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CNews выпустил рейтинг региональных ИТ-чиновников России по доходам

Зарплата региональных ИТ-руководителей в 2020 г. в среднем составляла ₽291,5 тыс. в месяц. Средние доходы семьи в целом (с учетом доходов супруги или супруга) не выросли по сравнению с 2019 г. и составляют те же ₽376 тыс. в месяц. Доходы семьи «наиболее обеспеченного» регионального ИТ-руководителя больше доходов ИТ-руководителя на нижней строчке рейтинга в 33 раза.

Сколько зарабатывают региональные ИТ-руководители

CNews проанализировал сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., размещенные на сайтах региональных ведомств. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции».

Начиная с десятого места рейтинга заметно увеличение доходов семей по сравнению с данными прошлого года. Доходы некоторых чиновников больше суммы их зарплат за счет продажи личного автотранспорта, доходов от размещения средств в банках и иных доходов.

Средний доход региональных ИТ-руководителей в 2020 г. по сравнению с 2019 г. вырос на 9% и составил ₽3,5 млн в год, то есть около ₽291,5 тыс. в месяц (в 2019 г. он равнялся ₽267 тыс.). При этом средние доходы семьи в целом (с учетом доходов супруги или супруга) в 2020 г. не изменились и составляли ₽4,5 млн в год или ₽376 тыс. в месяц. Доходы семьи «наиболее обеспеченного» регионального ИТ-руководителя больше доходов ИТ-руководителя на нижней строчке рейтинга в 33 раза (в прошлом году разница была в 100 раз).

Первая пятерка

Больше всех в 2019 г. заработал Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель департамента ИТ. Его доход составил ₽14,5 млн. В рейтинге 2019 г. Эдуард Лысенко занимал шестое место с доходом ₽11,3 млн.

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На втором месте — замглавы администрации (губернатора) Краснодарского края Александр Руппель. Зарплата чиновника за 2020 г. составила ₽14 млн, его супруги — ₽414 тыс. Всего семья заработала ₽14,4 млн. В рейтинге прошлого года чиновник не участвовал. На должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Александр Руппель был назначен только 30 сентября 2020 г., с 2016 г. по 2020 г. он занимал пост министра экономики Краснодарского края.

Третье место занимает министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Илья Золотухин. Сумма в ₽13,5 млн семейного дохода сложилась из ₽3,7 млн самого чиновника и ₽9,8 млн супруги. В прошлогоднем рейтинге Илья Золотухин также не участвовал, так как вступил в должность только летом 2020 г.

На четвертом месте — Алексей Черников, заместитель председателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Пермского края. Его заработок с учетом иных доходов (каких — в декларации не уточняется) составил ₽11 млн, доход супруги — ₽1,2 млн. Годовой доход семьи – ₽12,2 млн.

Пятое место заняла Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области, с доходом в ₽10,5 млн. Супруг внес в общий бюджет ₽15 тыс.

Вторая пятерка

На шестой строчке Адель Славутин, министр цифрового развития и связи Саратовской области. Его доход — ₽1,8 млн, супруга заработала ₽6,9 млн, семейный доход составил ₽8,7 млн. По информации из открытых источников, до назначения на должность министра с 2015 г. Адель Славутин был гендиректором «НПЦ Алмаз-Фазотрон» — предприятия, производящего радиолокационную и радионавигационную аппаратуру.

На седьмом месте Максим Рымар, в рейтинге прошлого года занимавший третье место. Доход его семьи в этом году составил ₽8,5 млн, из них ₽5,3 млн внес сам чиновник (против ₽9 млн в 2019 г.). В ноябре 2021 г. Максим Рымар покинул пост министра государственного управления, ИТ и связи Московской области, который занимал с 2018 г., и возглавил подведомственный Минцифры НИИ «Восход».

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Восьмое место рейтинга занимает Мария Рудзевич, директор департамента информатизации Тюменской области. Личный доход Марии Рудзевич в этом году – ₽5,2 млн, супруг заработал ₽3,2 млн. Всего семья заработала ₽8,4 млн. В прошлом году чиновница также занимала восьмую строку рейтинга.

Начальник управления ИТ, связи и документооборота администрации Тамбовской области Андрей Стрельцов заработал ₽5,7 млн, что с доходом супруги принесло семье годовой доход в ₽7,9 млн.

Павел Ципорин, директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в прошлом году занимавший четвертое место рейтинга с заработком в ₽5,7 млн, в этом году опустился на десятую строчку рейтинга в результате сокращения доходов супруги. Семья заработала в этом году ₽7,8 млн, из них ₽7 млн заработал сам чиновник, а ₽759 тыс. заработала супруга (против ₽6 млн в 2019 г.).

Доходы региональных ИТ-руководителей в 2020 г.

