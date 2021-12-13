Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг

CNews продолжает серию публикаций о доходах и имуществе федеральных ИТ-руководителей. Почти половина чиновников не задекларировала ни одного автомобиля, при этом у жены может быть две или даже три машины.

На чем ездят ИТ-чиновники

CNews проанализировал сведения о доходах и имуществе федеральных чиновников, отвечавших в 2020 г. за вопросы цифровизации. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». В частности, в нем сказано, что госслужащие обязаны предоставлять перечень транспортных средств с указанием вида и марки. Указывать год выпуска автомобиля не требуется.

Тем не менее, как и в прошлом году, в некоторых декларациях сведений о марке автомобиля нет. Например, у Евгения Фролова, начальника управления информатизации и связи Управления делами Президента, задекларирован просто Mercedes-Benz, у Александра Албычева, замруководителя Федерального казначейства, — Toyota, у Владимира Скиба, начальника главного управления ИТ Федеральной таможенной службы, — Toyota и Volvo. В приведенном ниже рейтинге таких примеров двенадцать.

Поскольку год выпуска автомобиля указывать не обязательно, в большинстве деклараций этих сведений нет. Поэтому при составлении рейтинга, как и в прошлом году, использовался следующий подход. Если автомобиль указанной модели до сих пор представлен на рынке в новой версии, то за основу бралась его стоимость в средней комплектации. Если указанная модель уже не выпускается, при составлении рейтинга учитывалась его максимальная стоимость на вторичном рынке.

На первом месте рейтинга самых дорогих автомобилей ИТ-чиновников федеральных ведомств расположился Кирилл Богданов, замминистра транспорта, с автомобилями Mercedes-Benz S500, Mercedes-Benz CL500, Toyota Hilux, Mercedes-Benz AMG G63 и ГАЗ-69.

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На втором месте — Михаил Петухов, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Список автомобилей в его семье не изменился. Это Mercedes Benz 280 чиновника и Mercedes Benz GLS 350d с Porsche Panamera 4 его супруги. В прошлом году Михаил Петухов возглавлял аналогичный рейтинг.

На третьем месте, а не на втором, как в прошлом году, — Евгений Иванов, статс-секретарь, замминистра иностранных дел. Собственных автомобилей у него нет, а у его супруги их два: Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes Benz GLS 400d. Последний заменил Mercedes Benz GLS 350d, указанный в декларации прошлого года. Тогда у семьи также было две машины.

Mercedes Benz GLS задекларировали несколько федеральных ИТ-чиновников

Пётр Иванов, замруководителя Федеральной антимонопольной службы, на четвертом месте с Toyota Lexus LX570 и ГАЗ-21Р.

Пятое место у Александра Строганова, директора департамента управления делами Министерства юстиции РФ. Он тоже не имеет в собственности автомобилей, супруге чиновника принадлежат Audi Q7 и Volkswagen Touareg.

Шестое место у замминистра юстиции Максима Бесхмельницына. Самому чиновнику принадлежит УАЗ-39094, а супруге — Mercedes-Benz Viano и Mercedes-Benz V 250 4Matiс.

На седьмом месте — Евгений Кисляков, заместитель председателя правления Пенсионного фонда. Глава семьи владеет Hyundai H-1, супруге принадлежит Cadillac Escalade ESV. В прошлом рейтинге чиновник был на 13 месте с тем же автопарком.

Любовь к российскому автопрому не чужда федеральным ИТ-руководителям

На восьмое вместо с шестидесятого в прошлом году поднялся Андрей Петрушин, замруководителя Федеральной налоговой службы. В 2019 г. были задекларирован только автоприцеп. Теперь к нему добавился Mercedes Benz GLS в собственности супруги.

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На девятом месте Юрий Короткий, первый замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу. В прошлом рейтинге Юрий Короткий был седьмым: согласно декларациям, он расстался с Land Rover и Range Rover Sport и теперь ездит на BMW X7.

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов на десятом месте. Его супруге принадлежат автомобили Kia Soul, Lexus RX-300 и Toyota RAV 4, автоприцепы 829450 и 713517, а также караван Bailey Vendee.

