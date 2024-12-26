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KIA Rio Hatchback



26.12.2024 «Делимобиль» запустил новый тариф с возможностью выкупа автомобиля 1
09.08.2024 «Авто.ру Бизнес» определил самые продаваемые подержанные автомобили с пробегом в июле 1
15.07.2024 «Авито Авто»: число дилеров на платформе за год выросло почти на треть 1
04.04.2023 «Яндекс.такси» пересаживается на «Москвичи» 1
03.10.2022 Спрос на автозапчасти вырос в 23 раза в онлайн-сегменте 1
13.07.2022 Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре 1
16.08.2021 Belkacar: выручка компании по итогам первого полугодия выросла почти в 3,4 раза 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
23.01.2019 «Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена 1
08.08.2018 «Яндекс.Драйв» купил мобильного заправщика. Теперь он не обслуживает других клиентов 2
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены 3
21.02.2018 «Яндекс» запустил в Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» 2
08.12.2017 «Яндекс» представил собственный каршеринг «Яндекс.Драйв» 2
22.12.2011 «Поиск@Mail.Ru» исследовал поисковые интересы рунетчиков перед Новым годом 1

Публикаций - 16, упоминаний - 21

KIA Rio Hatchback и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Galileosky - ГалилеоСкай 20 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Ростелеком 9701 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 7
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 6
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 5
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 4
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 3
BMW Group 446 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 3
Hyundai Motor Company 383 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
Anytime - Оператор каршеринга 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 2
Renault Groupe 158 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 2
Volkswagen Group - VW 280 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Газпром ПАО 1342 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Альфа-Банк 1769 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Татнефть 226 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 31 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Mikro Kapital 3 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Toyota Motor - Denso Corporation 36 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 1
Минцифры РФ - Департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии 1 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
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Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
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BMW Z Series 9 1
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