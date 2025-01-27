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Михеев Сергей



27.01.2025 Российская криптоплатформа ищет на работу потомственного астролога. Платить будет больше, чем программистам. Опрос 1
07.04.2016 ICL Services автоматизировала бизнес-процессы на базе DocTrix Platform 1
13.07.2012 СМБ "хочет странного" от ИТ 1
10.07.2012 Как уволить сисадмина и сэкономить на ИТ 1
07.02.2011 «Ай-Теко» создала систему патентного поиска для Роспатента 1
27.07.2007 «Финам» запустил новый проект в Рунете: «Деловой автоклуб» 1
21.06.2007 Мир пока не готов к HD DVD и Blu-Ray 1
25.04.2007 «Финам»: новые вложения в Рунет 1
23.04.2007 Зона .RU: блоггеров призовут к ответу 1
26.02.2007 Мобильники как угроза и спасение 1
01.02.2006 "Финам" инвестировал во фрилансеров 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Михеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24633 2
Softline - Софтлайн 2818 2
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 2
Инжиниринг Сбыт 2 2
Samsung Electronics 10267 1
Dell EMC 5029 1
Cisco Systems 5114 1
Apple Inc 12106 1
Meta Platforms - Facebook 4439 1
HP Inc. 5688 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 1
Webmoney 542 1
8222 1
ICL ГК 381 1
Мегаплан 76 1
Теко НПК 430 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 4
Финам ИК - E-generator - Интернет холдинг Е-Генератор - АМК Е-Генератор 18 2
Marksman - Марксман РС 9 2
Верный - торговая сеть 291 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14394 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8464 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9388 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3315 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6673 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10183 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10091 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1499 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 275 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 537 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 563 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13127 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1327 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4990 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6777 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3014 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12529 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5258 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24478 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9989 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1072 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12617 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 980 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12752 1
Microsoft Office 3737 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7086 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
i-Sys Doctrix Platform 29 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 1
HP OfficeJet МФУ 61 1
Айтеко - Аналитический курьер 7 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 246 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 814 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1082 1
Иванов Игорь 32 2
Колосов Антон 6 2
Торчинский Михаил 7 2
Симаков Олег 113 1
Клименко Герман 49 1
Таболин Сергей 21 1
Козлов Михаил 174 1
Киселев Сергей 59 1
Ковалев Алексей 16 1
Степанов Антон 66 1
Алкснис Виктор 70 1
Симонов Игорь 102 1
Корнетов Игорь 9 1
Белоусов Юрий 6 1
Кононенко Максим 5 1
Галенко Виктор 1 1
Канавичев Михаил 3 1
Захарченко Виктор 2 1
Гвинепадзе Алексей 2 1
Schlichting Wolfgang - Шлихтинг Вольфганг 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 1
Япония 13288 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7435 1
Индия - Bharat 5450 1
Германия - Федеративная Республика 12684 1
Италия - Итальянская Республика 4354 1
Франция - Французская Республика 7849 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 1
Нигерия - Федеративная Республика 316 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Уругвай - Восточная Республика 85 1
Украина 7612 1
Южная Корея - Республика 6652 1
Россия - ПФО - Самарская область 1313 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5765 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 103 1
Английский язык 6637 1
Цензура - Свобода слово 493 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1550 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3547 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5077 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5106 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2826 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4012 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7604 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5976 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 93 1
Энергетика - Energy - Energetically 5088 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2391 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2390 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1063 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6405 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1249 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
Gartner - Гартнер 3556 1
Gartner - Marketvisio Consulting 20 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336925, в очереди разбора - 772195.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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