Другой транспорт

Анализ деклараций федеральных ИТ-руководителей показал большую любовь чиновников к бездорожью. У Кирилла Богданова два снегоболотохода: CAN-AM Outlander MAX 800 EFI LTD и Kawasaki KRT 800 G. У Максима Бесхмельницына тоже снегоболотоход — CFMOTO Х6.

У Светланы Кочетовой, заместителя руководителяФедеральной службы по надзору в сфере образования и науки, и ее супруга, кроме автомобилей Skoda Rapid и Toyota Corolla, есть мотовездеход Sunner ATV 300CC, а еще мотороллер/мотоколяска ВМЗ V150-М, мотоцикл «Юпитер ИЖ 3 ЮЗК», прицеп к легковым автомобилям МЗСА 817711 и лодка «Пионер МК».

Помимо автомобилей Mercedes Benz e200 4MATIC и Toyota Land Cruiser в семье Владимира Фургальского, директора департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Министерства энергетики, есть квадроцикл Stels Dinli 700.

Среди транспортных средств чиновников встречаются грузовые авто. Грузовой Ford есть в семье Елены Абрамовой, замруководителя Федерального агентства по государственным резервам. Супруге Александра Строганова принадлежат три грузовика («Чайка-сервис 278421», «Купава 37HD00-0000320», ГАЗ 231073) и трактор «Беларус 320.4».

Не чужда ИТ-чиновникам и любовь к быстрой езде. Первого замминистра финансов Леонида Горнина, видимо, можно встретить в дорожном потоке на принадлежащем ему мотоцикле BMW R1200RT. У Владимира Суханова, начальника управления цифровой трансформации и информатизации Федеральной Службы по регулированию алкогольного рынка, моноцикл BMW F800R, а кроме того ВАЗ 21013, Kia Magentis, Mercedes-Benz GL 350, Land Rover Discovery 3.

Харлеи стоят в гаражах Кирилла Богданова (Harley-Davidson FLSTC и Harley-Davidson FLHTCUTG) и Петра Иванова (Harley-Davidson FLSTCI и Harley-Davidson FLHTCUSE). Мотоцикл Suzuki VZR1800 Александра Скворцова, главы департамента цифрового развития Министерства науки и высшего образования, дополняет компанию автомобилей Mazda CХ-5 и Mercedes Benz CLS 400. У Антона Трошенкова, замдиректора департамента и начальника отдела ИТ и связи Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства —мотоцикл Suzuki VL1500 и Toyota Sequoia.

