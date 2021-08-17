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Клименко Герман



17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
09.01.2019 Как власти пытались отрегулировать критическую инфраструктуру интернета 1
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 8
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России 5
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета» 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
30.11.2017 Развитие Рунета поручат борцу с торрентами, VPN и мессенджерами 4
03.11.2017 Российский рынок ICO превысил объем венчурных инвестиций в 2 раза 1
21.07.2017 Советник президента заблокировал назначение директора Института развития интернета 4
29.05.2017 Отозвана лицензия у банка, принадлежащего «советнику Путина по интернету» 1
09.12.2016 ИКТ-кластер Калужской области: что сделано за 3 года 1
23.05.2016 Сооснователь Acronis возглавил комитет «ИТ+ Суверенитет» Института развития интернета 1
27.04.2016 Минздрав перехватил инициативу по подготовке законопроекта о телемедицине 2
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1
11.07.2014 Владельцем знаменитого фотохостинга Radikal.ru оказалась Mail.ru Group 1
26.02.2013 Минкомсвязь нашла подрядчиков, готовых работать бесплатно 1
06.09.2012 Борьба со спамом лишила ICQ трети пользователей 1
21.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 14-21 ноября 2011 г. 1
21.11.2011 ЖЖ отказывается от рекламы и переходит в XXI век 2
17.11.2011 ЖЖ сменил руководство 1
16.02.2011 «Вконтакте» теперь регистрирует в обмен на номер мобильника 1
11.11.2010 ICQ потребовала денег и лицензий 2
01.09.2010 Россияне избавились от польских "Одноклассников" 1
27.01.2010 Владелец LiveInternet.ru предлагает онлайн-рекламу в обмен на доли в бизнесах 2
05.11.2009 «Яндекс» оставил блоги без рейтинга 1
09.04.2009 «Ведомости» привлекают Liveinternet к делу против «КМ-онлайн» 1
08.09.2008 Mail.ru открыл охоту на пользователей ЖЖ 1
23.06.2008 «Коммерсантъ» продал Gazeta.ru 1
21.03.2008 Иностранные аналитики надувают Google в России 1
13.03.2008 ЖЖ "зачистили" от халявы 1
15.10.2007 Россия "пробила" ЖЖ на рекламу 3
12.10.2007 Русский eBay договорился с русским YouTube 2
11.09.2007 «Суп» привлекает «тяжелую артиллерию» к ЖЖ 1
28.08.2007 В Рунете запущен аналог Alexa.com 1
29.05.2007 Помощник Тони Блэра займется русским ЖЖ 1
23.04.2007 Зона .RU: блоггеров призовут к ответу 1
23.04.2007 ЖЖ в России догнал конкурент 2

Публикаций - 38, упоминаний - 63

Клименко Герман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 7
VK - Mail.ru Group 2540 7
Yandex - Яндекс 4158 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5680 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4884 2
Google LLC 7785 2
Акадо Телеком - Комкор 647 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Microsoft Corporation 12193 2
Telegram Group 702 2
Acronis - Акронис 372 1
Rambler Group - Рамблер ГК 536 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 220 1
АйТи 795 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 72 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 857 1
Selectel - Селектел 137 1
НТС - Национальные телематические системы 20 1
DigitalOcean 16 1
ВолгаТелеком 285 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 282 1
ГЛОНАСС АО 82 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 363 1
Компьюлинк ГК - Compulink 231 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
АФК Система ПАО 1111 1
Facebook 3914 1
Apple Inc - Эппл Рус 7995 1
Twitter 2206 1
Amazon Inc - Amazon.com 1531 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2900 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1988 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1693 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4362 2
Почта Банк 289 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 2
Национальные приоритеты АНО 5 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 68 1
Walmart - Wal-Mart Stores 171 1
Бинбанк 184 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 165 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Альфа-Групп 356 1
Роснефть НК 383 1
Россети ПАО 168 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 220 1
Альфа-Банк 1147 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 217 1
Газпром ПАО 547 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1655 7
Президент Российской Федерации 1453 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5903 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1998 5
МКС - Международная космическая станция 106 4
Администрация Президента РФ 276 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1526 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1710 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1415 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 315 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 440 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 155 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 70 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 57 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 400 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 954 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 780 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 36 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 129 1
Басманный районный суд города Москвы 48 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Роснано 456 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 889 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 528 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 707 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1022 1
Правительство РФ 2251 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1730 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2279 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 115 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
Руссофт - Russoft 270 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 62 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 154 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3208 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10628 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1216 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4894 2
UDP - User Datagram Protocol 88 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 105 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 174 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 462 1
3G - Стандарт мобильной связи 3897 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3981 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 332 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 503 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 137 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 414 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2513 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 141 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1137 1
VK - Mail.ru Одноклассники 869 4
LiveInternet - блог-платформа 135 3
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 76 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Rakuten Viber 429 2
AWS - Amazon Web Services 570 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 212 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2590 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 428 1
Google YouTube - Видеохостинг 1948 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Google Gmail 668 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 158 1
Microsoft Azure 1171 1
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Путин Владимир 1865 8
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Акимов Максим 167 1
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Греф Герман 216 1
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Собянин Сергей 211 1
Кисляков Евгений 83 1
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 211 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 147 1
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MediaMetrics - агрегатор новостей 3 2
Forbes - Форбс 452 1
Thomson Reuters - Рейтер 2151 1
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The Bell - Издание 34 1
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