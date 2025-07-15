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Индексная книга (каталог) CNews*
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Жданов Павел


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 «Южморрыбфлот» взаимодействует с ФНС в рамках налогового мониторинга с помощью сервиса «Контура» 1
11.03.2020 «СКБ Контур» и «Магнит» успешно протестировали передачу данных в «Честный знак» 1
07.08.2018 Бизнес и государство обсудили применение ГЧП для финансирования развития цифровой экономики 1
28.09.2016 Через «EDI.Контур» работают более тысячи поставщиков «Ашан Ритейл Россия» 1
08.04.2014 Конференция CNews «Умный город: удобно и эффективно» 1
20.01.2014 Конференция CNews «Умный город: удобно и эффективно» 1
05.06.2012 «СКБ Контур» представил систему обмена юридически значимыми EDI-сообщениями для розничной торговли 1
30.10.2007 Bigmir.net перешел на почту от Google 1
06.09.2007 Краснодарский хакер взломал bigmir)net 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Жданов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1160 3
Ростелеком 10036 1
МегаФон 9419 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3265 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 226 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Google LLC 12017 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 906 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7767 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 301 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Coca-Cola Company 256 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1941 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2619 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 337 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 684 2
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12229 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4665 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3263 1
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 95 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1421 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 108 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 303 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1489 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12959 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13063 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 429 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2673 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8999 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32396 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3245 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 528 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 139 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29639 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 141 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2168 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4552 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22102 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6526 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2275 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2264 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4096 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3001 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1901 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1804 1
Электронный документ - Electronic document 1494 1
Оповещение и уведомление - Notification 5003 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2085 1
Маркировка - Marking 1143 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 328 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25138 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 310 3
WordPress Foundation - WordPress 232 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5533 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 245 1
Google Gmail 964 1
GS1 - GDSN - Global Data Synchronization Network 5 1
Соколов Алексей 134 2
Лебедев Георгий 55 2
Волков Дмитрий 63 2
Дрожжинов Владимир 30 2
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Шилина Мария 15 2
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Зусман Евгений 1 1
Анисимов Павел 8 1
Сизов Антон 27 1
Максименко Владимир 10 1
Седов Артем 6 1
Нурбеков Искендер 3 1
Перевезенцев Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2082 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44552 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1006 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 898 2
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 872 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 842 2
Европа Восточная 3110 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14302 1
Украина 7696 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18034 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53195 3
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ЭСФ - Электронные счета-фактуры 394 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14359 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3265 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10298 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25053 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2925 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5792 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1739 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1611 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1099 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11329 2
Bigmir)net 21 1
AIN.UA 103 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 2
Frost & Sullivan 203 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1181 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 44 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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