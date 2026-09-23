РАН официально признала астрологию лженаукой в декабре 2023 года. «Астрология может служить развлечением, но если астрологические утверждения и методы выдаются за объективные или научные, их следует характеризовать как лженаучные» — говорится в меморандуме Комиссии по борьбе с лженаукой. Комиссия призвала не полагаться на услуги астрологов при важных решениях, а в СМИ отказаться от рекламы астрологических услуг. При публикации прогнозов же рекомендовано добавлять приписку о развлекательном характере информации. Уточняется, что по результатам опросов, 60% россиян не верят в астрологию, 25% – сомневаются, а 15% – верят.