CNews выпустил рейтинг региональных ИТ-чиновников России по доходам

Зарплата региональных ИТ-руководителей в 2020 г. в среднем составляла ₽291,5 тыс. в месяц. Средние доходы семьи в целом (с учетом доходов супруги или супруга) не выросли по сравнению с 2019 г. и составляют те же ₽376 тыс. в месяц. Доходы семьи «наиболее обеспеченного» регионального ИТ-руководителя больше доходов ИТ-руководителя на нижней строчке рейтинга в 33 раза.

Сколько зарабатывают региональные ИТ-руководители

CNews проанализировал сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., размещенные на сайтах региональных ведомств. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции».

Начиная с десятого места рейтинга заметно увеличение доходов семей по сравнению с данными прошлого года. Доходы некоторых чиновников больше суммы их зарплат за счет продажи личного автотранспорта, доходов от размещения средств в банках и иных доходов.

Средний доход региональных ИТ-руководителей в 2020 г. по сравнению с 2019 г. вырос на 9% и составил ₽3,5 млн в год, то есть около ₽291,5 тыс. в месяц (в 2019 г. он равнялся ₽267 тыс.). При этом средние доходы семьи в целом (с учетом доходов супруги или супруга) в 2020 г. не изменились и составляли ₽4,5 млн в год или ₽376 тыс. в месяц. Доходы семьи «наиболее обеспеченного» регионального ИТ-руководителя больше доходов ИТ-руководителя на нижней строчке рейтинга в 33 раза (в прошлом году разница была в 100 раз).

Первая пятерка

Больше всех в 2019 г. заработал Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель департамента ИТ. Его доход составил ₽14,5 млн. В рейтинге 2019 г. Эдуард Лысенко занимал шестое место с доходом ₽11,3 млн.

На втором месте — замглавы администрации (губернатора) Краснодарского края Александр Руппель. Зарплата чиновника за 2020 г. составила ₽14 млн, его супруги — ₽414 тыс. Всего семья заработала ₽14,4 млн. В рейтинге прошлого года чиновник не участвовал. На должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Александр Руппель был назначен только 30 сентября 2020 г., с 2016 г. по 2020 г. он занимал пост министра экономики Краснодарского края.

Третье место занимает министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Илья Золотухин. Сумма в ₽13,5 млн семейного дохода сложилась из ₽3,7 млн самого чиновника и ₽9,8 млн супруги. В прошлогоднем рейтинге Илья Золотухин также не участвовал, так как вступил в должность только летом 2020 г.

На четвертом месте — Алексей Черников, заместитель председателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Пермского края. Его заработок с учетом иных доходов (каких — в декларации не уточняется) составил ₽11 млн, доход супруги — ₽1,2 млн. Годовой доход семьи – ₽12,2 млн.

Пятое место заняла Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области, с доходом в ₽10,5 млн. Супруг внес в общий бюджет ₽15 тыс.

Вторая пятерка

На шестой строчке Адель Славутин, министр цифрового развития и связи Саратовской области. Его доход — ₽1,8 млн, супруга заработала ₽6,9 млн, семейный доход составил ₽8,7 млн. По информации из открытых источников, до назначения на должность министра с 2015 г. Адель Славутин был гендиректором «НПЦ Алмаз-Фазотрон» — предприятия, производящего радиолокационную и радионавигационную аппаратуру.

На седьмом месте Максим Рымар, в рейтинге прошлого года занимавший третье место. Доход его семьи в этом году составил ₽8,5 млн, из них ₽5,3 млн внес сам чиновник (против ₽9 млн в 2019 г.). В ноябре 2021 г. Максим Рымар покинул пост министра государственного управления, ИТ и связи Московской области, который занимал с 2018 г., и возглавил подведомственный Минцифры НИИ «Восход».

