CNews Analytics выпустил рейтинг 157 региональных ИТ-чиновников по доходам

Среднемесячный доход региональных ИТ-руководителей в 2021 г. вырос почти на 40% в сравнении с 2020 г. и достиг ₽401,6 тыс. Среднемесячные доходы семьи (включающие доходы супруги или супруга чиновника) увеличились на 34% — до ₽504,2 тыс. По-прежнему сохраняется высокая дифференциация семейных доходов ИТ-чиновников, от ₽1,1 млн до ₽34,3 млн.

Заработки региональных ИТ-руководителей

CNews проанализировал сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., размещенные на сайтах региональных ведомств. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции».

В рейтинге CNews участвуют 81 субъект РФ и 157 чиновников. Средний доход региональных ИТ-руководителей в 2021 г. по сравнению с 2020 г. вырос на 38% и составил ₽4,8 млн в год, то есть около ₽401,6 тыс. в месяц (в 2020 г. он равнялся ₽291,5 тыс.). Средние доходы семьи в целом (с учетом доходов супруги или супруга) в 2021 г. также изменились и составили ₽6,05 млн в год (в 2020 г. — ₽4,5 млн) или ₽504,2 тыс. в месяц (в 2020 г. — ₽376 тыс.). Высокий контраст в доходах ИТ-чиновников в разных субъектах сохраняется, самый высокий семейный доход превосходит самый низкий в 31 раз (в прошлом году — в 33 раза).

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В материале приводятся не только данные о доходах чиновников, но и информация о том, как обстоят дела с цифровизацией в их регионе, каковы региональные бюджеты на ИКТ.

Первая пятерка

Лидером рейтинга региональных ИТ-чиновников стал Олег Князев, вице-губернатор и председатель правительства Астраханской области, с годовым семейным доходом ₽34,3 млн руб., при этом ₽20,7 млн заработал сам чиновник. Столь высокий доход может объясняться предыдущим местом работы — Олег Князев приступил к госслужбе в конце июля 2021 г., ранее он занимал должность заместителя председателя «МСП Банка».

Согласно рейтингу цифровой трансформации регионов, Астраханская область входит в десятку отстающих. Но власти намерены реализовать стратегию цифровой трансформации, принятую в августе 2021 г. Наиболее приоритетными направлениями для цифровизации определены шесть секторов: образование и наука, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистика, государственное управление и социальная сфера. Бюджет региона в 2022 г. запланирован в размере ₽320,5 млн.

Второе место — у Ирины Новоселовой, заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), руководителя аппарата губернатора. В правительстве региона она работает с 2016 г., на текущую должность назначена в феврале 2021 г. Доход чиновника за 2021 г. составил ₽26 млн (увеличение по сравнению с 2020 г. — на ₽17,5 млн). Согласно ответу из правительства ЯНАО, изменение дохода Ирины Новоселовой в 2021 г. обусловлено назначением ее на должность заместителя губернатора ЯНАО, руководителя аппарата губернатора ЯНАО, а также продажей недвижимого имущества.

ЯНАО — лидер рейтинга цифровой трансформации регионов. В условиях санкций регионы дополнительно оцениваются по эффективности мер поддержки ИТ-отрасли, где также лидирует автономный округ. ИКТ-бюджет ЯНАО на 2022 г. составляет почти ₽3,7 млрд.

На третьем месте оказался Игорь Фрейдин, первый заместитель председателя правительства Республики Мордовия, семейные доходы которого составили ₽24,8 млн, а его собственные — ₽22,8 млн . Они были в основном заработаны в коммерческом секторе, поскольку чиновник поступил на госслужбу в сентябре 2021 г., до этого он занимал должность заместителя гендиректора компании «Турбоэнергоремонт», а также работал на руководящих должностях в «Ространсмодернизации». Региональный ИКТ-бюджет республики в 2022 г. составляет ₽828,9 млн.

