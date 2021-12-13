Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг
CNews продолжает серию публикаций о доходах и имуществе федеральных ИТ-руководителей. Почти половина чиновников не задекларировала ни одного автомобиля, при этом у жены может быть две или даже три машины.
На чем ездят ИТ-чиновники
CNews проанализировал сведения о доходах и имуществе федеральных чиновников, отвечавших в 2020 г. за вопросы цифровизации. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». В частности, в нем сказано, что госслужащие обязаны предоставлять перечень транспортных средств с указанием вида и марки. Указывать год выпуска автомобиля не требуется.
Тем не менее, как и в прошлом году, в некоторых декларациях сведений о марке автомобиля нет. Например, у Евгения Фролова, начальника управления информатизации и связи Управления делами Президента, задекларирован просто Mercedes-Benz, у Александра Албычева, замруководителя Федерального казначейства, — Toyota, у Владимира Скиба, начальника главного управления ИТ Федеральной таможенной службы, — Toyota и Volvo. В приведенном ниже рейтинге таких примеров двенадцать.
Поскольку год выпуска автомобиля указывать не обязательно, в большинстве деклараций этих сведений нет. Поэтому при составлении рейтинга, как и в прошлом году, использовался следующий подход. Если автомобиль указанной модели до сих пор представлен на рынке в новой версии, то за основу бралась его стоимость в средней комплектации. Если указанная модель уже не выпускается, при составлении рейтинга учитывалась его максимальная стоимость на вторичном рынке.
На первом месте рейтинга самых дорогих автомобилей ИТ-чиновников федеральных ведомств расположился Кирилл Богданов, замминистра транспорта, с автомобилями Mercedes-Benz S500, Mercedes-Benz CL500, Toyota Hilux, Mercedes-Benz AMG G63 и ГАЗ-69.
На втором месте — Михаил Петухов, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Список автомобилей в его семье не изменился. Это Mercedes Benz 280 чиновника и Mercedes Benz GLS 350d с Porsche Panamera 4 его супруги. В прошлом году Михаил Петухов возглавлял аналогичный рейтинг.
На третьем месте, а не на втором, как в прошлом году, — Евгений Иванов, статс-секретарь, замминистра иностранных дел. Собственных автомобилей у него нет, а у его супруги их два: Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes Benz GLS 400d. Последний заменил Mercedes Benz GLS 350d, указанный в декларации прошлого года. Тогда у семьи также было две машины.
Пётр Иванов, замруководителя Федеральной антимонопольной службы, на четвертом месте с Toyota Lexus LX570 и ГАЗ-21Р.
Пятое место у Александра Строганова, директора департамента управления делами Министерства юстиции РФ. Он тоже не имеет в собственности автомобилей, супруге чиновника принадлежат Audi Q7 и Volkswagen Touareg.
Шестое место у замминистра юстиции Максима Бесхмельницына. Самому чиновнику принадлежит УАЗ-39094, а супруге — Mercedes-Benz Viano и Mercedes-Benz V 250 4Matiс.
На седьмом месте — Евгений Кисляков, заместитель председателя правления Пенсионного фонда. Глава семьи владеет Hyundai H-1, супруге принадлежит Cadillac Escalade ESV. В прошлом рейтинге чиновник был на 13 месте с тем же автопарком.
На восьмое вместо с шестидесятого в прошлом году поднялся Андрей Петрушин, замруководителя Федеральной налоговой службы. В 2019 г. были задекларирован только автоприцеп. Теперь к нему добавился Mercedes Benz GLS в собственности супруги.
На девятом месте Юрий Короткий, первый замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу. В прошлом рейтинге Юрий Короткий был седьмым: согласно декларациям, он расстался с Land Rover и Range Rover Sport и теперь ездит на BMW X7.
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов на десятом месте. Его супруге принадлежат автомобили Kia Soul, Lexus RX-300 и Toyota RAV 4, автоприцепы 829450 и 713517, а также караван Bailey Vendee.
Другой транспорт
Анализ деклараций федеральных ИТ-руководителей показал большую любовь чиновников к бездорожью. У Кирилла Богданова два снегоболотохода: CAN-AM Outlander MAX 800 EFI LTD и Kawasaki KRT 800 G. У Максима Бесхмельницына тоже снегоболотоход — CFMOTO Х6.
У Светланы Кочетовой, заместителя руководителяФедеральной службы по надзору в сфере образования и науки, и ее супруга, кроме автомобилей Skoda Rapid и Toyota Corolla, есть мотовездеход Sunner ATV 300CC, а еще мотороллер/мотоколяска ВМЗ V150-М, мотоцикл «Юпитер ИЖ 3 ЮЗК», прицеп к легковым автомобилям МЗСА 817711 и лодка «Пионер МК».
Помимо автомобилей Mercedes Benz e200 4MATIC и Toyota Land Cruiser в семье Владимира Фургальского, директора департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Министерства энергетики, есть квадроцикл Stels Dinli 700.
Среди транспортных средств чиновников встречаются грузовые авто. Грузовой Ford есть в семье Елены Абрамовой, замруководителя Федерального агентства по государственным резервам. Супруге Александра Строганова принадлежат три грузовика («Чайка-сервис 278421», «Купава 37HD00-0000320», ГАЗ 231073) и трактор «Беларус 320.4».
Не чужда ИТ-чиновникам и любовь к быстрой езде. Первого замминистра финансов Леонида Горнина, видимо, можно встретить в дорожном потоке на принадлежащем ему мотоцикле BMW R1200RT. У Владимира Суханова, начальника управления цифровой трансформации и информатизации Федеральной Службы по регулированию алкогольного рынка, моноцикл BMW F800R, а кроме того ВАЗ 21013, Kia Magentis, Mercedes-Benz GL 350, Land Rover Discovery 3.
Харлеи стоят в гаражах Кирилла Богданова (Harley-Davidson FLSTC и Harley-Davidson FLHTCUTG) и Петра Иванова (Harley-Davidson FLSTCI и Harley-Davidson FLHTCUSE). Мотоцикл Suzuki VZR1800 Александра Скворцова, главы департамента цифрового развития Министерства науки и высшего образования, дополняет компанию автомобилей Mazda CХ-5 и Mercedes Benz CLS 400. У Антона Трошенкова, замдиректора департамента и начальника отдела ИТ и связи Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства —мотоцикл Suzuki VL1500 и Toyota Sequoia.
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