Как раскрыть все возможности 5G? Интернет

Восьмое место рейтинга занимает Мария Рудзевич, директор департамента информатизации Тюменской области. Личный доход Марии Рудзевич в этом году – ₽5,2 млн, супруг заработал ₽3,2 млн. Всего семья заработала ₽8,4 млн. В прошлом году чиновница также занимала восьмую строку рейтинга.

Начальник управления ИТ, связи и документооборота администрации Тамбовской области Андрей Стрельцов заработал ₽5,7 млн, что с доходом супруги принесло семье годовой доход в ₽7,9 млн.

Павел Ципорин, директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в прошлом году занимавший четвертое место рейтинга с заработком в ₽5,7 млн, в этом году опустился на десятую строчку рейтинга в результате сокращения доходов супруги. Семья заработала в этом году ₽7,8 млн, из них ₽7 млн заработал сам чиновник, а ₽759 тыс. заработала супруга (против ₽6 млн в 2019 г.).

Доходы региональных ИТ-руководителей в 2020 г. № 2020 № 2019 ФИО Должность Регион Доходы, руб. Доходы супруга, руб. Доходы семьи, руб. 1 6 Эдуард Лысенко министр, руководитель ДИТ Москва 14 496 732 14 496 732 2 ― Александр Руппель замглавы администрации (губернатора) Краснодарский край 13 961 783 414 001 14 375 784 3 ― Илья Золотухин министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальский край 3 668 371 9 819 702 13 488 074 4 ― Алексей Черников зампредседателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Пермский край 10977715* 1 225 840 12 203 555 5 ― Оксана Демченко первый замгубернатора Мурманская область 10 447 555 14 954 10 462 509 6 ― Адель Славутин министр цифрового развития и связи Саратовская область 1 774 470 6 884 966 8 659 436 7 3 Максим Рымар министр государственного управления, ИТ и связи Московская область 5 311 787 3 225 060 8 536 847 8 8 Мария Рудзевич директор департамента информатизации Тюменская область 5 189 743 3 184 849 8 374 591 9 ― Андрей Стрельцов начальник управления ИТ, связи и документооборота Тамбовская область 5 667 995 2 229 017 7 897 012 10 4 Павел Ципорин директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийский АО - Югра 7 048 719 759 109 7 807 827 11 ― Роман Марков первый зампредседателя правительства Ленинградская область 3 265 495 4 334 198 7 599 692 12 11 Сергей Ефимов министр ИТ и связи Нижегородская область 4737970** 2 724 972 7 462 942 13 42 Александра Осипова директор департамента цифрового развития Севастополь 7 171 189 270 916 7 442 105 14 9 Кирилл Албычев директор департамента ИТ и связи Ямало-Ненецкий АО 7 254 820 7 254 820 15 14 Анатолий Якутин замглавы администрации по вопросам информатизации, технической защиты информации, информационно-аналитической работы Липецкая область 7 088 172 7 088 172 16 65 Николай Степанов и.о. министра цифрового развития Республика Алтай 2 226 684 4 642 385 6 869 069 17 10 Андрей Жданов начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации управления специальных программ Чукотский АО 2 958 062 3 682 515 6 640 578 18 ― Станислав Завальный руководитель департамента информатизации и связи Краснодарский край 3 148 238 3 477 004 6 625 242 19 ― Константин Волошин зампредседателя правительства - министр цифрового развития и связи Приморский край 5 837 756 549 706 6 387 463 20 15 Андрей Посаженников министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омская область 6 363 142 21 21 Павел Окладников министр связи и ИТ Архангельская область 4 400 815 1 688 772 6 089 586 22 ― Денис Волков руководитель департамента цифрового развития Воронежская область 2 749 172 2 875 532 5 624 705 23 13 Александр Снегирев министр цифрового и технологического развития Сахалинская область 5 268 475 328 952 5 597 427 24 ― Евгений Дейкин и.