Четвертое место занял Андрей Архипов, назначенный на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и энергетики Саратовской области в феврале 2021 г. (ранее, с июля 2019 г., он занимал должность министра промышленности и энергетики Саратовской области). Доходы семьи, задекларированные за 2021 г., составили ₽21,58 млн, из которых личный доход чиновника — ₽21,5 млн. В 2020 г. Архипов заработал ₽3,2 млн, рост почти в семь раз связан с продажей доли в уставном капитале компании «Гитем». Область потратит на ИКТ в 2022 г. ₽774 млн.

Замыкает первую пятерку Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. За 2021 г. доходы его семьи составили ₽20 млн. Личный доход чиновника в ₽14,3 млн включает доход от продажи недвижимого имущества, квартиры площадью 69,2 кв. м. В прошлом рейтинге он занял 28 место.

Татарстан занимает лидирующую позицию в рейтинге всех субъектов российской федерации — второе место по уровню цифровой трансформации и уровню всех проектов, связанных с госуслугами и с инфраструктурой связи. В 2022 г. в ИКТ планируется вложить ₽3,7 млрд.

Вторая пятерка

Шестое место занял Илья Золотухин, министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. За 2021 г. доход семьи составил ₽19,6 млн, его большую часть составляет заработок супруги (₽15,5 млн), сам чиновник заработал ₽4,1 млн. Годом ранее семья Ильи Золотухина занимала третью позицию в рейтинге с доходом ₽13,5 млн.

Затраты на реализацию стратегии цифровой трансформации региона составят ₽360 млн.

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Следом идет Ирина Каклюгина, заместитель председателя правительства Московской области с октября 2021 г. (ранее занимала должность министра образования Подмосковья), с семейным годовым доходом ₽18,6 млн, из которого ₽12,3 млн заработала сама Ирина Каклюгина.

В рейтинге цифровой трансформации регионов Московская область вошла в топ-5. Областной ИКТ бюджет в 2022 г. — ₽9,7 млрд.

На восьмом месте — Артем Ажгиревич, заместитель председателя правительства Тверской области, заработавший ₽3,7 млн (из них по основному месту работы — ₽3,6 млн), что вместе с доходом супруги (₽12,7 млн) принесло семье ₽16,5 млн. По сравнению с 2020 г. доходы семьи чиновника сократились на ₽7,1 млн.

Пока по результатам рейтинга цифровой трансформации регионов Тверская область входит в число отстающих, ИКТ-бюджет региона на 2022 г. составил ₽575,5 млн.

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Девятым стал Павел Окладников, министр связи и ИТ Архангельской области, занимавший год назад 21 место в рейтинге с доходом ₽6,1 млн. Доход чиновника за 2021 г. (₽12,8 млн) состоит из заработной платы, доходов от продажи квартиры площадью 72,2 кв. м и легкового автомобиля JeepGrand Cherokee. Всего семья заработала ₽16,5 млн.

Бюджет области на ИКТ в 2022 г. — ₽1,46 млрд. Важным событием для региона стало подписание соглашения с Российской телевизионной радиовещательной сетью, что дало возможность использовать ее инфраструктуру связи и создавать современные цифровые сервисы.

Замыкает первую десятку Вячеслав Аленьков, заместитель председателя правительства Сахалинской области, с семейным доходом в ₽15 млн, из них ₽2,2 млн заработала супруга чиновника. По сравнению с 2020 г. доход чиновника уменьшился на ₽400 тыс.

По рейтингу «цифровой зрелости регионов» Сахалинская область имеет средний уровень, однако в области ведется ряд крупных проектов, например, создана «Карта сахалинца» (объединяет в себе банковскую, социальную и транспортную карты, открывает доступ к государственным и муниципальным услугам, мерам социальной поддержки, позволяет получать скидки). ИКТ-бюджет региона на 2022 г. запланирован в размере ₽1,99 млрд.

Доходы региональных ИТ-руководителей в 2021 г.

