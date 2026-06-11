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Google Workspace Google Apps for Work Google G Suite Google Workspace Marketplace Google Apps Marketplace

Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace

СОБЫТИЯ

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11.06.2026 «СерчИнформ Файловый Аудитор» взял под контроль облачные хранилища в Google Workspace

Система аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) «СерчИнформ Файловый Аудитор» поддержала новый источник данных. Теперь решение может проводить аудит корпоративного облачного рабочего пространства Google Workspace. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». Решение сканирует хранилища Google Drive внутри Google Workspace и присваивает документам метки в зависимости от соде
21.05.2026 Google начал трясти деньги с пользователей с пожизненным бесплатным тарифом. Грозится закрыть доступ к Gmail и Google Docs

oogle оказался в центре скандала, связанного с его облачным сервисом Workspace, ранее известным как G Suite. Это американский аналог российских «Яндекс 360» и ему подобных – в него входят облач
11.08.2023 В России началась блокировка Gmail, Google Docs, Google Диск

течественных корпоративных сервисов, например, «Яндекса 360 для бизнеса». Ранее он был известен как G Suite, но сменил свое название в 2020 г. Google шла на разные хитрости, чтобы привлечь как

23.11.2022 Во французских школах запрещают Microsoft Office

Без Microsoft и Google Французские школы должны отказаться от использования бесплатных продуктов Microsoft Office 365 и Google Workspace. Такое заявление сделал министр национального просвещения и по делам молодежи страны Пап Ндиайе (Pap Ndiaye) — сообщение появилось на сайте Национального собрания Франции. Мини
11.02.2022 Microsoft переманивает к себе огромными скидками пользователей, которых обидела Google

закрыть бесплатный доступ к своему корпоративному облачному сервису Workspace (ранее известный как G Suite) для бизнес-пользователей. Поначалу ИТ-гигант не требовал денег за свои цифровые услу
15.06.2021 Google сделал бесплатным свой знаменитый корпоративный сервис Workspace

я пользуются более 3 млрд человек по всему миру. Сервис Google Workspace в прошлом был известен как G Suite. Новое название он получил в октябре 2020 г. Глобальные изменения в G Suite на
15.10.2020 Google лишит миллионы людей безлимитного облака, а оставшихся заставит платить больше

Сверхдорогое облако Google Компания Google запустила новые тарифные планы для своего бизнес-облака G Suite, которое в октябре 2020 г. сменило название на Google Workspace. Теперь пользователям
19.02.2020 Решение Citrix Workspace доступно в облаке Google

Citrix Systems анонсировала доступность решения Citrix Workspace for Google Cloud. С его помощью компании смогут предоставить сотрудникам доступ к необходимым и привычным приложениям G Suite и обеспечивать простую, комфортную и интеллектуальную работу, способствуя росту вовлеченности сотрудников и повышению производительности труда. «Если говорить о современных рабочих проц
24.12.2019 Симметричный ответ Huawei: создана альтернатива санкционным сервисам Google

i работает над полноценной заменой сервисов Google, которая позволит ей в будущем полностью отказаться от нее. Разработка почти завершена – у Huawei есть аналоги практически всех приложений из пакета Google Apps. Релиз полного набора программ и сервисов, по данным GizChina, Huawei запланировала на последние числа декабря 2019 г. что означает их появление в самые ближайшие дни. Генеральный д
05.04.2019 Google сертифицировал первые стационарные телефоны для Voice for G Suite

фицированными для Google Voice. Это предложение — результат нового стратегического партнерства Poly и Google Cloud, целью которого является создание интегрированных решений для компаний, использующих G Suite от Google Cloud вместе с Google Voice. Телефоны VVX x50 Series OBi Edition — простой и экономичный способ пользоваться Google Voice for G Suite для компаний. Пользователи Google

05.06.2018 Секретная информация компаний утекает в Сеть из-за путаных инструкций Google

Эксперты компании Kenna Security выяснили, что более 31% организаций, использующих Google Groups и G Suite, рискуют в любой момент столкнуться с утечкой конфиденциальной информации из электрон
23.05.2018 «Трансконтейнер» с помощью Softline внедрила сервисы G Suite

тейнера», российского оператора железнодорожных контейнерных перевозок, внедрила инструменты для упрощения корпоративного взаимодействия и повышения его эффективности. В результате внедрения сервисов G Suite было организовано единое коммуникационное пространство. Все сотрудники компании получили доступ к облачной почте – для обмена файлами и «Google Диск» – для хранения документов и совмест
11.10.2017 Synology представила Active Backup для G Suite/Office 365

Synology Inc. объявила об официальном выпуске Active Backup for G Suite/Office 365, локальных облачных решений для резервного копирования данных для бизнеса, которые при минимальных расходах будут обеспечивать всестороннюю безопасность данных, хранящихся на
14.03.2017 Сервис Spinbackup для защиты корпоративных данных в облаке G Suite уже доступен в России

ный партнер Google и Amazon) объявила о запуске своего облачного решения для защиты данных в облаке G Suite: Gmail, Google Диск, Календарь, Контакты и т.д. G Suite – в прошлом Google App
29.07.2016 Softline внедрила сервисы Google для быстрого роста проекта CarPrice

Softline завершила проект по внедрению Google Apps for Work в компании CarPrice. Этот пакет облачных сервисов помогает сотрудникам п
19.10.2015 Офисный пакет Google станет бесплатным для корпоративных пользователей в США и Канаде

Бесплатный Google Apps for Work для бизнесаКомпания Google выпустила официальный пресс-релиз, в котором

25.08.2015 Softline модернизировала почтовую систему издания KyivPost

Компания Softline Украина объявила о завершении проекта по модернизации почтовой системы еженедельного издания KyivPost. В результате перехода к использованию Google Apps для бизнеса заказчик получил безопасное, отказоустойчивое и масштабируемое почтовое решение, сообщили CNews в Softline. KyivPost — еженедельная деловая англоязычная газета, издаваем
01.04.2015 Softline внедрила облачные сервисы Google в «Абамет»

line завершила проект по переводу в «облако» Google компании «Абамет». Благодаря внедрению сервисов Google Apps for Work заказчику удалось сократить процесс подготовки и согласования важных ком
19.12.2014 Omnicomm оптимизировала взаимодействие сотрудников с переходом на Google Apps

Компания Omnicomm, игрок рынка систем мониторинга, благодаря Google Apps оптимизировала внутрикорпоративные коммуникации и обмен информацией, а также взаи
09.12.2014 Softline перевела «Мостострой» на облачные сервисы Google

проекта по переводу на облачные сервисы Google компании «Мостострой-11». Масштабируемый функционал Google Apps for Work позволил в короткие сроки перевести разрозненные информационные системы

27.10.2014 Softline перевела почту и коммуникации «Снежной Королевы» на Google Apps for Work

роект по переводу на облачные сервисы Google сети магазинов «Снежная Королева». Благодаря внедрению Google Apps for Work служба мерчандайзинга торговой сети получила удобный инструмент отчетнос
28.05.2014 Softline перенесла сервисы логистической компании AlbatrosCargo в «облако» Google Apps

Компания Softline внедрила облачные сервисы Google Apps в логистическом операторе AlbatrosCargo. Проект позволил обеспечить стабильную работу ИТ-инфраструктуры заказчика, уменьшить затраты на ее поддержку и гарантировать доступность необ
01.05.2014 Google прекратит сканировать письма, но не везде

о прекратит сканировать почту для отображения релевантных объявлений в веб-интерфейсе Gmail. Но это нововведение коснется не всех пользователей, а только лишь тех, кто работает с почтой через аккаунт Google Apps. Изменение коснется учетных записей Google Apps всех типов, включая Google Apps для учебных заведений, бизнеса и государственных учреждений, а также действующих беспла
28.04.2014 Softline подключила украинского туроператора к облачным сервисам Google Apps

Компания «Softline Украина» выполнила проект по переводу туроператора TUI Ukraine на сервисы Google Apps. В ходе проекта заказчик смог быстро и без больших капитальных вложений перевести
23.12.2013 «Билайн» первым из «большой тройки» подключил абонентов к Google Apps

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») запускает для корпоративных абонентов доступ к облачному сервису Google Apps с оплатой со своего счета, рассказали CNews в компании. В российском представительстве Google это подтвердили. Техническим партнером «Вымпелкома» выступила дистрибутор корпоративных
04.10.2013 МТС будет продавать пакеты решений Google Apps для бизнеса

Компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Google объявили о старте сотрудничества в сфере развития решений для корпоративного рынка. МТС предложит своим корпоративным пользователям в России проект Google Apps для бизнеса – набор облачных решений, в который входят адаптированные для бизнес-потребителей приложения: облачное хранилище «Google.Диск», почтовое приложение Gmail, онлайн-календа
12.08.2013 «Зебра Телеком» увеличила продажи, перейдя на Google Apps

Оператор IP-телефонии «Зебра Телеком» сообщил об увеличении продаж в бизнес-центрах на 10%, благодаря внедрению новый системы онлайн мониторинга статуса клиента, реализованной на базе Google Apps. Как сообщили CNews в операторе, за последние полгода «Зебре Телеком» удалось значительно расширить свое присутствие в бизнес-центрах за счет увеличения штата мобильных продавцов и

29.05.2013 Google нанял менеджера из Microsoft для продаж онлайн-офиса в России

Google начинает активное продвижение своего копоративного решения Google Apps среди крупных российских компаний, о чем рассказал CNews новый глава направления Google Enterprise в России Сергей Ненарочкин. В задачи нового главы входит увеличения числа компаний
20.02.2013 Office 365 перехватил техасский госсектор у Google Apps

ий госсектор уже несколько лет является полем битвы двух облачных продуктов для офиса: Office 365 и Google Apps. Microsoft ведет ожесточенную борьюу с Google за право переводить офисы американс
06.07.2012 Softline разработала систему внутреннего бронирования для «Гранд Отель Европа» на основе Google Apps

довлетворены полученным результатом: скорость работы сервиса и реализованный функционал полностью соответствуют нашим требованиям», — отметил Алексей Ярков, ИТ-менеджер проекта «Гранд Отель Европа». «Google Apps — это действительно инновационный сервис, который позволяет добиться существенной экономии ресурсов для бизнеса. Главными его особенностями являются гибкость, многофункциональность

14.05.2012 «Комсомольская правда» перешла на облачные сервисы Google Apps

Компания Softline, поставщик SaaS-продуктов и услуг конечным пользователям из России, стран СНГ и дальнего зарубежья, выполнила поставку и внедрение облачных сервисов Google Apps для издательства «Комсомольская правда». Переход более 1500 рабочих мест в облако Google является одним из крупнейших проектов по внедрению сервисов Google Apps для бизнеса в
03.10.2011 Softline поставила облачные сервисы Google Apps для Avon в России

оссийским подразделением международного косметического концерна Avon, на поставку облачных сервисов Google Apps для бизнеса. Решения от Google полностью удовлетворили корпоративным требованиям

13.09.2011 «АйТи» обеспечит СМБ-компании облачными сервисами Microsoft и Google

для организаций малого и среднего бизнеса, начал предоставлять сервисы Microsoft Hosted Exchange и Google Apps for Business. По мнению компании, Google со своей платной версией сервисов Goo
24.08.2011 Softline поставила сервисы Google Apps для «Дальвагоноремонта»

Компания Softline сообщила о поставке Google Apps для бизнеса в Дальневосточную вагоноремонтную компанию («Дальвагоноремонт»). Благодаря открытому API разработчики смогли полностью подстроить сервисы Google под нужды предприятия, а
13.07.2011 В юбилейном релизе OpenText RightFax 10 добавлена поддержка Google Apps и Office 365

Компания OpenText объявила о возможности приема и передачи факсимальных сообщений из облачных систем Microsoft Office 365 и Google Apps в новой версии продукта OpenText RightFax 10. «В дополнение к расширенной поддержке облачных систем, RightFax Web Access теперь позволяет получать доступ к серверу RightFax через ве
27.06.2011 Госслужащие штата Вайоминг перешли на Google Apps

Правительство американского штата Вайоминг перевело 10 тыс своих сотрудников на Google Apps. По словам губернатора штата Мэтта Мида (Matt Mead), это первый случай в США, ког
19.04.2011 Публичные облака собираются на Западе

В данной статье обобщена информация из историй использования популярных облачных сервисов (Amazon Web Services, Google App Engine, Heroku, Salesforce.com, Windows Azure), собранная на сайтах соответствующих поставщиков. Статья не преследует цель полностью систематизировать зарубежный опыт использования о
02.11.2010 МВД США посчитало Google Apps небезопасным и выбрало Microsoft. Google протестует

cting Act), согласно которому компании должны иметь равные шансы на участие в гостендерах, сообщает The New York Times. Как утверждают в Google, они предложили министерству воспользоваться платформой Google Apps. Компания несколько раз демонстрировала возможности этого решения для госсектора, однако чиновники в конце-концов отказались от него под предлогом, что оно не удовлетворяет необходи
27.07.2010 Google Apps: представлена версия для госорганов

Google объявил о выпуске нового издания своих приложений Google Apps for Government, предназначенного в первую очередь для использования государственн
31.05.2010 Google предлагает переходить на Google Apps одним кликом мышки

аре и список контактов из профилей Outlook, файлов PST и учетных записей Microsoft Exchange прямо в Google Apps. При этом, по словам создателей приложения, такой перенос осуществляется одним кл

Публикаций - 299, упоминаний - 376

Google Workspace и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 220
Microsoft Corporation 25775 106
Softline - Софтлайн 3743 35
Apple Inc 13154 24
Amazon Inc - Amazon.com 3277 22
Meta Platforms - Facebook 4621 20
Salesforce 498 20
Broadcom - VMware 2610 14
Yandex - Яндекс 9216 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Dropbox 527 12
SAP SE 5601 11
Dell EMC 5180 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Google Russia - Гугл Россия 226 9
Cisco Systems 5372 9
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Microsoft Corporation - GitHub 1075 8
Citrix Systems 868 8
Telegram Group 2940 8
Synology Inc - SLMP PTE 141 7
HP Inc. 5883 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Box inc - box.com - box.net 375 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
АйТи 1519 5
Alphabet 177 5
X Corp - Twitter 2938 5
Huawei 4676 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Adobe Systems 1597 5
Zimbra - LiquidSys 44 4
Zoho Corporation 23 4
Ростелеком 10948 4
Intel Corporation 12811 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
9594 4
Oracle Corporation 7074 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
Marksman - Марксман РС 9 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 2
Снежная Королева - СК Трейд 62 2
Google Ventures - GV 37 2
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
Coursera 65 2
Boeing 1031 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 1
Русский стандарт Банк 509 1
Runa Capital 158 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Airbnb 101 1
Абамет 9 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Верный - торговая сеть 326 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 1
Google Capital 7 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 15 2
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Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
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Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
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Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 1
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NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
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U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
США - Техас - правительство органы государственной власти - государственные службы 5 1
ECIS - European Committee for Interoperable Systems - Европейский комитет взаимодействия систем 3 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
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W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
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Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
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ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
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Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 137
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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