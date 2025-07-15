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Черепанов Павел


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 «Южморрыбфлот» взаимодействует с ФНС в рамках налогового мониторинга с помощью сервиса «Контура» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Черепанов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1164 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 109 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3011 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 327 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 198 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 307 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30934 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12971 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32467 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 429 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 312 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 90 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 82 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6165 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2194 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14404 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373184, в очереди разбора - 748812.
Создано именных указателей - 178858.
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