№ 2021 № 2020 ФИО Должность Регион Личный доход, руб. Доходы членов семьи, руб. Общий доход семьи, руб. 1 — Олег Князев (1) вице-губернатор, председатель правительства Астраханская область 20 697 138 13 566 128 34 263 266 2 — Ирина Новоселова замгубернатора, руководитель аппарата губернатора Ямало-Ненецкий АО 26 016 406* 26 016 406 3 — Игорь Фрейдин (2) первый зампредседателя правительства Республика Мордовия 22 790 427 1 989 216 24 779 642 4 — Андрей Архипов зампредседателя правительства Саратовская область 21 537 759** 39 043 21 576 802 5 28 Айрат Хайруллин министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республика Татарстан 14 311 088* 5 692 452* 20 003 540 6 3 Илья Золотухин (3) министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальский край 4 106 089 15 498 981 19 605 071 7 — Ирина Каклюгина (4) зампредседателя правительства Московская область 12 346 392 6 306 914 18 653 306 8 — Артем Ажгиревич зампредседателя правительства Тверская область 3 735 248*** 12 725 742 16 460 990 9 21 Павел Окладников министр связи и ИТ Архангельская область 12 841 941* 3 534 548 16 376 490 10 — Вячеслав Аленьков зампредседателя правительства Сахалинская область 12 832 302 2 137 562 14 969 864 11 1 Эдуард Лысенко министр правительства, руководитель департамента ИТ Москва 14 379 796 14 379 796 12 — Алексей Забозлаев замгубернатора Ханты-Мансийский АО 10 605 861 2 692 921 13 298 782 13 11 Роман Марков первый зампредседателя правительства Ленинградская область 6 202 847 5 495 534 11 698 380 14 — Андрей Сытник председатель комитета цифрового развития Ленинградская область 10 773 610 764 649 11 538 258 15 — Иван Шубин руководитель департамента средств массовой информации и реклам Москва 11 470 061 10 000 11 480 061 16 — Сергей Верещагин зампредседателя правительства Красноярский край 5 966 083 5 422 269 11 388 351 17 22 Денис Волков руководитель департамента цифрового развития Воронежская область 7 169 180 4 177 929 11 347 110 18 — Владимир Разумков председатель правительства Ульяновская область 11 275 703 3 872 11 279 575 19 31 Евгений Мирошников первый замгубернатора, министр цифрового развития области Белгородская область 3 339 235 7 607 534**** 10 946 769 20 — Шамиль Гафаров заместитель премьер-министра, руководитель аппарата кабинета министров Республика Татарстан 10 135 491* 715 740 10 851 231 21 — Станислав Казарин вице-губернатор Санкт-Петербург 3 086 213 7 509 052 10 595 265 22 — Виктор Бочкарев замгубернатора, начальник департамента промышленной политики Чукотский АО 7 980 000 2 588 637 10 568 637 23 — Надежда Куртяник (5) министр государственного управления, ИТ и связи Московская область 10 201 213 10 201 213 24 4 Черников Алексей зампредседателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Пермский край 6 584 905**** 2 506 354 9 091 258 25 19 Константин Волошин зампредседателя правительства, министр цифрового развития и связи Приморский край 8 985 173 56 127 9 041 299 26 45 Николай Киселев министр цифрового развития Камчатский край 7 631 551 1 150 420 8 781 971 27 — Андрей Белозерцев зампредседателя правительства Магаданская область 6 035 500 2 562 993 8 598 493 28 10 Павел Ципорин директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийский АО — Югра 8 094 273 360 035 8 454 308 29 24 Евгений Дейкин начальник департамента цифровой трансформации Томская область 2 935 508 5 335 090 8 270 598 30 — Валерий Бахин первый замгубернатора Волгоградская область 5 444 297 2 750 701 8 194 998 31 — Оксана Крутько замгубернатора Курская область 6 258 237 1 787 439 8 045 676 32 — Татьяна Игнатьева замглавы, руководитель администрации Республика Карелия 5 708 539 2 268 325 7 976 864 33 — Оксана Куташи замгубернатора, руководитель аппарата губернатора Курганская область 7 965 585 */***/****** 7 965 585 34 — Егор Поляков замгубернатора Нижегородская область 5 153 887 2 745 494 7 899 381 35 — Константин Оболтин (6) директор департамента ИТ и связи Ямало-Ненецкий АО 7 270 518 623 694 7 894 212 36 — Сергей Ващенко зампредседателя правительства по экономическому развитию и цифровизации Кемеровская область 6 397 780 1 200 000 7 597 780 37 — Руслан Ситников первый зампредседателя правительства Иркутская область 7 136 724 458 820 7 595 544 38 — Нинель Салагаева замгубернатора Псковская область 7 547 729 7 547 729 39 — Виталий Снесарь зампредседателя правительства, руководитель