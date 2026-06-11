Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace

«СерчИнформ Файловый Аудитор» взял под контроль облачные хранилища в Google Workspace Система аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) «СерчИнформ Файловый Аудитор» поддержала новый источник данных. Теперь решение может проводить аудит корпоративного облачного рабочего пространства Google Workspace. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». Решение сканирует хранилища Google Drive внутри Google Workspace и присваивает документам метки в зависимости от соде

Google начал трясти деньги с пользователей с пожизненным бесплатным тарифом. Грозится закрыть доступ к Gmail и Google Docs oogle оказался в центре скандала, связанного с его облачным сервисом Workspace, ранее известным как G Suite. Это американский аналог российских «Яндекс 360» и ему подобных – в него входят облач

В России началась блокировка Gmail, Google Docs, Google Диск течественных корпоративных сервисов, например, «Яндекса 360 для бизнеса». Ранее он был известен как G Suite, но сменил свое название в 2020 г. Google шла на разные хитрости, чтобы привлечь как

Во французских школах запрещают Microsoft Office Без Microsoft и Google Французские школы должны отказаться от использования бесплатных продуктов Microsoft Office 365 и Google Workspace. Такое заявление сделал министр национального просвещения и по делам молодежи страны Пап Ндиайе (Pap Ndiaye) — сообщение появилось на сайте Национального собрания Франции. Мини

Microsoft переманивает к себе огромными скидками пользователей, которых обидела Google закрыть бесплатный доступ к своему корпоративному облачному сервису Workspace (ранее известный как G Suite) для бизнес-пользователей. Поначалу ИТ-гигант не требовал денег за свои цифровые услу

Google сделал бесплатным свой знаменитый корпоративный сервис Workspace я пользуются более 3 млрд человек по всему миру. Сервис Google Workspace в прошлом был известен как G Suite. Новое название он получил в октябре 2020 г. Глобальные изменения в G Suite на

Google лишит миллионы людей безлимитного облака, а оставшихся заставит платить больше Сверхдорогое облако Google Компания Google запустила новые тарифные планы для своего бизнес-облака G Suite, которое в октябре 2020 г. сменило название на Google Workspace. Теперь пользователям

Решение Citrix Workspace доступно в облаке Google Citrix Systems анонсировала доступность решения Citrix Workspace for Google Cloud. С его помощью компании смогут предоставить сотрудникам доступ к необходимым и привычным приложениям G Suite и обеспечивать простую, комфортную и интеллектуальную работу, способствуя росту вовлеченности сотрудников и повышению производительности труда. «Если говорить о современных рабочих проц

Симметричный ответ Huawei: создана альтернатива санкционным сервисам Google i работает над полноценной заменой сервисов Google, которая позволит ей в будущем полностью отказаться от нее. Разработка почти завершена – у Huawei есть аналоги практически всех приложений из пакета Google Apps. Релиз полного набора программ и сервисов, по данным GizChina, Huawei запланировала на последние числа декабря 2019 г. что означает их появление в самые ближайшие дни. Генеральный д

Google сертифицировал первые стационарные телефоны для Voice for G Suite фицированными для Google Voice. Это предложение — результат нового стратегического партнерства Poly и Google Cloud, целью которого является создание интегрированных решений для компаний, использующих G Suite от Google Cloud вместе с Google Voice. Телефоны VVX x50 Series OBi Edition — простой и экономичный способ пользоваться Google Voice for G Suite для компаний. Пользователи Google

Секретная информация компаний утекает в Сеть из-за путаных инструкций Google Эксперты компании Kenna Security выяснили, что более 31% организаций, использующих Google Groups и G Suite, рискуют в любой момент столкнуться с утечкой конфиденциальной информации из электрон

«Трансконтейнер» с помощью Softline внедрила сервисы G Suite тейнера», российского оператора железнодорожных контейнерных перевозок, внедрила инструменты для упрощения корпоративного взаимодействия и повышения его эффективности. В результате внедрения сервисов G Suite было организовано единое коммуникационное пространство. Все сотрудники компании получили доступ к облачной почте – для обмена файлами и «Google Диск» – для хранения документов и совмест