Транспортные средства федеральных ИТ-чиновников в 2020 г. № 2020 № 2019 ФИО Должность ФОИВ Личный автомобиль Автомобиль супруга Иные транспортные средства Оценочная стоимость, ₽ тыс. 1 ― Кирилл Богданов замминистра (1) Министерство транспорта Mercedes-Benz S500, Mercedes-Benz CL500, Toyota Hilux, Mercedes-Benz AMG G63, ГАЗ-69 снегоболотоход CAN-AM Outlander MAX 800 EFI LTD, снегоболотоход Kawasaki KRT 800 G, мотоцикл Harley-Davidson FLSTC, мотоцикл Harley-Davidson FLHTCUTG, надувная лодка HSHKHИNT 14 P 54-23 MM, автоприцеп M3CA 817714 38 800 2 1 Михаил Петухов замдиректора Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству Mercedes Benz 280 Mercedes Benz GLS350d, Porsche Panamera4 16 500 3 2 Евгений Иванов статс-секретарь, замминистра Министерство иностранных дел 16 000 4 ― Пётр Иванов замруководителя (2) Федеральная антимонопольная служба Toyota Lexus LX570, ГАЗ 21Р мотоцикл Harley-Davidson FLSTCI, мотоцикл Harley-Davidson FLHTCUSE 12 500 5 ― Александр Строганов директор департамента управления делами Министерство юстиции Audi Q7, Volkswagen Touareg грузовой Чайка-сервис 278421, грузовой Купава 37HD00-0000320, грузовой ГАЗ 231073, трактор Беларус 320,4 12 000 6 ― Максим Бесхмельницын замминистра Министерство юстиции УАЗ-39094 Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz V 250 4Matiс прицеп МЗСА 817731, снегоболотоход CFMOTO X6 11 500 7 13 Евгений Кисляков зампредседателя правления (3) ПФР Hyundai H-1 Cadillac Escalade ESV 11 000 8 60 Андрей Петрушин замруководителя Федеральная налоговая служба Mercedes Bens GLS автоприцеп Thule 1205S 10 000 9 7 Юрий Короткий первый замдиректора Федеральная служба по финансовому мониторингу BMW Х7 9 500 10 ― Евгений Носов замруководителя Федеральное дорожное агентство Kia Soul, Lexus RX300, Toyota RAV4 прицеп легковой 829450, 2010 г., прицеп легковой 713517, 2016 г., Bailey Vendee 9 400 11 ― Владимир Фургальский директор департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации (4) Министерство энергетики Mercedes Benz e200 4Matic, Toyota Land Cruiser квадроцикл Stels Dinli 700 9 000 12 ― Владимир Суханов начальник управления цифровой трансформации и информатизации Федеральная Служба по регулированию алкогольного рынка ВАЗ 21013, Kia Magentis, Mercedes-Benz GL 350, Land Rover Discovery 3 мотоцикл BMW F800R 8 200 13 ― Олег Терляков замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Mercedes Benz V250 прицеп Thule 1150s01s 8 000 14 5 Павел Сорокин замминистра, руководитель цифровой трансформации Министерство энергетики BMW 730 LD Xdrive 8 000 15 ― Александр Скворцов глава департамента цифрового развития (5) Министерство науки и высшего образования Mazda CХ-5, Mercedes Benz CLS 400 мотоцикл Suzuki VZR1800 7 500 16 10 Алексей Скляр замминистра Министерство труда и социальной защиты BMW X6 7 500 17 ― Павел Пугачев замминистра Министерство здравоохранения BMW X6 7 500 18 6 Борис Потемкин замруководителя Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии BMW 850I 7 000 19 9 Антон Трошенков замдиректора департамента - начальник отдела ИТ и связи Министерство строительства и ЖКХ Toyota Sequoia мотоцикл Suzuki VL1500 6 800 20 21 Сергей Лубов директор ГВЦ Росгидромета Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Acura MDX 6 600 21 ― Татьяна Пушкина начальник управления спортивной медицины и цифровизации центра спортивной медицины Федеральное медико-биологическое агентство Audi Q7 6 200 22 ― Александр Нарукавников замминистра Министерство науки и высшего образования Audi Q7 6 200 23 ― Сергей Бессчасный начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральная прокуратура Toyota Land Cruiser 200 6 000 24 15 Вадим Ваньков директор департамента цифрового развития и информационных технологий (6) Министерство здравоохранения Infiniti FX37, Audi A4 5 700 25 40 Андрей Лебедев директор департамента цифрового развития и реализации проектов Министерство труда и социальной защиты Lexus RX 5 500 26 ― Николай Гонтаренко начальник управления цифровой трансформации ФФОМС Ford Focus, Subaru Outback 5 400 27 25 Кирилл Поспелов замначальника управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Jeep Grand Cherokee 5 000 28 50 Елена Громова директор департамента ИТ Министерство финансов Hyundai Matrix Toyota Land Cruiser 4 850 29 33 Владимир Осипов помощник руководителя Федеральное агентство по управлению государственным имуществом ВАЗ 21053 1996 г., Volvo S80 2007 г. Тoyota RAV4 2020 г/в, Тoyota Land Cruiser Prado 120 2008 г/в 4 850 30 31 Дмитрий Баканов директор департамента цифровой трансформации Министерство транспорта Toyota Land Cruiser Prado 4 300 31 ― Юрий Омельченко первый заместитель начальника управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения Федеральная служба исполнения наказаний Infiniti QX 4 000 32 23 Григорий Остапенко начальник управления информационных ресурсов и технологий Федеральная служба государственной статистики 3 800 33 47 Виталий Шулика