администрации губернатора и правительства Алтайский край 4 302 640 3 176 060 7 478 701 40 — Юрий Петухов первый замгубернатора Новосибирская область 6 270 486 846 854 7 117 340 41 — Вячеслав Федорищев первый замгубернатора, председатель правительства Тульская область 6 662 345 453 035 7 115 380 42 — Александр Никитин первый вице-губернатор, глава администрации губернатора и правительства края Хабаровский край 6 899 252 51 6 899 303 43 — Александр Козлов замгубернатора Челябинская область 6 136 523 746 818 6 883 341 44 — Виталий Тушинов замгубернатора Вологодская область 5 004 077******* 1 847 238 6 851 315 45 53 Кристина Майнина министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Республика Чувашия 3 070 554 3 684 000 6 754 554 46 15 Анатолий Якутин замглавы администрации (вопросы информатизации, технической защиты информации, информационно-аналитической работы) Липецкая область 6 690 128 6 690 128 47 18 Станислав Завальный руководитель департамента информатизации и связи Краснодарский край 3 148 238 3 477 004 6 625 242 48 — Людмила Огородова замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Томская область 5 757 652 568 267 6 325 919 49 — Николай Афанасов зампредседателя правительства Ставропольский край 3 393 395 2 790 395 6 183 790 50 — Андрей Блощинский замгубернатора, руководитель аппарата администрации Ненецкий АО 6 096 601 40 838 6 137 439 51 36 Игорь Фетисов министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинская область 5 035 880 1 055 505 6 091 386 52 78 Заурбек Шу министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республика Адыгея 5 857 826 233 224 6 091 051 53 — Вячеслав Вахрин замгубернатора Тюменская область 6 028 788 6 028 788 54 46 Денис Толпейкин министр цифрового развития и связи Оренбургская область 5 344 831 610 000 5 954 831 55 20 Андрей Посаженников министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омская область 4 963 231 885 772 5 849 003 56 29 Константин Пресняков зампредседателя правительства, руководитель департамента ИТ и связи Самарская область 5 168 196 623 384 5 791 580 57 — Дмитрий Ионин замгубернатора Свердловская область 5 568 539 10 000 5 578 539 58 76 Венедикт Суворов руководитель департамента информатизации и связи Республика Марий Эл 3 754 114 1 783 333 5 537 447 59 — Алексей Филиппов и.о. директора департамента информатизации и связи Ярославская область 3 965 307 1 500 457 5 465 764 60 — Юрий Гамзатов министр цифрового развития Республика Дагестан 1 617 037 3 843 401 5 460 438 61 — Людмила Дмитриева первый зампредседателя правительства Ивановская область 3 489 535 1 939 459 5 428 994 62 — Наталия Катина зампредседателя правительства Самарская область 5 380 741 5 380 741 63 — Игнат Петухов вице-губернатор, зампредседателя правительства Оренбургская область 5 288 364 5 288 364 64 — Ирина Войнова (7) зампредседателя правительства Республика Хакасия 5 281 911 5 281 911 65 23 Александр Снегирев министр цифрового и технологического развития Сахалинская область 4 839 199 337 080 5 176 280 66 — Евгений Чекин председатель правительства Камчатский край 5 049 471 120 534 5 170 005 67 — Павел Матюхин зампредседателя правительства Амурская область 5 160 142 5 160 142 68 37 Дмитрий Мироненко министр цифрового развития и связи Магаданская область 3 655 430 1 393 890 5 049 319 69 39 Алексей Гусев министр цифрового развития и связи Хабаровский край 2 813 076 2 202 551 5 015 628 70 — Виктор Иконников зампредседателя правительства, министр экономического развития, промышленности и науки Архангельская область 3 775 731 1 213 543 4 989 274 71 — Сергей Гордеев (8) и.о. зампредседателя правительства Забайкальский край 4 258 291 704 367 4 962 658 72 40 Дмитрий Разумовский замгубернатора, министр цифрового развития Калужская область 4 632 848 211 166 4 844 014 73 — Станислав Шульцев зампредседателя правительства Новгородская область 4 572 581 168 344 4 740 925 74 — Михаил Назаров зампредседателя совета министров Республика Крым 4 599 429 116 471 4 715 900 75 — Артем Верховцев зампредседателя правительства Воронежская область 4 644 017 20 000 4 664 017 76 42 Евгений Зрюмов министр цифрового развития и связи Алтайский край 3 533 911 1 068 255 4 602 166 77 65 Светлана Алябьева министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республика Коми 1 415 619 3 140 124 4 555 744 78 26 Николай