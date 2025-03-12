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Сизов Антон


12.03.2025 «Точка Финлид» упростил сбор оплат за услуги бухгалтеров и бухгалтерских компаний 1
09.08.2024 «Точка» инвестирует 1 млрд в новое для российского рынка направление — бухтех 1
23.03.2017 Власти запретили статью сервиса «Кнопка» о легальных финансовых операциях 1
14.12.2016 Основатели «Кнопки» превратились в её акционеров 1
16.09.2014 Интернет-стартапы закрытого Банк24.ру объявили о поисках новых инвесторов и партнеров 1
01.09.2014 Интернет-бухгалтерия «Моё дело» и бизнес-сервис «Кнопка» договорились о партнёрстве 1
31.01.2013 Ведущие разработчики «СКБ Контур» перешли работать в банк 2
16.01.2013 «СКБ Контур» выпустил интеграционный модуль «Контур-EDI» для работы в 1С 1
26.12.2012 В СЭД «Диадок» появилась возможность быстрой регистрации 1
25.12.2012 «Ростелеком-Сибирь» снижает затраты на документооборот для корпоративных клиентов 1
28.11.2012 RosLogistics автоматизировала документооборот на базе системы «Диадок» 1
07.11.2012 «СКБ Контур» интегрировал СЭД «Диадок» с платформой «1С:Предприятие 7.7» 1
25.10.2012 Протестирована работа сервиса «Диадок» с модулем TerraLink xDE for SAP 1
24.09.2012 «СКБ Контур» дал возможность абонентам системы «Контур-Экстерн» обмениваться электронными первичными документами 1
15.08.2012 Kia Motors Rus переводит своих дилеров на СЭД «Диадок» 1
13.08.2012 СЭД «Диадок» интегрирована с конфигурацией «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти» 1
02.08.2012 «СКБ Контур» шагнул в сторону СЭД 1
02.08.2012 «СКБ Контур» реализовала многопользовательский функционал СЭД в системе «Диадок» 1
27.07.2012 RosLogistics переходит на электронное взаимодействие с контрагентами 1
09.07.2012 Абоненты «Контур-Экстерна» смогут представлять в налоговую документы по требованию в электронном виде 1
05.07.2012 «СКБ Контур» снизил цены на электронные документы 1
05.06.2012 «СКБ Контур» представил систему обмена юридически значимыми EDI-сообщениями для розничной торговли 1
12.05.2012 Как стать оператором электронного документооборота 1
07.11.2011 Антон Сизов: Рынок внешнего ЭДО будет облачным 1
16.06.2011 Облачный ЭДО: Россия стоит перед прорывом 1
21.01.2010 Российским предпринимателям стал доступен «электронный бухгалтер» от «СКБ Контур» 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

Сизов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1080 21
8306 10
SAP SE 5295 3
Meta Platforms - Facebook 4448 3
Ростелеком 9787 2
МегаФон 9018 2
Microsoft Corporation 24706 2
iiko - айко 48 2
Telegram Group 2054 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
1С-Рарус 888 1
АйТи 1375 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Google LLC 11856 1
Цифра ГК 2444 1
Google Russia - Гугл Россия 181 1
Альфа-Банк 1782 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7418 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 124 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 2
Банк24.ру 60 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 2
Русагро Группа Компаний 280 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Coca-Cola Company 254 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 77 1
Банк24.ру - Уралконтактбанк 2 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2916 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3157 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4819 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 703 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12645 17
Электронный документ - Electronic document 1465 8
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15881 5
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11719 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3331 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7177 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 328 2
Оповещение и уведомление - Notification 4709 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2412 2
Workflow - Поток работ 335 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11270 1
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СКБ Контур - Контур.Экстерн 75 5
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1С-Рарус Альфа-Авто 60 3
СКБ Контур - Контур.Эльба 81 2
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TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот 39 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 886 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 947 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2293 1
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 1
1С:Бухгалтерия КОРП 47 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
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Россия - УФО - Свердловская область 1530 1
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Известия ИД 636 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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