Минцифры: школьники смогут бесплатно учиться программированию

Минцифры России сообщило о том, что ученики 8-11 классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах. Об этом на онлайн-конференции «Цифровизация и цифровая трансформация сферы образования: тренды использования новых технологий» сообщила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Первый набор на программы откроется в 2022 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

«В этом году мы запустили проект “Цифровые профессии”, который позволяет россиянам старше 16 лет получить дополнительное образование в ИТ-сфере за половину стоимости. Планируем сделать образование доступным для более молодой аудитории и разрабатываем программу, по которой с 2022 года ученики старших классов смогут изучать языки программирования. Обучение поможет школьникам определиться с будущей профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике. Продолжительность курсов составит два года, при этом обучение будет абсолютно бесплатным», — сказала Татьяна Трубникова во время своего выступления.

Для удовлетворения запросов рынка в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» реализуется ряд проектов по обучению цифровым компетенциям различных категорий граждан.

Онлайн-конференцию «Цифровизация и цифровая трансформация сферы образования: тренды использования новых технологий» организовало ФГБУ «Связист», подведомственное Минцифры России. Директор учреждения Антон Привезенцев на конференции рассказал о вызовах и преимуществах цифрового образования.

«Модернизация отечественного высшего образования неизбежна. Использование инновационных технологий в образовательной деятельности является новым, но необходимым условием для подготовки высококвалифицированных специалистов», — сказал директор ФГБУ «Связист» Антон Привезенцев.

На онлайн-мероприятии также выступили министр образования Московской области Илья Бронштейн, руководитель направления независимой оценки компетенций по кадрам для цифровой экономики АНО «Университет 2035» Алина Постовалова и директор по кадрам АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» предусматривает программы повышения квалификации для преподавателей и методистов, госслужащих, представителей коммерческих организаций. Программы, рассчитанные на широкую аудиторию — «Цифровые профессии» и «Готовкцифре», — в новом формате Минцифры России и Университет 2035 запустили в июле этого года.