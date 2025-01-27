Михеев Сергей
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|Российская криптоплатформа ищет на работу потомственного астролога. Платить будет больше, чем программистам. Опрос 1
|07.04.2016
|ICL Services автоматизировала бизнес-процессы на базе DocTrix Platform 1
|13.07.2012
|СМБ "хочет странного" от ИТ 1
|10.07.2012
|Как уволить сисадмина и сэкономить на ИТ 1
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|«Ай-Теко» создала систему патентного поиска для Роспатента 1
|27.07.2007
|«Финам» запустил новый проект в Рунете: «Деловой автоклуб» 1
|21.06.2007
|Мир пока не готов к HD DVD и Blu-Ray 1
|25.04.2007
|«Финам»: новые вложения в Рунет 1
|23.04.2007
|Зона .RU: блоггеров призовут к ответу 1
|26.02.2007
|Мобильники как угроза и спасение 1
|01.02.2006
|"Финам" инвестировал во фрилансеров 1
Михеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 4
|Финам ИК - E-generator - Интернет холдинг Е-Генератор - АМК Е-Генератор 18 2
|Marksman - Марксман РС 9 2
|Верный - торговая сеть 291 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
|РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 1
|Иванов Игорь 32 2
|Колосов Антон 6 2
|Торчинский Михаил 7 2
|Симаков Олег 113 1
|Клименко Герман 49 1
|Таболин Сергей 21 1
|Козлов Михаил 174 1
|Киселев Сергей 59 1
|Ковалев Алексей 16 1
|Степанов Антон 66 1
|Алкснис Виктор 70 1
|Симонов Игорь 102 1
|Корнетов Игорь 9 1
|Белоусов Юрий 6 1
|Кононенко Максим 5 1
|Галенко Виктор 1 1
|Канавичев Михаил 3 1
|Захарченко Виктор 2 1
|Гвинепадзе Алексей 2 1
|Schlichting Wolfgang - Шлихтинг Вольфганг 4 1
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Gartner - Marketvisio Consulting 20 1
|Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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