Synology представила Active Backup для G Suite/Office 365 Synology Inc. объявила об официальном выпуске Active Backup for G Suite/Office 365, локальных облачных решений для резервного копирования данных для бизнеса, которые при минимальных расходах будут обеспечивать всестороннюю безопасность данных, хранящихся на

Сервис Spinbackup для защиты корпоративных данных в облаке G Suite уже доступен в России ный партнер Google и Amazon) объявила о запуске своего облачного решения для защиты данных в облаке G Suite: Gmail, Google Диск, Календарь, Контакты и т.д. G Suite – в прошлом Google App

Softline внедрила сервисы Google для быстрого роста проекта CarPrice Softline завершила проект по внедрению Google Apps for Work в компании CarPrice. Этот пакет облачных сервисов помогает сотрудникам п

Офисный пакет Google станет бесплатным для корпоративных пользователей в США и Канаде Бесплатный Google Apps for Work для бизнесаКомпания Google выпустила официальный пресс-релиз, в котором

Softline модернизировала почтовую систему издания KyivPost Компания Softline Украина объявила о завершении проекта по модернизации почтовой системы еженедельного издания KyivPost. В результате перехода к использованию Google Apps для бизнеса заказчик получил безопасное, отказоустойчивое и масштабируемое почтовое решение, сообщили CNews в Softline. KyivPost — еженедельная деловая англоязычная газета, издаваем

Softline внедрила облачные сервисы Google в «Абамет» line завершила проект по переводу в «облако» Google компании «Абамет». Благодаря внедрению сервисов Google Apps for Work заказчику удалось сократить процесс подготовки и согласования важных ком

Omnicomm оптимизировала взаимодействие сотрудников с переходом на Google Apps Компания Omnicomm, игрок рынка систем мониторинга, благодаря Google Apps оптимизировала внутрикорпоративные коммуникации и обмен информацией, а также взаи

Softline перевела «Мостострой» на облачные сервисы Google проекта по переводу на облачные сервисы Google компании «Мостострой-11». Масштабируемый функционал Google Apps for Work позволил в короткие сроки перевести разрозненные информационные системы

Softline перевела почту и коммуникации «Снежной Королевы» на Google Apps for Work роект по переводу на облачные сервисы Google сети магазинов «Снежная Королева». Благодаря внедрению Google Apps for Work служба мерчандайзинга торговой сети получила удобный инструмент отчетнос

Softline перенесла сервисы логистической компании AlbatrosCargo в «облако» Google Apps Компания Softline внедрила облачные сервисы Google Apps в логистическом операторе AlbatrosCargo. Проект позволил обеспечить стабильную работу ИТ-инфраструктуры заказчика, уменьшить затраты на ее поддержку и гарантировать доступность необ

Google прекратит сканировать письма, но не везде о прекратит сканировать почту для отображения релевантных объявлений в веб-интерфейсе Gmail. Но это нововведение коснется не всех пользователей, а только лишь тех, кто работает с почтой через аккаунт Google Apps. Изменение коснется учетных записей Google Apps всех типов, включая Google Apps для учебных заведений, бизнеса и государственных учреждений, а также действующих беспла

Softline подключила украинского туроператора к облачным сервисам Google Apps Компания «Softline Украина» выполнила проект по переводу туроператора TUI Ukraine на сервисы Google Apps. В ходе проекта заказчик смог быстро и без больших капитальных вложений перевести

«Билайн» первым из «большой тройки» подключил абонентов к Google Apps «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») запускает для корпоративных абонентов доступ к облачному сервису Google Apps с оплатой со своего счета, рассказали CNews в компании. В российском представительстве Google это подтвердили. Техническим партнером «Вымпелкома» выступила дистрибутор корпоративных

МТС будет продавать пакеты решений Google Apps для бизнеса Компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Google объявили о старте сотрудничества в сфере развития решений для корпоративного рынка. МТС предложит своим корпоративным пользователям в России проект Google Apps для бизнеса – набор облачных решений, в который входят адаптированные для бизнес-потребителей приложения: облачное хранилище «Google.Диск», почтовое приложение Gmail, онлайн-календа

