Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Клименко Герман
Публикаций - 38, упоминаний - 63
Клименко Герман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1865 8
|Никифоров Николай 1126 4
|Щеголев Игорь 676 3
|Песков Дмитрий 65 3
|Дворкович Аркадий 170 3
|Володин Вячеслав 63 3
|Медведев Дмитрий 1451 3
|Соколов Алексей 123 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Казарян Карен 31 2
|Артемьев Игорь 70 2
|Петров Сергей 53 2
|Буянов Максим 3 2
|Акимов Максим 167 1
|Носков Константин 203 1
|Греф Герман 216 1
|Волож Аркадий 183 1
|Иванов Олег 124 1
|Собянин Сергей 211 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Лящ Михаил 33 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|Войтенко Олег 24 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Касперский Евгений 228 1
|Паршин Максим 143 1
|Усманов Алишер 244 1
|Титов Борис 28 1
|Воробьев Андрей 127 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Костин Андрей 45 1
|Шилов Сергей 61 1
|Евтушенков Владимир 137 1
|Матвиенко Валентина 74 1
|Колесников Андрей 78 1
|Федоров Алексей 41 1
|Вексельберг Виктор 104 1
|Голодец Ольга 16 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 496 1
|Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805389, в очереди разбора - 709060.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805389, в очереди разбора - 709060.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru