KIA Rio Hatchback
KIA Rio Hatchback и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7340 6
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
|Galileosky - ГалилеоСкай 20 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
|VK - Mail.ru Group 3455 1
|Ростелеком 9701 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
|Рязанов Антон 12 4
|Сардар Лориана 6 2
|Василевский Андрей 20 1
|Ледовская Татьяна 12 1
|Жидовленков Борис 1 1
|Ковалевич Алина 1 1
|Панарин Кирилл 1 1
|Грошов Станислав 5 1
|Шестаков Василий 1 1
|Градов Алексей 2 1
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 11 1
|Сергеев Артем 9 1
|Меликян Артур 4 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Шойтов Александр 78 1
|Понькин Александр 31 1
|Паршин Максим 316 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Дьяков Алексей 1 1
|Михайловская Александра 1 1
|Ветров Николай 3 1
|Демиденко Матвей 1 1
|Renzi Matteo - Рензи Маттео 1 1
|Пак Олег 112 1
|Липов Андрей 62 1
|Черненко Андрей 69 1
|Качанов Олег 114 1
|Логунов Владимир 14 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Григорьев Владимир 14 1
|Романова Ольга 10 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Ерохин Сергей 22 1
|Васина Светлана 6 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Трубникова Татьяна 13 1
|Власов Игорь 3 1
|Ширапов Герман 3 1
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
|ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.