№ 2020 № 2019 ФИО Должность Регион Доходы, руб. Доходы супруга, руб. Доходы семьи, руб.
1 6 Эдуард Лысенко министр, руководитель ДИТ Москва 14 496 732 14 496 732
2 Александр Руппель замглавы администрации (губернатора) Краснодарский край 13 961 783 414 001 14 375 784
3 Илья Золотухин министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальский край 3 668 371 9 819 702 13 488 074
4 Алексей Черников зампредседателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Пермский край 10977715* 1 225 840 12 203 555
5 Оксана Демченко первый замгубернатора Мурманская область 10 447 555 14 954 10 462 509
6 Адель Славутин министр цифрового развития и связи Саратовская область 1 774 470 6 884 966 8 659 436
7 3 Максим Рымар министр государственного управления, ИТ и связи Московская область 5 311 787 3 225 060 8 536 847
8 8 Мария Рудзевич директор департамента информатизации Тюменская область 5 189 743 3 184 849 8 374 591
9 Андрей Стрельцов начальник управления ИТ, связи и документооборота Тамбовская область 5 667 995 2 229 017 7 897 012
10 4 Павел Ципорин директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийский АО - Югра 7 048 719 759 109 7 807 827
11 Роман Марков первый зампредседателя правительства Ленинградская область 3 265 495 4 334 198 7 599 692
12 11 Сергей Ефимов министр ИТ и связи Нижегородская область 4737970** 2 724 972 7 462 942
13 42 Александра Осипова директор департамента цифрового развития Севастополь 7 171 189 270 916 7 442 105
14 9 Кирилл Албычев директор департамента ИТ и связи Ямало-Ненецкий АО 7 254 820 7 254 820
15 14 Анатолий Якутин замглавы администрации по вопросам информатизации, технической защиты информации, информационно-аналитической работы Липецкая область 7 088 172 7 088 172
16 65 Николай Степанов и.о. министра цифрового развития Республика Алтай 2 226 684 4 642 385 6 869 069
17 10 Андрей Жданов начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации управления специальных программ Чукотский АО 2 958 062 3 682 515 6 640 578
18 Станислав Завальный руководитель департамента информатизации и связи Краснодарский край 3 148 238 3 477 004 6 625 242
19 Константин Волошин зампредседателя правительства - министр цифрового развития и связи Приморский край 5 837 756 549 706 6 387 463
20 15 Андрей Посаженников министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омская область 6 363 142
21 21 Павел Окладников министр связи и ИТ Архангельская область 4 400 815 1 688 772 6 089 586
22 Денис Волков руководитель департамента цифрового развития Воронежская область 2 749 172 2 875 532 5 624 705
23 13 Александр Снегирев министр цифрового и технологического развития Сахалинская область 5 268 475 328 952 5 597 427
24 Евгений Дейкин и.о. начальника департамента цифровой трансформации Томская область 1 771 873 3 606 886 5 378 759
25 Вавилин Дмитрий министр экономического развития и промышленности Ульяновская область 4 408 366 954 978 5 363 343
26 38 Николай Распопин министр цифрового развития Красноярский край 4 660 733 668 593 5 329 326
27 24 Вадим Рыскаль министр цифровых технологий и связи Калининградская область 2633154** 2 691 849 5 325 003
28 2 Айрат Хайруллин министр цифрового развития госуправления, ИТ и связи Республика Татарстан 4 726 133 271 649 4 997 783
29 Константин Пресняков зампредседателя правительства - руководитель департамента ИТ и связи Самарская область 4 830 114 160 835 4 990 949
30 Сергей Орлов директор департамента цифрового развития Владимирская область 4 894 056 4 894 056
31 26 Евгений Мирошников начальник департамента цифрового развития Белгородская область 3 021 312 1 758 535 4 779 847
32 12 Анатолий Дюбанов министр цифрового развития и связи Новосибирская область 20 000 4 667 716
33 44 Тимур Меджитов министр информатизации и связи Удмуртская Республика 4 209 374* 373 113* 4 582 487
34 Иван Ковалев министр энергетики, промышленности и связи Ставропольский край 4 517 759 4 517 759
35 46 Дмитрий Калашников начальник отдела информационных систем и организации предоставления госуслуг Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольский край 1 061 950 3 421 886 4 483 836
36 Игорь Фетисов министр ИТ, связи и цифрового развития Челябинская область 3 338 554 966 044 4 304 598
37 27 Дмитрий Мироненко руководитель департамента ИТ и связи Магаданская область 2 822 965 1 346 055 4 169 020
38 16 Ярослав Раков министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульская область 3 802 151 273 912 4 076 063
39 Алексей Гусев министр ИТ и связи Хабаровский край 2 435 770 1 598 580 4 034 350
40 7 Дмитрий Разумовский министр цифрового развития Калужская область 3 700 132 306 449 4 006 582
41 Михаил Афанасьев министр внутренней политики, информации и связи Республика Крым 2 997 400 1 000 000 3 997 400
42 22 Евгений Зрюмов министр цифрового развития и связи Алтайский край 3 130 859 801 795 3 932 653
43 Екатерина Троицкая зампредседателя правительства Ярославская область 3 797 071