замминистра Министерство внутренних дел Land Rover Discovery Sport, 2019 г. 3 600 34 29 Павел Гудков начальник отдела информационно-технического обеспечения и связи Министерство юстиции Nissan Murano 3 300 35 36 Ирина Шаповал замруководителя Федеральная служба государственной статистики 3 100 36 ― Василий Кулешов начальник управления информационных технологий Федеральная налоговая служба Volkswagen Passat, 2012 г., Volkswagen Tiguan, 2014 г. 3 100 37 ― Светлана Кочетова замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Skoda Rapid Toyota Corolla мотовездеход SUNNER ATV 300CC, мотороллер/мотоколяска ВМЗ V150-М, мотоцикл Юпитер ИЖ 3 ЮЗК, прицеп к легковым автомобилям МЗСА 817711, лодка Пионер МК 3 000 38 ― Владимир Логунов замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций BMW 3 GT 2 920 39 ― Денис Ушаков замруководителя Федеральное агентство морского и речного транспорта Subaru Forester 2 800 40 30 Алексей Горобцов директор департамента передовых цифровых решений Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Subaru Legacy 2 800 41 41 Алексей Кружалин замруководителя Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка Kia Sorento прицеп МЗСА 817717 2 700 42 ― Денис Васильев замруководителя Федеральная служба по труду и занятости Ford Explorer 2 700 43 52 Андрей Николаев замминистра Министерство просвещения Rover 75 Peugeot 3008 2 700 44 20 Денис Федотов начальник отдела цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Hummer H2 (2006 г.и.) 2 500 45 ― Александр Сокольчук руководитель ФЦИ Центризбирком Land Rover Discovery 4 2 500 46 ― Денис Ельцов начальник управления реестра федерального имущества и цифрового развития Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Nissan X-Trail 2018 года 2 400 47 ― Светлана Максимченко директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерство культуры Toyota Prius 2 300 48 37 Михаил Федоров начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу Nissan X-Trail 2 300 49 ― Светлана Толстых начальник информационно-аналитического отдела департамента управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Kia Sportage 2 200 50 44 Константин Коронкевич начальник управления геологических основ, науки и информатики Федеральное агентство по недропользованию Scoda Oktavia 2 100 51 45 Анастасия Тюрина начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Kia Seltos 1 700 52 46 Дмитрий Травников начальник управления организации предоставления государственных услуг Федеральная служба по интеллектуальной собственности Ford Focus 1 500 53 ― Валерий Балан замруководителя Федеральная служба исполнения наказаний Toyota Lexus ls-430 1 300 54 48 Елена Заева начальник управления регулирования связи и ИТ Федеральная антимонопольная служба Renault Sandero 800 55 ― Алексей Власов и.о. начальника управления информатизации СД при ВС РФ Renault Fluence 700 56 ― Леонид Горнин первый замминистра Министерство финансов мотоцикл BMW R1200RT (его); мотоцикл KTM 125DUKE (несовершеннолетнего ребенка) 57 ― Евгений Фролов начальник управления информатизации и связи Управление делами Президента Mercedes Benz 58 54 Александр Албычев замруководителя Федеральное казначейство Toyota 59 55 Денис Терещенко замруководителя Федеральная таможенная служба Infiniti 60 ― Александр Соловьев замруководителя Федеральная служба по аккредитации Volkswagen 61 56 Владислав Федулов замминистра Министерство экономического развития BMW 62 57 Алексей Волков начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Opel 63 ― Владимир Скиба начальник главного управления ИТ Федеральная таможенная служба Toyota, Volvo 64 59 Елена Абрамова замруководителя Федеральное агентство по государственным резервам грузовой Ford прицеп 65 32 Наталья Звягина начальник управления ИТ Федеральная служба судебных приставов Toyota 66 ― Ольга Ярилова замминистра Министерство культуры Mercedes Benz 67 ― Александр Маслов директор департамента цифровой трансформации Министерство экономического развития Mitsubishi 68 ― Олег Дунаев начальник отдела информационных технологий и мониторинга целевых показателей Федеральная служба по аккредитации Jaguar 69 ― Александр Червяков начальник управления развития информационных систем Федеральное казначейство Mazda Источник: CNews Analytics, 2021 (1) ― назначен 29.12.2020, ранее ― замгендиректора «Аэрофлот» по информационным технологиям

(2) ― назначен в январе 2021 г.; до 09.2020 — гендиректор «Федеральной пассажирской компании», в период 09.2020–01.2021 являлся гендиректором компании «Скоростные магистрали»

(3) ― с июня 2021 г., до этого ― замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

(4) ― назначен в 2021 г., с апреля 2020 г. ― директор департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК Минэнергетики

(5) — занимал должность до июня 2021 г.

(6) — занимает должность с марта 2021, до этого работал в Министерстве культуры

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