Решение Citrix Workspace доступно в облаке Google

Citrix Systems анонсировала доступность решения Citrix Workspace for Google Cloud. С его помощью компании смогут предоставить сотрудникам доступ к необходимым и привычным приложениям G Suite и обеспечивать простую, комфортную и интеллектуальную работу, способствуя росту вовлеченности сотрудников и повышению производительности труда.

«Если говорить о современных рабочих процессах, то сотрудники не хотят отвлекаться на технологические тонкости. Они хотят, чтобы технологии помогали им лучше работать, — сказал Кэлвин Хсу (Calvin Hsu), вице-президент компании Citrix по маркетингу продуктов. — С помощью Citrix Workspace компании смогут избавиться от раздражающего сотрудников цифрового шума, дадут им возможность сосредоточиться на работе, которая важна и вдохновляет их».

«Мы рады тому, что платформа Citrix Workspace стала доступной миллионам пользователей G Suite во всем мире, — сказал Манвиндер Сингх (Manvinder Singh), директор Google Cloud по работе с партнерами. — За счёт интеграции и расширения возможностей G Suite, Citrix помогает заказчикам более рационально и упорядоченно организовывать рабочие процессы».

Citrix Workspace — унифицированная, защищенная и интеллектуальная платформа, которая преобразует рабочий процесс, организуя, направляя и автоматизируя все виды деятельности сотрудников

«Размещая Citrix Workspace в облаке Google Cloud, мы создаем унифицированную комфортную рабочую среду, где люди могут сосредоточиться на полезной работе, — сказала Мари Васстрём (Mari Wasström), руководитель подразделения ИТ-решений компании Neste Oyj. — Это существенно повышает эффективность и удовлетворенность сотрудников».

С последней версией Citrix Workspace заказчики Google Cloud получили возможность интегрировать предпочитаемые сотрудниками инструменты G Suite в интеллектуальный рабочий комплекс. Теперь для повышения производительности труда и экономии времени можно практически мгновенно создавать микроприложения, объединяющие множество рабочих операций посредством автоматизации и упрощения стандартных задач. Микроприложения для G Suite позволяют рационализировать все — от бронирования ресурсов до рассылки напоминаний и уведомлений новым членам коллектива. Адаптировать Citrix Workspace для поддержки уникальных процессов и требований конкретных компаний помогает простой конструктор микроприложений.

С помощью Google Cloud Anthos для гибридных и мультиоблачных сред компании могут создавать микросервисные приложения и выполнять их где угодно. Подтверждение работоспособности Citrix ADC для Anthos позволяет заказчикам смело интегрировать контроллеры Citrix ADC, включая MPX, VPX и CPX, в облако Anthos, при этом унификация локальных и облачных сред по политикам и операционным параметрам облегчает миграцию приложений. Для визуализации карт микросервисов, получения информации об их состоянии, выявления аномалий и возможных проблем используется приложение Citrix ADM Service Graphs.

Сервис создания виртуальных машин Machine Creation Service (MCS) в решении Citrix Virtual Apps and Desktops позволяет ИТ-службам конфигурировать рабочие нагрузки Citrix на базе Windows и создавать современную цифровую рабочую среду, где сотрудники получают доступ ко всем инструментам, необходимым для плодотворной совместной работы.

«Все наши ИТ-процессы запускаются в облаке, и мы используем, в том числе платформу Google Cloud Platform (GCP), — сказал Ульрик Кристенсен (Ulrik Christensen), главный инженер компании Oncology Venture, отвечающий за инфраструктуру. — С помощью Citrix MCS наши администраторы без проблем создают и обновляют образы для рабочих нагрузок. Все, что им нужно — это загрузить образ, провести необходимые изменения, остановить образ, сделать снимок и выполнить обновление из Citrix Studio. Эта великолепная технология экономит немало рабочего времени и поддерживает слаженную работу».