«Зебра Телеком» увеличила продажи, перейдя на Google Apps Оператор IP-телефонии «Зебра Телеком» сообщил об увеличении продаж в бизнес-центрах на 10%, благодаря внедрению новый системы онлайн мониторинга статуса клиента, реализованной на базе Google Apps. Как сообщили CNews в операторе, за последние полгода «Зебре Телеком» удалось значительно расширить свое присутствие в бизнес-центрах за счет увеличения штата мобильных продавцов и

Google нанял менеджера из Microsoft для продаж онлайн-офиса в России Google начинает активное продвижение своего копоративного решения Google Apps среди крупных российских компаний, о чем рассказал CNews новый глава направления Google Enterprise в России Сергей Ненарочкин. В задачи нового главы входит увеличения числа компаний

Office 365 перехватил техасский госсектор у Google Apps ий госсектор уже несколько лет является полем битвы двух облачных продуктов для офиса: Office 365 и Google Apps. Microsoft ведет ожесточенную борьюу с Google за право переводить офисы американс

Softline разработала систему внутреннего бронирования для «Гранд Отель Европа» на основе Google Apps довлетворены полученным результатом: скорость работы сервиса и реализованный функционал полностью соответствуют нашим требованиям», — отметил Алексей Ярков, ИТ-менеджер проекта «Гранд Отель Европа». «Google Apps — это действительно инновационный сервис, который позволяет добиться существенной экономии ресурсов для бизнеса. Главными его особенностями являются гибкость, многофункциональность

«Комсомольская правда» перешла на облачные сервисы Google Apps Компания Softline, поставщик SaaS-продуктов и услуг конечным пользователям из России, стран СНГ и дальнего зарубежья, выполнила поставку и внедрение облачных сервисов Google Apps для издательства «Комсомольская правда». Переход более 1500 рабочих мест в облако Google является одним из крупнейших проектов по внедрению сервисов Google Apps для бизнеса в

Softline поставила облачные сервисы Google Apps для Avon в России оссийским подразделением международного косметического концерна Avon, на поставку облачных сервисов Google Apps для бизнеса. Решения от Google полностью удовлетворили корпоративным требованиям

«АйТи» обеспечит СМБ-компании облачными сервисами Microsoft и Google для организаций малого и среднего бизнеса, начал предоставлять сервисы Microsoft Hosted Exchange и Google Apps for Business. По мнению компании, Google со своей платной версией сервисов Goo

Softline поставила сервисы Google Apps для «Дальвагоноремонта» Компания Softline сообщила о поставке Google Apps для бизнеса в Дальневосточную вагоноремонтную компанию («Дальвагоноремонт»). Благодаря открытому API разработчики смогли полностью подстроить сервисы Google под нужды предприятия, а

В юбилейном релизе OpenText RightFax 10 добавлена поддержка Google Apps и Office 365 Компания OpenText объявила о возможности приема и передачи факсимальных сообщений из облачных систем Microsoft Office 365 и Google Apps в новой версии продукта OpenText RightFax 10. «В дополнение к расширенной поддержке облачных систем, RightFax Web Access теперь позволяет получать доступ к серверу RightFax через ве

Госслужащие штата Вайоминг перешли на Google Apps Правительство американского штата Вайоминг перевело 10 тыс своих сотрудников на Google Apps. По словам губернатора штата Мэтта Мида (Matt Mead), это первый случай в США, ког

Публичные облака собираются на Западе В данной статье обобщена информация из историй использования популярных облачных сервисов (Amazon Web Services, Google App Engine, Heroku, Salesforce.com, Windows Azure), собранная на сайтах соответствующих поставщиков. Статья не преследует цель полностью систематизировать зарубежный опыт использования о

МВД США посчитало Google Apps небезопасным и выбрало Microsoft. Google протестует cting Act), согласно которому компании должны иметь равные шансы на участие в гостендерах, сообщает The New York Times. Как утверждают в Google, они предложили министерству воспользоваться платформой Google Apps. Компания несколько раз демонстрировала возможности этого решения для госсектора, однако чиновники в конце-концов отказались от него под предлогом, что оно не удовлетворяет необходи

Google Apps: представлена версия для госорганов Google объявил о выпуске нового издания своих приложений Google Apps for Government, предназначенного в первую очередь для использования государственн