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«СКБ Контур» и «Магнит» успешно протестировали передачу данных в «Честный знак»

Ритейл Розница Документооборот

Оператор ЭДО «СКБ Контур» начал передавать документы для поставок маркированной продукции между «Магнитом» и его контрагентами. Первый электронный УПД «Магнит» принял от производителя обуви РПТ. Участники подписали документ в системе ЭДО «Диадок», а «Диадок» передал документ в систему маркировки «Честный знак». Оператор обработал документ и переместил коды с одного участника на другого.

«Мы протестировали передачу УПД для обуви. Проверили около 10 сценариев: поштучную передачу кодов маркировки и передачу кодов-агрегатов (коды на паллетах и упаковках, в которые включены коды для всех товаров в упаковке), передачу некорректных кодов и передачу с недостающими кодами. На стороне ЦРПТ (оператор маркировки) статус кодов оперативно менялся. Поэтому тестирование прошло успешно», — сказал менеджер проектов по внедрению и развитию «Диадока» Павел Жданов. Сейчас в компании тестируют передачу УПД и с другими крупными торговыми сетями.

Обязательная отгрузка и приемка поставок обуви с помощью УПД с кодами маркировки стартует с 1 июля 2020 г. С этого момента все участники оборота обязаны сообщать в систему маркировки «Честный знак» о движении маркированной обуви. Для передачи сведений используется электронный универсальный передаточный документ, в который, кроме привычной информации о товаре, включаются коды маркировки.

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