о. начальника департамента цифровой трансформации Томская область 1 771 873 3 606 886 5 378 759 25 ― Вавилин Дмитрий министр экономического развития и промышленности Ульяновская область 4 408 366 954 978 5 363 343 26 38 Николай Распопин министр цифрового развития Красноярский край 4 660 733 668 593 5 329 326 27 24 Вадим Рыскаль министр цифровых технологий и связи Калининградская область 2633154** 2 691 849 5 325 003 28 2 Айрат Хайруллин министр цифрового развития госуправления, ИТ и связи Республика Татарстан 4 726 133 271 649 4 997 783 29 ― Константин Пресняков зампредседателя правительства - руководитель департамента ИТ и связи Самарская область 4 830 114 160 835 4 990 949 30 ― Сергей Орлов директор департамента цифрового развития Владимирская область 4 894 056 4 894 056 31 26 Евгений Мирошников начальник департамента цифрового развития Белгородская область 3 021 312 1 758 535 4 779 847 32 12 Анатолий Дюбанов министр цифрового развития и связи Новосибирская область 20 000 4 667 716 33 44 Тимур Меджитов министр информатизации и связи Удмуртская Республика 4 209 374* 373 113* 4 582 487 34 ― Иван Ковалев министр энергетики, промышленности и связи Ставропольский край 4 517 759 4 517 759 35 46 Дмитрий Калашников начальник отдела информационных систем и организации предоставления госуслуг Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольский край 1 061 950 3 421 886 4 483 836 36 ― Игорь Фетисов министр ИТ, связи и цифрового развития Челябинская область 3 338 554 966 044 4 304 598 37 27 Дмитрий Мироненко руководитель департамента ИТ и связи Магаданская область 2 822 965 1 346 055 4 169 020 38 16 Ярослав Раков министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульская область 3 802 151 273 912 4 076 063 39 ― Алексей Гусев министр ИТ и связи Хабаровский край 2 435 770 1 598 580 4 034 350 40 7 Дмитрий Разумовский министр цифрового развития Калужская область 3 700 132 306 449 4 006 582 41 ― Михаил Афанасьев министр внутренней политики, информации и связи Республика Крым 2 997 400 1 000 000 3 997 400 42 22 Евгений Зрюмов министр цифрового развития и связи Алтайский край 3 130 859 801 795 3 932 653 43 ― Екатерина Троицкая зампредседателя правительства Ярославская область 3 797 071 44 ― Геннадий Разумикин министр цифрового развития госуправления Республика Башкортостан 3 765 744 3 765 744 45 ― Николай Киселев министр цифрового развития Камчатский край 3 641 431 93 000 3 734 431 46 5 Денис Толпейкин министр цифрового развития и связи Оренбургская область 2 940 503 684 164 3 624 667 47 ― Валерий Стройков министр цифрового развития, ИТ и связи Рязанская область 3 494 649 52 244 3 546 893 48 ― Евгений Полуянов министр цифрового развития, ИТ и связи Ростовская область 3 495 076 49 25 Анатолий Семенов министр инноваций, цифрового развития и ИКТ Республика Саха (Якутия) 3 130 385 324 482 3 454 867 50 28 Екатерина Кузьмина председатель госкомитета цифрового развития и связи Республика Хакасия 2 690 707 622 993 3 313 670 51 ― Иван Егоров зампредседателя правительства - министр экономического развития Тверская область 3232579**** 70 600 3 303 176 52 ― Евгений Поляков замредседателя правительства Карачаево-Черкесская Республика 2 614 261 640 805 3 255 066 53 36 Кристина Майнина министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Республика Чувашия 2 323 329 600313***** 3 153 643 54 ― Земнухов Денис министр цифрового развития и связи Амурская область 2 950 182 55 ― Урана Насюрюн министр информатизации и связи (1) Республика Тыва 2 278 172 584 806 2 862 977 56 ― Рамзан Черхигов министр транспорта и связи Чеченская республика 1 412 964 1 417 400 2 830 364 57 43 Екатерина Мальцева начальник управления межведомственного взаимодействия и ИТ Минэкономразвития