Распопин министр цифрового развития Красноярский край 4 524 063 30 335 4 554 398 79 — Мария Литовко замгубернатора Севастополь 4 534 667 4 534 667 80 — Евгений Иванов первый замминистра Калининградская область 4 519 001* 4 519 001 81 — Петр Шиловских министр информационного развития и связи Пермский край 3 475 114**** 942 739 4 417 852 82 9 Андрей Стрельцов начальник управления информационных технологий, связи и документооборота Тамбовская область 1 957 550 2 421 855 4 379 405 83 — Степан Воронцов зампредседателя правительства Республика Марий Эл 4 202 054 165 704 4 367 758 84 74 Антон Лебедев руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкий АО 3 351 976 992 387 4 344 363 85 — Наталья Никольская замруководителя администрации, начальник управления информатизации и защитыинформации Республика Карелия 4 341 238 4 341 238 86 — Владимир Реунов (9) зампредседателя правительства Брянская область 4 138 979 58 330 4 197 309 87 38 Ярослав Раков министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульская область 4 138 570 4 138 570 88 49 Анатолий Семенов министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республика Саха (Якутия) 3 583 801 540 312 4 124 113 89 — Сергей Цукарь министр цифрового развития и связи Новосибирская область 3 817 233 305 559 4 122 792 90 — Николай Кузнецов замгубернатора Смоленская область 3 739 387 380 813 4 120 199 91 54 Денис Земнухов министр цифрового развития и связи Амурская область 2 857 012 1 254 741 4 111 754 92 — Владимир Трегуб (10) министр внутренней политики, информации и связи Республика Крым 1 311 834 2 785 286 4 097 120 93 — Станислав Логинов (11) директор департамента информатизации Тюменская область 3 885 172 204 286 4 089 458 94 — Артем Хохлов замгубернатора Ростовская область 3 963 956 86 385 4 050 341 95 44 Геннадий Разумикин министр цифрового развития государственного управления Республика Башкортостан 4 046 583 4 046 583 96 — Александра Никипелова замгубернатора, министр цифрового развития Мурманская область 4 046 442 4 046 442 97 — Константин Сунцов первый зампредседателя правительства Удмуртская Республика 3 964 491**** 3 964 491 98 — Сергей Местников зампредседателя правительства Республика Саха (Якутия) 3 904 994 43 110 3 948 104 99 — Александр Ремига врио первого замгубернатора Владимирская область 3 188 873 732 399 3 921 272 100 — Роман Ядыкин первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханская область 3 681 860* 3 681 860 101 — Юлия Смирнова председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербург 3 649 436 3 649 436 102 — Галина Соколова зампредседателя правительства Еврейская АО 3 379 448 238 080 3 617 528 103 69 Алексей Костин первый зампредседателя правительства Пензенская область 2 841 134 758 475 3 599 609 104 50 Екатерина Кузьмина председатель государственного комитета цифрового развития и связи Республика Хакасия 2 930 173 624 118 3 554 291 105 33 Тимур Меджитов министр информатизации и связи Удмуртская Республика 3 077 495**** 3 524 627 106 — Валерий Андронов замруководителя по цифровому развитию, председатель комитета цифрового развития Республика Бурятия 1 887 737 1 485 868 3 373 605 107 — Станислав Корниенко начальник управления цифрового развития Липецкая область 3 364 214 3 364 214 108 — Артем Безруков замминистра информационных технологий и связи Нижегородская область 2 074 099 1 186 796 3 260 895 109 — Александр Брокерт и.о. зампредседателя правительства Республика Тыва 3 079 371 151 916 3 231 287 110 — Александр Зотов (12) председатель комитета цифрового развития и связи Курская область 2 863 966 363 151 3 227 117 111 — Дмитрий Краснов зампредседателя кабинета министров, министр экономического развития и имущественных отношений Республика Чувашия 3 218 485 5 415 3 223 900 112 67 Андрей Артемов руководитель департамента ИТ Орловская область 2 120 626 1 095 383 3 216 009 113 — Аяс Бартан (13) министр цифрового развития Республика Тыва 2 352 359 833 183 3 185 543 114 — Роман Тришин Замминистра, начальник управления организации проектной деятельности Калужская область 2 435 402 744 757 3 180 160 115 — Гульжан Фахрутдинова директор департамента ИТ и цифрового развития Курганская область 2 282 658 ***/**** 896 708 3 179 366 116 56 Рамзан Черхигов министр транспорта и связи Чеченская республика 1 506 186 1 640 108 3 146 293 117 — Дмитрий Курдюмов первый