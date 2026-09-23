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Астрология

РАН официально признала астрологию лженаукой в декабре 2023 года. «Астрология может служить развлечением, но если астрологические утверждения и методы выдаются за объективные или научные, их следует характеризовать как лженаучные» — говорится в меморандуме Комиссии по борьбе с лженаукой. Комиссия призвала не полагаться на услуги астрологов при важных решениях, а в СМИ отказаться от рекламы астрологических услуг. При публикации прогнозов же рекомендовано добавлять приписку о развлекательном характере информации. Уточняется, что по результатам опросов, 60% россиян не верят в астрологию, 25% – сомневаются, а 15% – верят. 

 

СОБЫТИЯ


23.09.2026 Близнецы выбирают посылки потяжелее, а Козероги — покупки из-за рубежа 1
27.01.2025 Российская криптоплатформа ищет на работу потомственного астролога. Платить будет больше, чем программистам. Опрос 1
29.11.2012 Club.CNews: К теме о Google maps, и Google sky 2
10.04.2008 ASUS M530W: QWERTY-убийца Nokia 1
13.11.2001 "МТУ-Интел" расширила информационную поддержку пользователей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Астрология и организации, системы, технологии, персоны:

Овен 27 1
Samsung Electronics 11128 1
Ростелеком 11025 1
Microsoft Corporation 25856 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5822 1
HP Inc. 5907 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
HTC Corporation 1512 1
Lenovo Motorola 3572 1
Галактика - Корпорация 1551 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Google LLC 12775 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 132 1
i-Mate 53 1
Зарплата.ру 45 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8582 2
Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 190 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13578 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7983 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10660 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6289 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1752 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4212 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27074 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2493 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22763 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18230 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28509 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8732 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2749 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5249 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7559 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9843 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3257 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12992 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7574 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4442 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4596 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10803 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1878 1
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Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Велоспорт 302 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5803 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1919 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1686 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9147 1
СРО - саморегулируемые организации 117 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16295 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
Ergonomics - Эргономика 1764 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 836 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53952 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34184 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 406 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11457 1
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