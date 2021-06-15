Google сделал бесплатным свой знаменитый корпоративный сервис Workspace

Набор корпоративных сервисов Google Workspace теперь доступен всем пользователям. Основными функциями можно пользоваться бесплатно, расширенные же возможности доступны индивидуальным предпринимателям за $10 в месяц. Появились и новые функции, заимствованные у конкурирующих продуктов. Часть Google взяла у Slack и Microsoft Teams, часть – у Zoom.

Платное стало бесплатным

Google открыл доступ к сервисам пакета Google Workspace для всех пользователей. Если раньше их могли использовать только пользователи, подключенные по корпоративному тарифу, то теперь такая возможность есть у каждого.

По данным портала Engadget, для работы в Google Workspace больше не нужно иметь корпоративный аккаунт. Дополнительные функции Docs, Meet, Drive и других сервисов Workspace доступны полностью бесплатно. Согласно пресс-релизу Google, Workspace в настоящее время пользуются более 3 млрд человек по всему миру.

Сервис Google Workspace в прошлом был известен как G Suite. Новое название он получил в октябре 2020 г.

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В первую очередь пользователи обнаружат измененный почтовый сервис Gmail, в котором теперь есть чат Google Chat. В бесплатной версии Workspace теперь есть интеллектуальные предложения в электронных письмах (Gmail) и «Документах» (Docs), а также возможность упоминать в текстах писем других пользователей (ключ – @имя_пользователя) и добавлять этих пользователей в задачи. Также теперь пользователи могут одновременно редактировать в чате тот или иной документ, доступный другим участникам конференции, (интеграция с Docs, Slides и Sheets).

Превращение в Slack

В дополнение к интеграции Chat в Gmail Google модернизирует чат-комнаты (Rooms), которые, как сообщал CNews, появились в Gmail в июле 2020 г. Они превратятся в новый сервис Spaces. «Летом мы превратим Rooms в Spaces и запустим оптимизированный и гибкий пользовательский интерфейс, который поможет командам и отдельным сотрудникам всегда быть в курсе всего важного», - заявили представители Google.

Новая реализация Rooms

В Spaces будут отображаться индикаторы присутствия тех или иных пользователей. Также все участники получат возможность настраивать статусы, эмодзи и закреплять сообщения.

Как пишет Engadget, чат-сервисы Google становятся все более мощным инструментом для работы и все больше напоминают Slack. Это один из самых известных корпоративных мессенджеров наряду с Microsoft Teams.

Со слов представителей Google, сервис Spaces будет «легко интегрироваться с файлами и задачами», что позволит «организовать всю необходимую информацию, разговоры и файлы для проекта». Это объединение материалов по темам также можно будет модерировать на уровне всей организации.

На некоторых опубликованных Google изображениях, видно, что интерфейс Spaces разделен на несколько зон. Чат с коллегами расположен слева и занимает треть экрана, а на оставшейся площади отображается документ, таблица или презентация, над которыми в данный момент идет коллективная работа.

В верхней части столбца чата у вас есть возможность просмотреть беседу, а также вкладки с задачами и документами. Также есть возможность быстрого переключения между несколькими корпоративными чатами.

Заимствования у Zoom и улучшения безопасности

Google улучшила и видеозвонки в Google Meet, добавив в него функции, ранее реализованные в Slack и Microsoft Teams. Теперь в этом сервисе есть так называемый «режим компаньона» (Companion Mode), анонсированный в мае 2021 г. на конференции Google I/O 2021 г.

Режим Companion в Google Meet

В этом режиме у участников будет доступ к опросам, чатам во время видеовстречи, и функции «поднятия руки» для участия в беседе в качестве спикера. Также появятся субтитры в реальном времени и ряд других функций, которые будут доступны на любом устройстве, будь то смартфон, планшет или ПК. По заявлению Google, режим Companion Mode будет доступен в веб-версии и веб-приложении Meet с сентября 2021 г. В мобильном приложении нововведение появится позже, пока без точных сроков.

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Google также улучшила безопасность Workspace. Теперь в сервисе есть шифрование на стороне клиента и новые «правила доверия» и метки для «Диска» (облачное хранилище Drive).

Эти метки и правила позволят администраторам «классифицировать файлы и применять элементы управления в зависимости от уровня их чувствительности», сказано в заявлении компании. В нем также говорится, что разработчики усилили защиту от фишинга и вредоносных программ в Workspace.

Новый тариф

Google сделала бесплатными подавляющее большинство базовых функций Workspace. Одновременно с этим она представила и новый тарифный план сервиса под названием Individual.

Он ориентирован на индивидуальных предпринимателей, и Google пока не уточняет, какие еще возможности он открывает. Известно лишь, что переход на этот тариф не требует создания собственного домена. Как пишет The Verge, стоимость такого тарифа составляет $10 в месяц (722 руб. по курсу ЦБ на 15 июня 2021 г.).

Описание нового тарифа информативным назвать нельзя

Что примечательно, тариф для индивидуальных предпринимателей оказался почти вдвое выше, чем базовый тариф для корпоративных клиентов. Он составляет $6 (433 руб.) в месяц за каждого пользователя. Стоимость включает возможность проведения видеоконференций с числом участников до 100 человек, облачное хранилище 30 ГБ для каждого пользователя и корпоративную почту с собственным адресом.

В тарифной сетке Workspace план Individual на момент публикации материала отсутствовал. В его описании сказано, что он создавался с целью «помочь индивидуальным предпринимателям сделать больше, проявить себя более профессионально и лучше обслуживать своих клиентов».

В доступных тарифах Workspace новый план пока не фигурирует

Как сообщал CNews, новые тарифы, внедренные в октябре 2020 г., менее выгодны по сравнению с теми, что были раньше. Например, раньше пользователи Google Workspace могли платить по $12 в месяц (тариф G Suite Business, 867 руб.) и пользоваться облаком без каких-либо ограничений по объему. Технически, данный тариф предполагал, что на каждого пользователя (при общем количестве не более четырех на один аккаунт) приходилось по 1 ТБ в облаке Google, но интернет-гигант прежде никогда не контролировал это, что позволяло за $12 в месяц хранить в Google Drive десятки и сотни ТБ информации.

С переименованием G Suite в Google Workspace и переходом на актуальные тарифы лимиты хранилища стали реальностью. Новый тариф за $12 получил название Business Standard, и теперь он предлагает лишь по 2 ТБ каждому пользователю в месяц. Поднять ограничение можно, но только до 5 ТБ и только с переходом на тариф Business Plus стоимостью $18 (1299 руб.) в месяц.