зампредседателя правительства области Кировская область 3 042 699 80 994 3 123 693 118 52 Евгений Поляков зампредседателя правительства Карачаево-Черкесская Республика 2 440 850 643 631 3 084 481 119 — Артем Никитин зампредседателя правительства Рязанская область 3 029 185 3 029 185 120 77 Алексей Кидалов председатель комитета ИТ Волгоградская область 2 548 748 438 261 2 987 008 121 — Bячecлaв Цыбикжaпoв зампредседателя правительства Республика Бурятия 2 942 518 10 000 2 952 518 122 — Юрий Маков замгубернатора Костромская область 2 938 389 2 938 389 123 48 Евгений Полуянов министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовская область 2 861 060 29 962 2 891 022 124 — Хасан Хакимов зампредседателя правительства Чеченская республика 2 405 929 412 600 2 818 529 125 — Вадим Соколов первый замгубернатора Орловская область 2 762 352 2 762 352 126 68 Ирина Просвирякова председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодская область 2 264 416 462 600 2 727 016 127 — Андрей Ключенко (14) министр цифрового развития и связи Омская область 2 688 549 2 688 549 128 82 Михаил Пономарьков министр цифрового развития и связи Свердловская область 2 680 378 2 680 378 129 — Виталий Малахов зампредседателя правительства Республика Алтай 2 321 019 311 723 2 632 741 130 61 Максим Садиков министр цифрового развития и связи Кемеровская область 2 586 754 2 586 754 131 16 Николай Степанов министр цифрового развития Республика Алтай 2 215 472 320 000 2 535 472 132 — Владимир Лойчиц замминистра, начальник управления развития информационных технологий Иркутская область 2 534 007 2 534 007 133 70 Андрей Рудомeткин начальник департамента цифрового развития Смоленская область 2 454 238 2 454 238 134 Ислам Ашхотов министр цифрового развития Кабардино-Балкарская Республика 1 154 071 1 257 145 2 411 216 135 59 Михаил Ерохин директор департамента экономического развития Брянская область 2 380 152 10 000 2 390 152 136 72 Алексей Сухих министр ИТ и связи Кировская область 1 866 060 470 824 2 336 884 137 Владимир Карпунин замминистра цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородская область 1 666 870 610 762 2 277 632 138 66 Виталий Рахманов врио начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковская область 1 709 455 520 213 2 229 669 139 2 Александр Руппель замгубернатора Краснодарский край 1 774 060 426 494 2 200 554 140 — Рамазан Абдуллаев первый замминистра Республика Дагестан 2 193 198 2 193 198 141 13 Александра Осипова директор департамента цифрового развития Севастополь 2 125 965 2 125 965 142 — Рустем Хаматвалиев замминистра цифрового развития и государственного управления Республика Башкортостан 2 043 221 2 043 221 143 — Сергей Снегирев (15) министр цифрового развития и информационных технологий Тверская область 1 938 381********* 1 938 381 144 — Иван Ковалев министр энергетики, промышленности и связи Ставропольский край 1 924 043 1 924 043 145 63 Алексей Этеев министр цифрового развития Республика Калмыкия 1 109 529******** 793 954 1 903 483 146 — Даниил Гахов председатель комитета цифрового развития Республика Северная Осетия (Алания) 1 070 815 802 036 1 872 851 147 — Очир Шургучеев первый зампредседателя правительства – министр финансов Республика Калмыкия 1 213 127 567 453 1 780 579 148 73 Игорь Вольфсон министр цифрового развития Республика Мордовия 1 455 954 281 134 1 737 089 149 80 Светлана Кованева начальник департамента цифрового развития и связи Еврейская АО 1 557 907 1 557 907 150 30 Сергей Орлов директор департамента цифрового развития Владимирская область 1 504 790 1 504 790 151 — Владимир Старков (16) и.о. министра цифрового развития и связи Саратовская область 1 254 532 231 745 1 486 277 152 85 Михаил Хохлов начальник департамента развития информационного общества Ивановская область 1 447 199 1 447 199 153 — Леван Дараселия министр цифровых технологий и связи Калининградская область 1 381 098 1 381 098 154 — Сергей Балакин министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенская область 1 268 548 1 268 548 155 — Сергей Говоров первый зампредседателя правительства Кабардино-Балкарская Республика 1 245 146 1 245 146 156 — Валерий Медовый и.о. министра цифрового развития Карачаево-Черкесская Республика 1 222 251 1 222 251 157 81 Дмитрий Диденко директор департамента цифрового развития Костромская область 1 124 344 10 000 1 134 344

