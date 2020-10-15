Google лишит миллионы людей безлимитного облака, а оставшихся заставит платить больше

Google радикально изменила тарифы корпоративного облака G Suite после его переименования в Google Workspace. Для получения тех же опций клиентам придется платить почти вдвое больше, или же им придется за те же деньги мириться с целым рядом новых ограничений. Остаться на прежних тарифах невозможно.

Сверхдорогое облако Google

Компания Google запустила новые тарифные планы для своего бизнес-облака G Suite, которое в октябре 2020 г. сменило название на Google Workspace. Теперь пользователям придется отказаться от безлимитного облачного хранилища или платить за него почти вдвое больше первоначальной цены.

Как пишет профильный портал Android Police, до внедрения новых тарифов пользователи Google Workspace могли платить по $12 в месяц (тариф G Suite Business, 940 руб. по курсу ЦБ на 15 октября 2020 г.) и пользоваться облаком без каких-либо ограничений по объему. Технически, данный тариф предполагал, что на каждого пользователя (при общем количестве не более четырех на один аккаунт) приходилось по 1 ТБ в облаке Google, но интернет-гигант прежде никогда не контролировал это, что позволяло за $12 в месяц хранить в Google Drive десятки и сотни ТБ информации.

Смена названия G Suite на пользу не пошла

С переименованием G Suite в Google Workspace и переходом на актуальные тарифы лимиты хранилища стали реальностью. Новый тариф за $12 получил название Business Standard, и теперь он предлагает лишь по 2 ТБ каждому пользователю в месяц. Поднять ограничение можно, но только до 5 ТБ и только с переходом на тариф Business Plus стоимостью $18 (1410 руб.) в месяц.

В чем заключается уловка Google

Хитрость, позволявшая пользователям G Suite выгружать в облако файлы в неограниченном объеме, при смене тарифа больше не сработает. Как пишет Android Police, 5 ТБ и даже 2 ТБ хватит большинству людей, но Google Workspace предполагает совместную работу в аккаунтах, вплоть до 150 человек на один профиль. В этом случае рано или поздно объем хранящихся в облаке файлов приблизится к максимально возможному.

Сравнение старых и новых тарифов

На этот случай у Google есть, что предложить клиентам – тарифы Enterprise и Enterprise Plus, в которых лимиты на объем хранилища сняты. Представитель интернет-гиганта сообщил Android Police, что пользователи получат облако такой вместимости, которое им нужно, притом «без дополнительных вложений».

Проблема заключается в том, что при переходе с 12-долларового тарифа G Suite сразу на Enterprise в Google Workspace клиентам придется платить почти вдвое больше. Этот тариф стоит $20 в месяц (1560 руб.), а за Enterprise Plus придется ежемесячно раскошеливаться на $30 (2340 руб.). Более того, для перехода на эти тарифы придется связываться с отделом продаж Google, а Enterprise Plus и вовсе недоступен в ряде стран.

Опасность перехода

Представители также объяснили Android Police, почему компания решила отказаться от неограниченного хранилища в пользу более дешевых планов. По их словам, лишь относительно небольшое количество организаций в нескольких конкретных отраслях действительно осознают все преимущества неограниченного хранилища. «В новых тарифах мы повышаем ценность функций, которые будут полезны большему количеству клиентов, таких как записи Meet в новом тарифе Business Standard, при сохранении цен и большого объема хранилища», – отметили они.

Часть новые тарифов временно предлагаются со скидкой для привлечения клиентов

Уход с тарифов G Suite на новые, предлагаемые Google Workspace, означает не только рост расходов или сокращение объема хранилища. Стоит внимательно сравнить прежние тарифы с их аналогами в новой сетке, поскольку предлагаемые ими опции не всегда совпадают.

После перехода клиенты Google Workspace получат несколько новых функций, но в зависимости от тарифа, могут потерять доступ к ряду инструментов, используемых в работе. К примеру, пишет Android Police, недоступными могут оказаться Google Vault или пользовательские шаблоны для Docs, Sheets, Slides, Forms и Sites. Большинство этих ограничений можно снять с помощью планов Enterprise или Enterprise Plus, за которые придется значительно переплатить.

Как избежать переплаты

Несмотря на то, что G Suite создавался для корпоративных клиентов, этим облаком нередко пользуются и обычные пользователи. Они выбирали это облако вместо стандартного, поскольку в нем меньше рекламы и большее число возможностей.

Существующие пользователи корпоративного облака Google даже после переименования его в Workspace и внедрения новых тарифов смогут оплачивать сервис по прежним ценам и работать в нем на прежних условиях, включая безлимитное хранилище. Как заявили представители интернет-гиганта, такая возможность действительно сохраняется на полностью легальной основе, но вечно она существовать не будет.

В электронном письме Google, направленном клиентам G Suite, компания прямым текстом заявила, что пока они могут платить по-старинке, Но в конечном счете, говорится в письме, переход на новые тарифы затронет всех без единого исключения.

«У каждого клиента будет свой путь к новым тарифам. Если он не готов к переходу сейчас, наша команда поделится дополнительной информацией в ближайшие месяцы, чтобы определить путь перехода, который будет наилучшим образом соответствовать его потребностям», – сообщили в Google сотрудникам Android Police.