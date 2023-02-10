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Более 3 миллионов учеников прошли «Урок цифры» от «Яндекса»

Урок о технологиях, предсказывающих погоду, прошли около 3 млн школьников из 135 стран. В России самыми активными были участники из Белгородской, Оренбургской, Омской, Магаданской, Воронежской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Ростовской областей, Мордовии, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Еврейской АО, а также Камчатского и Забайкальского краёв.

«Яндекс» проводил «Урок цифры» на тему «Технологии, которые предсказывают погоду» с 16 января по 5 февраля. Ученики узнали, за что в прогнозировании отвечает искусственный интеллект, а за что — человек, сколько разных специалистов участвуют в составлении прогнозов и почему даже самые умные ИИ-модели ошибаются.

«Урок цифры» проходит с 2018 г. в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Занятия знакомят школьников с ИТ-профессиями и помогают определиться, чем им самим интересно заниматься в будущем. Дети видят, на каких технологиях построены разные сервисы — в том числе те, которыми они пользуются каждый день.

«Я считаю, что игра — один из лучших способов познакомить школьников с миром IT. Именно поэтому «Урок цифры» проводится в виде увлекательных онлайн-игр для учащихся всех классов. На тематических тренажёрах ребята изучают алгоритмы и работу искусственного интеллекта, кодирование и технологии машинного обучения, управление проектами и обеспечение безопасности в онлайне», — сказала директор Департамента координации программ и проектов Татьяна Трубникова.

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«Мы подготовили интерактивный урок, на котором дети узнали, как выглядит настоящая метеорологическая станция и какие технологии помогают предсказывать погоду. А ещё сотрудники «Яндекс погоды» рассказали, сколько видов снежинок существует, бывают ли перламутровые облака, почему небо голубое и как рождается ветер. Думаю, нам удалось заинтересовать школьников всех возрастов и показать, что прогноз погоды — это не что-то скучное из телевизора, а современная область, в которой нужны самые разные специалисты», — отметил директор по развитию образования «Яндекса» Сергей Бражник.

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