Источник: CNews Analytics, 2022 * — с учетом дохода от продажи недвижимости

** — в том числе доход, полученный от продажи доли участия в уставном капитале

*** — из них по основному месту работы — ₽3 576 409,77

**** — включая доход от продажи недвижимости и денежные средства, полученные в порядке дарения от близких родственников

***** — с учетом иных доходов

****** — с учетом доходов от вкладов

******* — в том числе доход по основному месту работы — ₽5 004 000, иные доходы — ₽77,29

******** — с учетом дохода от продажи автомашины

********* — из них по основному месту работы ₽1 000 794,81

(1) — назначен с конце июля 2021 г., ранее зампредседателя «МСП Банка», председатель совета директоров компании

(2) — назначен в сентябре 2021 г., ранее занимал должность заместителя гендиректора компании «Турбоэнергоремонт», также работал на руководящих должностях ФКУ «Ространсмодернизация»

(3) — занимал должность до конца сентября 2022 г.

(4) — с февраля 2022 г. назначена вице-губернатором Московской области

(5) — на этом посту с конца ноября 2021 г., ранее — замминистра

(6) — на должности с марта 2022 г., ранее, с августа 2021 г,. и.о. руководителя ведомства

(7) — занимала пост до сентября 2022 г.

(8) — занимал с февраля 2021 г. по июль 2022 г.

(9) — занимал пост до конца июля 2022 г.

(10) — занимает пост с апреля 2022 г., ранее с ноября 2019 г. по апрель 2022 г. — глава администрации Советского района республики Крым.

(11) — занимает должность с июня 2022 г., ранее замдиректора

(12) — работал на этой должности с октября 2021 г. по сентябрь 2022 г.

(13) — назначен на должность в октябре 2021 г.

(14) — занимает должность с октября 2022г., ранее, с июня 2021 г., первый заместитель министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития

(15) — занимает должность с октября 2021 г., ранее, с мая 2021 г., и.о. заместителя министра цифрового развития и информационных технологий

(16) — занимает пост с октября 2022 г., ранее первый заместитель министра цифрового развития и связи



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