Иркутская область 1 799 279 992 224 2 791 502 58 ― Сергей Щебекин министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Республика Карелия 2 712 318 2 712 318 59 40 Михаил Ерохин директор департамента экономического развития Брянская область 2 561 315 45 000 2 606 315 60 58 Гульжан Фахрутдинова врио директора департамента ИТ и цифрового развития Курганская область 1604079*** 970492*** 2 574 571 61 ― Максим Садиков министр цифрового развития и связи Кемеровская область 2438619****** 2 438 619 62 Ислам Ашхотов министр цифрового развития Кабардино-Балкарская Республика 1 439 894 972 352 2 412 246 63 ― Алексей Этеев министр цифрового развития Республика Калмыкия 1 795 247** 501 578 2 296 826 64 ― Андрей Майоров министр цифрового развития и ИКТ Новгородская область 2 199 965 75 910 2 275 875 65 ― Светлана Алябьева министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республика Коми 2 247 088 2 247 088 66 ― Виталий Рахманов и.о. начальника управления цифрового развития и связи Псковская область 2 229 215 67 ― Андрей Артемов член правительства - руководитель ДИТ Орловская область 2 133 797 60 842 2 194 639 68 39 Ирина Просвирякова председатель комитета ИТ и телекоммуникаций Вологодская область 2 087 809 57 000 2 144 809 69 ― Алексей Костин и.о. начальника управления цифрового развития, ИТ и связи Пензенская область 1 538 764 602 774 2 141 539 70 ― Андрей Рудомeткин начальник департамента цифрового развития Смоленская область 2 078 765 2 078 765 71 64 Муса Плиев министр промышленности и цифрового развития Республика Ингушетия 1 662 110 387 939 2 050 049 72 ― Алексей Сухих министр ИТ и связи Кировская область 1 619 591 412 395 2 031 986 73 48 Игорь Вольфсон министр информатизации и связи Республика Мордовия 1 600 697 390 451 1 991 148 74 ― Антон Лебедев руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкий АО 585 214 1 369 105 1 954 319 75 ― Алексей Набутовский и.о. министра государственного управления, ИТ и связи Астраханская область 1 487 153 372 549 1 859 702 76 57 Венедикт Суворов руководитель департамента информатизации и связи Республика Марий Эл 1 824 089 77 ― Алексей Кидалов председатель комитета ИТ Волгоградская область 1 164 547 528 352 1 692 899 78 41 Заурбек Шу министр цифрового развития, ИКТ Республика Адыгея 1 254 567 232 793 1 487 361 79 29 Сергей Снегирев министр цифрового развития и информационных технологий (2) Тверская область 1 356 482 1 356 482 80 61 Светлана Кованева начальник департамента цифрового развития и связи Еврейская АО 1 286 444 1 286 444 81 60 Дмитрий Диденко начальник управления цифрового развития Костромская область 1 064 657 38 817 1 103 473 82 ― Михаил Пономарьков министр цифрового развития и связи Свердловская область 989 174 989 174 83 63 Алан Салбиев руководитель управления по ИТ и связи Республика Северная Осетия (Алания) 751 593 152 118 903 711 84 ― Тамерлан Буганов врио министра цифрового развития Республика Дагестан 487 012 487 012 85 ― Михаил Хохлов начальник департамента развития информационного общества Ивановская область 433 936 433 936 * ― с учетом иных доходов

** ― в том числе доход от продажи транспортного средства

*** ― с учетом иных доходов от вкладов в банк

**** ― из них по основному месту работы 2 478 151,67 руб.

***** ― без учета иного дохода 230 000,35 руб.

****** ― с учетом дохода ребенка 151 523,3 руб.

(1) ― занимал должность до октября 2021 г.

(2) ― назначен в октябре 2021 г., до этого занимал пост врио министра цифрового развития Республики Дагестан

Читайте также:

Рейтинг доходов 87 федеральных ИТ-чиновников России

Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг

CNews выпустил рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями