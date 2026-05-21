Google начал трясти деньги с пользователей с пожизненным бесплатным тарифом. Грозится закрыть доступ к Gmail и Google Docs

Google угрожает своим клиентам с пожизненным бесплатным доступом к облаку скорыми блокировками, если те не на начнут платить ей деньги. Им закроют доступ к почте, документам, хранилищу и даже к календарю. Пользователи в бешенстве и обвиняют Google в навязывании платных услуг.

Плати или проваливай

Интернет-гигант Google оказался в центре скандала, связанного с его облачным сервисом Workspace, ранее известным как G Suite. Это американский аналог российских «Яндекс 360» и ему подобных – в него входят облачное хранилище (Drive, календарь, электронная почта (Gmail), редакторы документов (Docs) и пр.

Как пишет The Register, Google стал навязывать платную подписку на Workspace для тех, кто много лет назад получил пожизненный бесплатный доступ к этому сервису. Компания буквально ставит пользователям ультиматум – или деньги в кассу, или блокировку почты, календаря, облачного диска и других сервисов миновать не получится.

Пользователи утверждают, что Google стала помечать их личные и семейные профили в Workspace, подключенные к программе G Suite Legacy, как корпоративные, то есть используемые в коммерческих целях.

У всего есть причина

Зачем Google поступает так, к моменту выхода материала известно не было. Интернет-гигант пока не озвучивает официальную причину происходящего, но The Register полагает, что это – новые меры Google по борьбе с давно используемыми учетными записями G Suite Legacy.

Google хочет еще больше денег

Проблема явно становится массовой, потому что ее обсуждение началось на ресурсах, никак не связанных с Google. В частности, множество жалоб на действия Google появилось на Reddit – пользователи сокрушаются, что их обвиняют в нарушении политики Google в отношении некоммерческого использования.

При этом каждый из них заявляет, что их профили G Suite Legacy используются исключительно в личных или семейных целях, но никак не в коммерческих.

В частности, в сабреддите gsuitelegacymigration на Reddit множатся сообщения от пользователей, которые утверждают, что их давно используемые личные учетные записи G Suite Legacy внезапно классифицируются как учетные записи «коммерческого использования». Google также предупредил их, что в ближайшем будущем их профили будут переведены на тарифные планы Google Workspace.

Ничего нового

Google явно стремится как можно быстрее избавиться от бесплатных пользователей своего облака, подключенных к программе G Suite Legacy. Борьба с ними ведется как минимум на протяжении последних четырех лет – первые жалобы на такое поведение интернет-гиганта стали поступать в 2022 г.

Пользователям стали массово отключать бесплатные учетки, но они не стали это терпеть и подняли шум в интернете, максимально распространив информацию о том, что творит Google. Компании тогда пришлось быстро свернуть свою кампанию по сокращению числа бесплатных учетных записей в своем облаке. По всей видимости, спустя четыре года настала пора второй волны.

Почему нарушаем?

Чтобы все выглядело более убедительным, Google обвинил владельцев бесплатных профилей в нарушении правил своего облачного сервиса. Об этом говорится прямо и открыто – Google разослал своим пользователям электронные письма, в которых обвинил их в нарушениях.

В письме также отмечается, что профиль отныне помечен как коммерческий, а также приведен список сервисов, к которым его владелец потеряет доступ, если не заплатит. Отдельно указано, что есть еще один вариант решения проблемы – можно попробовать оспорить превращение частной учетки в коммерческую и подать официальную апелляцию.

«Если вы не предпримете никаких действий в течение 45-дневного периода обжалования, Google начнет приостанавливать работу основных сервисов Google Workspace, включая Gmail, Calendar, Drive и Meet. В результате вы потеряете доступ к этим основным сервисам и данным», – говорится в письме Google.

Жалуйтесь. Все равно не поможет

Представитель Google Workspace, комментируя происходящее, заявил The Register: «Устаревшая бесплатная версия G Suite предназначена для личного некоммерческого использования. Если пользователи идентифицируются как коммерческие пользователи, мы применяем нашу существующую политику и помогаем им перейти на подписку Google Workspace. Любой, кто считает, что его учетная запись была ошибочно идентифицирована как используемая в коммерческих целях, может подать апелляцию».

Вот только процесс обжалования максимально непрозрачный, и шансов выиграть его не так уж и много. Один из пользователей Reddit, чей бесплатный профиль был помечен как коммерческий, рассказал, что его апелляция сразу была отклонена, несмотря на то, что ни одно из действий в аккаунте не носила коммерческого характера.

Однако ему все же удалось победить Google. Пользователь потребовал предоставить ему доказательства использования его аккаунта в коммерческих целях, но не получил их. Вместо этого Google по-тихому вернула профилю прежний статус, сняв пометку «коммерческий».

Но это лишь единичный случай. Как пишет The Register, большинство пользователей на все свои апелляции получают отказы.