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«Контур» помог «Аспект Лизингу» автоматизировать проверку контрагентов ​

Лизинговая компания «Аспект Лизинг» автоматизировала проверку контрагентов с помощью «Контур.Фокуса». Это позволило увеличить объем проверок в 15 раз, при этом процесс по-прежнему курирует один сотрудник. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Первоначально организация специализировалась на лизинге оборудования для промышленности. Но руководство поставило цель стать универсальной лизинговой компанией, способной работать с любым типом имущества. Рост масштабов бизнеса потребовал цифровой трансформации, одним из направлений которой стала автоматизация проверки контрагентов.

Для этого отдел управления рисками разработал методику оценки контрагентов. Предстояло найти сервис, который через API можно интегрировать в ELMA 365 и настроить автоматизированную проверку по созданной компанией методике.

Выбор остановили на «Контур.Фокусе». Интеграцию и настройку «Аспект Лизинг» выполнял самостоятельно.

Главное преимущество, которое компания получила от интеграции — это скачок производительности. При росте числа проверок их стоимость будет снижаться, а скорость останется практически мгновенной.

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Сергей Михеев, директор по цифровому развитию «Аспект Лизинг»: «Раньше для проверки контрагента требовалось запрашивать массу информации – от численности сотрудников до финотчетности. Процесс занимал не меньше рабочего дня. Теперь данные поступают сразу: появился контрагент — запускается проверка, и через несколько секунд готова аналитика. Мы сразу оцениваем его надежность и оптимальный путь для сделки.Сейчас мы выполняем около 3 тыс. проверок новых контрагентов в год против 200 ранее — рост в 15 раз. При этом процесс по-прежнему курирует один сотрудник».

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Благодаря широким возможностям интеграции «Контур.Фокуса» проверку можно встроить в корпоративную информационную систему и адаптировать под специфику любого бизнеса. Это не только ускоряет оценку рисков, но и повышает прозрачность и безопасность взаимодействия на каждом этапе сделки: от выбора бизнес-партнера и заключения договора до мониторинга в процессе сотрудничества».

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