Ширяев Кирилл
Ширяев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
|Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Мусатов Владимир 1 1
|Абидоков Азамат 1 1
|Шередин Роман 26 1
|Костин Денис 4 1
|Постельник Дмитрий 7 1
|Ерохин Сергей 22 1
|Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 17 1
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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