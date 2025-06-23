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KIA Soul


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 «Ситидрайв» анонсировал новые сервисы в своем мобильном приложении 1
15.12.2021 Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
05.08.2020 Университет Иннополис сделал открытым свой симулятор беспилотников 1
30.11.2018 Какие электромобили можно купить в России прямо сейчас? 1
04.03.2014 Mercedes-Benz пустит Android в свои автомобили 1
13.01.2014 Создано автомобильное зеркало заднего вида с Android 1
25.10.2013 Hyundai и Kia первыми установят инфотеймент на базе Android 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

KIA Soul и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11983 3
Apple Inc 12299 2
Nvidia Corp 3579 2
Amazon Inc - Amazon.com 3054 1
Logitech 422 1
Yahoo! 3699 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Pioneer Corporation 424 1
Caravan - Караван 89 1
Hyundai Motor Company 402 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 130 2
BMW Group 459 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 277 2
Volvo Cars 253 2
Ford 415 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 283 2
Volkswagen Audi Group 218 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 96 2
Honda Motor Company - HND 235 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 2
Связной ГК 1375 1
НСПК - Национальная система платежных карт 861 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 98 1
Tesla Motors 410 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 436 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 283 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Tata Motors - Jaguar Cars 124 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 72 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 1
Hyndai 16 1
Ferrari NV 157 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
Toyota - Lexus 81 1
Moscow Tesla Club 4 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 90 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Mitsubishi Motors 24 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2211 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 330 1
Федеральное казначейство России 1821 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 222 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 468 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 92 1
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Hyundai Ioniq - гибридный автомобиль 4 1
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 1
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Toyota Land Cruiser 27 1
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 1
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Горнин Леонид 2 1
Короткий Юрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52675 2
Япония 13383 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17550 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4095 1
Европа 24415 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Южная Корея - Республика 6741 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1236 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Германия - Федеративная Республика 12796 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 584 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2576 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 921 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5372 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14235 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 627 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5976 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3651 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6036 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3528 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 328 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 326 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 638 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8002 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30412 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7442 1
Энергетика - Energy - Energetically 5272 1
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Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 112 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 927 1
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 110 1
CNews - Auto.CNews 51 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8225 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 198 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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