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Трубникова Татьяна
УПОМИНАНИЯ
Трубникова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9933 3
|Yandex - Яндекс 7734 3
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 82 3
|МЭО - Мобильное электронное образование 19 2
|1С 8488 2
|МегаФон 9289 1
|Восход ФГБУ НИИ 658 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 846 1
|VK - Mail.ru Group 3485 1
|Актион МЦФЭР 56 1
|АйТи 1382 1
|Цифра ГК 2475 1
|Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
|Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
|ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 3
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
|Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
|Чернышенко Дмитрий 572 6
|Шадаев Максут 1047 2
|Липов Андрей 64 2
|Черненко Андрей 71 2
|Качанов Олег 120 2
|Логунов Владимир 14 2
|Огуряев Дмитрий 85 2
|Куделин Александр 2 2
|Власов Игорь 3 2
|Шишлова Елена 3 2
|Ерохин Сергей 25 2
|Пальников Анатолий 2 2
|Путин Владимир 3243 1
|Иванов Олег 145 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Тебеньков Яков 11 1
|Ларина Екатерина 12 1
|Ефимова Ольга 4 1
|Уразов Роберт 6 1
|Привезенцев Антон 6 1
|Привезенцев Андрей 1 1
|Чебаков Андрей 1 1
|Живов Андрей 1 1
|Жеглов Андрей 1 1
|Гурзов Константин 19 1
|Константинова Анжела 2 1
|Горячкина Юлия 5 1
|Чуйченко Роман 3 1
|Краснопольская Юлия 6 1
|Негоица Павел 1 1
|Егорова Наталья 9 1
|Черкессова Бэлла 1 1
|Куликова Ольга 5 1
|Кремер Виктория 2 1
|Умановский Владислав 1 1
|Сахаров Дмитрий 1 1
|Обметкин Сергей 1 1
|Бронштейн Илья 1 1
|Постовалова Алина 1 1
|Российская газета 274 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8214 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 2
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 67 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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