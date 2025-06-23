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KIA Soul
УПОМИНАНИЯ
KIA Soul и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11983 3
|Apple Inc 12299 2
|Nvidia Corp 3579 2
|Amazon Inc - Amazon.com 3054 1
|Logitech 422 1
|Yahoo! 3699 1
|Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
|Pioneer Corporation 424 1
|Caravan - Караван 89 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Албычев Александр 167 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 367 1
|Петрушин Андрей 110 1
|Бесхмельницын Максим 5 1
|Иванов Петр 23 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Абрамова Елена 14 1
|Иванов Евгений 44 1
|Петухов Михаил 6 1
|Скиба Владимир 42 1
|Скворцов Александр 12 1
|Копылов Сергей 8 1
|Строганов Александр 2 1
|Фролов Евгений 7 1
|Носов Евгений 3 1
|Кочетова Светлана 5 1
|Фургальский Владимир 5 1
|Суханов Владимир 1 1
|Трошенков Антон 2 1
|Горнин Леонид 2 1
|Короткий Юрий 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8225 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 198 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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