44 Геннадий Разумикин министр цифрового развития госуправления Республика Башкортостан 3 765 744 3 765 744
45 Николай Киселев министр цифрового развития Камчатский край 3 641 431 93 000 3 734 431
46 5 Денис Толпейкин министр цифрового развития и связи Оренбургская область 2 940 503 684 164 3 624 667
47 Валерий Стройков министр цифрового развития, ИТ и связи Рязанская область 3 494 649 52 244 3 546 893
48 Евгений Полуянов министр цифрового развития, ИТ и связи Ростовская область 3 495 076
49 25 Анатолий Семенов министр инноваций, цифрового развития и ИКТ Республика Саха (Якутия) 3 130 385 324 482 3 454 867
50 28 Екатерина Кузьмина председатель госкомитета цифрового развития и связи Республика Хакасия 2 690 707 622 993 3 313 670
51 Иван Егоров зампредседателя правительства - министр экономического развития Тверская область 3232579**** 70 600 3 303 176
52 Евгений Поляков замредседателя правительства Карачаево-Черкесская Республика 2 614 261 640 805 3 255 066
53 36 Кристина Майнина министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Республика Чувашия 2 323 329 600313***** 3 153 643
54 Земнухов Денис министр цифрового развития и связи Амурская область 2 950 182
55 Урана Насюрюн министр информатизации и связи (1) Республика Тыва 2 278 172 584 806 2 862 977
56 Рамзан Черхигов министр транспорта и связи Чеченская республика 1 412 964 1 417 400 2 830 364
57 43 Екатерина Мальцева начальник управления межведомственного взаимодействия и ИТ Минэкономразвития Иркутская область 1 799 279 992 224 2 791 502
58 Сергей Щебекин министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Республика Карелия 2 712 318 2 712 318
59 40 Михаил Ерохин директор департамента экономического развития Брянская область 2 561 315 45 000 2 606 315
60 58 Гульжан Фахрутдинова врио директора департамента ИТ и цифрового развития Курганская область 1604079*** 970492*** 2 574 571
61 Максим Садиков министр цифрового развития и связи Кемеровская область 2438619****** 2 438 619
62 Ислам Ашхотов министр цифрового развития Кабардино-Балкарская Республика 1 439 894 972 352 2 412 246
63 Алексей Этеев министр цифрового развития Республика Калмыкия 1 795 247** 501 578 2 296 826
64 Андрей Майоров министр цифрового развития и ИКТ Новгородская область 2 199 965 75 910 2 275 875
65 Светлана Алябьева министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республика Коми 2 247 088 2 247 088
66 Виталий Рахманов и.о. начальника управления цифрового развития и связи Псковская область 2 229 215
67 Андрей Артемов член правительства - руководитель ДИТ Орловская область 2 133 797 60 842 2 194 639
68 39 Ирина Просвирякова председатель комитета ИТ и телекоммуникаций Вологодская область 2 087 809 57 000 2 144 809
69 Алексей Костин и.о. начальника управления цифрового развития, ИТ и связи Пензенская область 1 538 764 602 774 2 141 539
70 Андрей Рудомeткин начальник департамента цифрового развития Смоленская область 2 078 765 2 078 765
71 64 Муса Плиев министр промышленности и цифрового развития Республика Ингушетия 1 662 110 387 939 2 050 049
72 Алексей Сухих министр ИТ и связи Кировская область 1 619 591 412 395 2 031 986
73 48 Игорь Вольфсон министр информатизации и связи Республика Мордовия 1 600 697 390 451 1 991 148
74 Антон Лебедев руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкий АО 585 214 1 369 105 1 954 319
75 Алексей Набутовский и.о. министра государственного управления, ИТ и связи Астраханская область 1 487 153 372 549 1 859 702
76 57 Венедикт Суворов руководитель департамента информатизации и связи Республика Марий Эл 1 824 089
77 Алексей Кидалов председатель комитета ИТ Волгоградская область 1 164 547 528 352 1 692 899
78 41 Заурбек Шу министр цифрового развития, ИКТ Республика Адыгея 1 254 567 232 793 1 487 361
79 29 Сергей Снегирев министр цифрового развития и информационных технологий (2) Тверская область 1 356 482 1 356 482
80 61 Светлана Кованева начальник департамента цифрового развития и связи Еврейская АО 1 286 444 1 286 444
81 60 Дмитрий Диденко начальник управления цифрового развития Костромская область 1 064 657 38 817 1 103 473
82 Михаил Пономарьков министр цифрового развития и связи Свердловская область 989 174 989 174
83 63 Алан Салбиев руководитель управления по ИТ и связи Республика Северная Осетия (Алания) 751 593 152 118 903 711
84 Тамерлан Буганов врио министра цифрового развития Республика Дагестан 487 012 487 012
85 Михаил Хохлов начальник департамента развития информационного общества Ивановская область 433 936 433 936

* ― с учетом иных доходов
** ― в том числе доход от продажи транспортного средства
*** ― с учетом иных доходов от вкладов в банк
**** ― из них по основному месту работы 2 478 151,67 руб.
***** ― без учета иного дохода 230 000,35 руб.
****** ― с учетом дохода ребенка 151 523,3 руб.
(1) ― занимал должность до октября 2021 г.
(2) ― назначен в октябре 2021 г., до этого занимал пост врио министра цифрового развития Республики Дагестан

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