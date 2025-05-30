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Трубникова Татьяна


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Минцифры устало вкладываться в «джунов» и потратит 36,27 млрд руб. на подготовку «сеньоров» 1
20.09.2023 Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами 1
25.08.2023 Вице-премьер Чернышенко: до конца 2025 года «Цифровые кафедры» выпустят свыше 385 тыс. человек 1
10.02.2023 Более 3 миллионов учеников прошли «Урок цифры» от «Яндекса» 1
13.07.2022 Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 1
12.04.2022 Дмитрий Чернышенко: Более 1,5 млн школьников и студентов получили бесплатный доступ к образовательным онлайн-курсам 1
07.12.2021 В России заработал сервис независимой оценки компетенций цифровой экономики 1
24.11.2021 Как получить цифровую профессию при поддержке государства 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
09.09.2021 Государство оплатит половину стоимости обучения новой цифровой профессии 1
25.08.2021 Минцифры: школьники смогут бесплатно учиться программированию 1
27.07.2021 В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре» 1
20.07.2021 Открыта запись на обучение ИТ-профессиям при финансовой поддержке государства 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Трубникова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9933 3
Yandex - Яндекс 7734 3
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 82 3
МЭО - Мобильное электронное образование 19 2
8488 2
МегаФон 9289 1
Восход ФГБУ НИИ 658 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 846 1
VK - Mail.ru Group 3485 1
Актион МЦФЭР 56 1
АйТи 1382 1
Цифра ГК 2475 1
Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7595 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
Россети Ленэнерго 1700 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 397 2
РЖД - Российские железные дороги 1940 1
Почта России ПАО 2161 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 282 1
Газпром нефть 640 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 106 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12051 12
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6080 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2822 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2753 2
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4398 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 249 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 158 1
Минцифры РФ - Департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии 1 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4627 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52864 12
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1868 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29056 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6882 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14960 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68121 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 667 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1977 3
Web development - Веб-разработка 274 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21134 3
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 331 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3192 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13790 2
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2255 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 84 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10435 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16214 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 320 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4987 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17381 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8364 1
Оцифровка - Digitization 4702 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1052 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 459 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5329 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1669 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7184 1
Умные платформы 1756 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 417 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1872 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1922 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20689 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4886 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11476 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8874 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 513 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1002 5
C/C++ - Язык программирования 788 3
Oracle Java - язык программирования 3138 2
JavaScript - JS - язык программирования 1228 2
Яндекс.Практикум 63 2
Nissan Murano 7 2
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 2
BMW Z Series 9 2
Toyota Land Cruiser 27 2
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 2
Linux OS 10231 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 120 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 1
KIA Rio Hatchback 20 1
Porsche Coupe 2 1
Porsche Carrera 11 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 12 1
Porsche 911 26 1
Toyota Avensis 1 1
Mitsubishi Pajero 4 1
Hyundai Palisade 2 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Hyundai Creta - кроссовер 6 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1015 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5448 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 342 1
1С:Урок 2 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 96 1
Suzuki Motor - Suzuki Grand Vitara - Suzuki Grand Vitara 2 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 48 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 1
Google Go - Golang - Язык программирования 86 1
Чернышенко Дмитрий 572 6
Шадаев Максут 1047 2
Липов Андрей 64 2
Черненко Андрей 71 2
Качанов Олег 120 2
Логунов Владимир 14 2
Огуряев Дмитрий 85 2
Куделин Александр 2 2
Власов Игорь 3 2
Шишлова Елена 3 2
Ерохин Сергей 25 2
Пальников Анатолий 2 2
Путин Владимир 3243 1
Иванов Олег 145 1
Кисляков Евгений 93 1
Бадалов Андрей 65 1
Тебеньков Яков 11 1
Ларина Екатерина 12 1
Ефимова Ольга 4 1
Уразов Роберт 6 1
Привезенцев Антон 6 1
Привезенцев Андрей 1 1
Чебаков Андрей 1 1
Живов Андрей 1 1
Жеглов Андрей 1 1
Гурзов Константин 19 1
Константинова Анжела 2 1
Горячкина Юлия 5 1
Чуйченко Роман 3 1
Краснопольская Юлия 6 1
Негоица Павел 1 1
Егорова Наталья 9 1
Черкессова Бэлла 1 1
Куликова Ольга 5 1
Кремер Виктория 2 1
Умановский Владислав 1 1
Сахаров Дмитрий 1 1
Обметкин Сергей 1 1
Бронштейн Илья 1 1
Постовалова Алина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149070 13
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1276 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44235 2
Беларусь - Белоруссия 5840 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 716 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17862 2
Россия - СФО - Омская область 699 2
Россия - ПФО - Саратовская область 763 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 698 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1587 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7737 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 637 2
Россия - ДФО - Магаданская область 441 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 409 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 978 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3018 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1255 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 312 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 736 1
Россия - СФО - Иркутская область 1161 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1740 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 960 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 659 1
Россия - ПФО - Самарская область 1379 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 828 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 889 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 322 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 616 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3148 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4038 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30174 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 403 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14134 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52611 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2185 6
Образование в России 2362 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10189 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5016 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3557 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5334 2
Веб-аналитика - Web Analytics 19 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2490 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49247 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16728 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1387 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5005 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2946 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 409 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7995 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1737 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6112 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1668 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1850 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5765 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 193 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1613 1
Информатика - computer science - informatique 1093 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9091 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 569 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3515 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 19 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 116 1
Российская газета 274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8214 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 67 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 196 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 473 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 300 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 433 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 47 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 219 2
РААСН - Российская академия архитектуры и строительных наук - Университет Минстроя - РААСН НИИСФ ФГБУ - НИИ строительной физики 8 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1000 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 43 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1156 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 91 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 882 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 43 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 13 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 34 1
РосНОУ - Российский новый университет 9 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 81 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 101 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 25 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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