
(6) — на должности с марта 2022 г., ранее, с августа 2021 г,. и.о. руководителя ведомства
(7) — занимала пост до сентября 2022 г.
(8) — занимал с февраля 2021 г. по июль 2022 г.
(9) — занимал пост до конца июля 2022 г.
(10) — занимает пост с апреля 2022 г., ранее с ноября 2019 г. по апрель 2022 г. — глава администрации Советского района республики Крым.
(11) — занимает должность с июня 2022 г., ранее замдиректора
(12) — работал на этой должности с октября 2021 г. по сентябрь 2022 г.
(13) — назначен на должность в октябре 2021 г.
(14) — занимает должность с октября 2022г., ранее, с июня 2021 г., первый заместитель министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
(15) — занимает должность с октября 2021 г., ранее, с мая 2021 г., и.о. заместителя министра цифрового развития и информационных технологий
(16) — занимает пост с октября 2022 г., ранее первый заместитель министра цифрового развития и связи
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