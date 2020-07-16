Google радикально изменяет концепцию GMail. Видео

Google полностью меняет концепцию почтового сервиса Gmail, объединив в его составе такие свои проекты, как Chat, Docs, Meet, Calendar и др. Нововведение пока доступно для пользователей корпоративного облачного сервиса G Suite и позволяет более эффективно общаться с коллегами по работе, обмениваться с ними файлами и редактировать документы, не переключаясь между окнами приложений. Нововведение доступно для мобильной и настольной версий G Suite.



Все в одном окне

Корпорация Google кардинально обновила корпоративный облачный сервис G Suite путем существенной модернизации бизнес-версиии почтового приложения Gmail. Разработчики интегрировали в него целый список других сервисов Google, что позволит пользователям работать с ними, не переключаясь между различными окнами.

В состав бизнес-версии Gmail вошли сервисы Google Chat, Rooms, Meet, а вместе с ними – Docs, Calendar, Slides и Sheets. Переключение между ними происходит по клику на соответствующий пункт меню, но размещены они в разных местах окна Gmail – к примеру, Rooms, Chat и Meet в мобильной версии клиента выглядят как вкладки в нижней части интерфейса, под списком писем.

Docs, Slides и Sheets – это аналоги Microsoft Word, PowerPoint и Excel соответственно. Calendar – онлайн-календарь Google, а сервисы Rooms, Meet и Chat предназначены для общения коллег по работе, как текстового, так и посредством видеоконференций.

Слева список писем, справа окно редактирования документа

Google работала над этими изменениями около года. Изначально она планировала интегрировать все перечисленные сервисы в Gmail постепенно, начав с Meet, который появился в составе почтового приложения в июне 2020 г. В итоге процесс пришлось ускорить на фоне продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19 и значительного числа компаний, разрешивших своим сотрудникам и работать удаленно.

Обоснование нововведений

Модернизируя Gmail, Google преследовала цель по уменьшению числа переключений между окнами программ во время рабочего процесса. Она создала своего рода координационный центр, позволив быстро взаимодействовать с коллегами, направляя им сообщения, электронные письма и документы.

По мнению Google, новый Gmail поможет упростить рабочий процесс

Google называет свое новое детище «лучшим домом для работы» (better home for work).

«Мы анонсируем то, над чем мы работали еще до того, как я присоединился к Google в 2019 г. – новое интегрированное рабочее пространство, предназначенное для объединения всех основных компонентов коммуникации и совместной работы», – сказал вице-президент G Suite Хавьер Сольтеро (Javier Soltero).

Иконки переключения между сервисами в мобильной версии Gmail

Сольтеро добавил, что считает сервисы Gmail, Chat, Meet и Rooms «четырьмя столпами интегрированного рабочего пространства». Он подчеркнул, что за счет объединения этих сервисов в составе одного работать с Gmail станет удобнее не только с настольного ПК или ноутбука, но и с мобильного устройства.

Доступ не для всех

Глобальное обновление Gmail пока недоступно для обычных пользователей, только для корпоративных, но и среди них, пишет ресурс TechCrunch, не все смогут опробовать новую версию приложения. Апдейт будет распространяться постепенно, и сроки Google не называет.

Изменения в самих сервисах

Google не стала ограничиваться простым внедрением сервисов в состав Gmail и дополнительно модернизировал каждый из них. К примеру, чат-комнаты (Rooms) позволяют приглашать в них любых пользователей, а не только сотрудников компании. Также в Rooms появилась возможность общаться в чате и одновременно редактировать тот или иной документ, доступный другим участникам конференции, непосредственно в том же окне (интеграция с Docs. Slides и Sheets).

Три сервиса Google в одном окне - Gmail, Docs и Meet

Сам клиент Gmail тоже обновился. Теперь встроенная в него функция поиска позволяет искать требуемую информацию не только среди писем, но также в чатах. В дополнение к этому появилась возможность закреплять важные чаты и чат-комнаты в верхней части списка, а также были добавлены статусы «не беспокоить» и «вышел из офиса».

В сервис видеоконференций Meet Google пока не добавила ничего нового, но изменения появятся в ближайшие несколько недель. В частности, пользователи получат возможность установки запрета на возвращение в конференцию тех, кто был из нее исключен.