CNews выпустил рейтинг региональных ИТ-чиновников России по доходам
Зарплата региональных ИТ-руководителей в 2020 г. в среднем составляла ₽291,5 тыс. в месяц. Средние доходы семьи в целом (с учетом доходов супруги или супруга) не выросли по сравнению с 2019 г. и составляют те же ₽376 тыс. в месяц. Доходы семьи «наиболее обеспеченного» регионального ИТ-руководителя больше доходов ИТ-руководителя на нижней строчке рейтинга в 33 раза.
Сколько зарабатывают региональные ИТ-руководители
CNews проанализировал сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., размещенные на сайтах региональных ведомств. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции».
Начиная с десятого места рейтинга заметно увеличение доходов семей по сравнению с данными прошлого года. Доходы некоторых чиновников больше суммы их зарплат за счет продажи личного автотранспорта, доходов от размещения средств в банках и иных доходов.
Средний доход региональных ИТ-руководителей в 2020 г. по сравнению с 2019 г. вырос на 9% и составил ₽3,5 млн в год, то есть около ₽291,5 тыс. в месяц (в 2019 г. он равнялся ₽267 тыс.). При этом средние доходы семьи в целом (с учетом доходов супруги или супруга) в 2020 г. не изменились и составляли ₽4,5 млн в год или ₽376 тыс. в месяц. Доходы семьи «наиболее обеспеченного» регионального ИТ-руководителя больше доходов ИТ-руководителя на нижней строчке рейтинга в 33 раза (в прошлом году разница была в 100 раз).
Первая пятерка
Больше всех в 2019 г. заработал Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель департамента ИТ. Его доход составил ₽14,5 млн. В рейтинге 2019 г. Эдуард Лысенко занимал шестое место с доходом ₽11,3 млн.
На втором месте — замглавы администрации (губернатора) Краснодарского края Александр Руппель. Зарплата чиновника за 2020 г. составила ₽14 млн, его супруги — ₽414 тыс. Всего семья заработала ₽14,4 млн. В рейтинге прошлого года чиновник не участвовал. На должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Александр Руппель был назначен только 30 сентября 2020 г., с 2016 г. по 2020 г. он занимал пост министра экономики Краснодарского края.
Третье место занимает министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Илья Золотухин. Сумма в ₽13,5 млн семейного дохода сложилась из ₽3,7 млн самого чиновника и ₽9,8 млн супруги. В прошлогоднем рейтинге Илья Золотухин также не участвовал, так как вступил в должность только летом 2020 г.
На четвертом месте — Алексей Черников, заместитель председателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Пермского края. Его заработок с учетом иных доходов (каких — в декларации не уточняется) составил ₽11 млн, доход супруги — ₽1,2 млн. Годовой доход семьи – ₽12,2 млн.
Пятое место заняла Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области, с доходом в ₽10,5 млн. Супруг внес в общий бюджет ₽15 тыс.
Вторая пятерка
На шестой строчке Адель Славутин, министр цифрового развития и связи Саратовской области. Его доход — ₽1,8 млн, супруга заработала ₽6,9 млн, семейный доход составил ₽8,7 млн. По информации из открытых источников, до назначения на должность министра с 2015 г. Адель Славутин был гендиректором «НПЦ Алмаз-Фазотрон» — предприятия, производящего радиолокационную и радионавигационную аппаратуру.
На седьмом месте Максим Рымар, в рейтинге прошлого года занимавший третье место. Доход его семьи в этом году составил ₽8,5 млн, из них ₽5,3 млн внес сам чиновник (против ₽9 млн в 2019 г.). В ноябре 2021 г. Максим Рымар покинул пост министра государственного управления, ИТ и связи Московской области, который занимал с 2018 г., и возглавил подведомственный Минцифры НИИ «Восход».
Восьмое место рейтинга занимает Мария Рудзевич, директор департамента информатизации Тюменской области. Личный доход Марии Рудзевич в этом году – ₽5,2 млн, супруг заработал ₽3,2 млн. Всего семья заработала ₽8,4 млн. В прошлом году чиновница также занимала восьмую строку рейтинга.
Начальник управления ИТ, связи и документооборота администрации Тамбовской области Андрей Стрельцов заработал ₽5,7 млн, что с доходом супруги принесло семье годовой доход в ₽7,9 млн.
Павел Ципорин, директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в прошлом году занимавший четвертое место рейтинга с заработком в ₽5,7 млн, в этом году опустился на десятую строчку рейтинга в результате сокращения доходов супруги. Семья заработала в этом году ₽7,8 млн, из них ₽7 млн заработал сам чиновник, а ₽759 тыс. заработала супруга (против ₽6 млн в 2019 г.).
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