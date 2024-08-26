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Оборот столичных ИТ-компаний вырос за год на 44%

В столице оборот ИТ-сектора за первую половину текущего года превысил 2 трлн руб., это на 44% больше по сравнению с тем же периодом 2023 г. Обороты увеличили как компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения (ПО) и консалтингом в ИТ сфере, так и проектировщики и разработчики баз данных (БД).

Увеличение оборота

Оборот столичного ИТ-сектора за первое полугодие превысил 2 трлн руб. Об этом в конце августа 2024 г. сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Это на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. в сопоставимых ценах.

Обороты увеличили как компании, занимающиеся разработкой ПО и консалтингом в этой сфере, так и проектировщики и разработчики БД, хостинг-провайдеры, операторы web-платформ и другие компании. Спрос на ИТ-решения вызван активным развитием отечественных приложений и автоматизацией бизнес-процессов.

ИТ-сектор – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей России. Спрос на ИТ-продукты высок во всех секторах экономики: медицине, торговле, финансах, образовании, логистике. Активно развиваются и пользовательские приложения, и автоматизация бизнес-процессов и при этом растет интерес к отечественным решениям. В целом на Москву приходится около 70% оборота этого сектора в стране. Столица лидирует и по количеству ИТ-организаций: по данным исследования «Контур.Фокус», на начало июня 2024 г. из 216 993 действующих в России ИТ-компаний 50 665 находилось в Москве. С июня 2022 г. количество таких компаний в столице увеличилось на 14,47%. Для сравнения: в Санкт-Петербурге на начало июня 2024 г. действовало 19 243 компании (рост за два года составил 5,01%), в Московской области – 16 661 компания (рост за два года – 18,46%).

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Wikipedia
Россия, Москва

Для того чтобы помочь сектору стабильно работать и своевременно реагировать на запросы рынка, разработаны разные меры поддержки - от налоговых льгот до упрощенной системы трудоустройства.

По данным «Ведомостей», 190 московских ИТ-компаний получат от города гранты на общую сумму более 1 млрд руб. Эти средства будут направлены на приобретение оборудования и развитие деятельности компаний. Среди получателей грантов - разработчики ПО, а также компании, производящие оборудование для различных отраслей промышленности, в том числе для металлообработки, систем охлаждения и обогрева банкоматов и других устройств, а также для автоматизации городской инфраструктуры. Максимальная сумма гранта составляет 30 млн рублей в год. Подать заявку на получение гранта можно на цифровой платформе i.moscow.

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Цифровизация

Один из грантополучателей, отметил Сергей Собянин, занимается комплексными решениями для автоматизации систем управления городской инфраструктурой. На их основе, в частности, работают электроснабжение взлетно-посадочной полосы в Шереметьево и сеть диспетчерских на автомагистрали М-11 Москва – Санкт-Петербург.

В июне этого года заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с начала 2024 г. правительство Москвы одобрило столичным компаниям гранты на патентование в России 910 изобретений и полезных моделей. Среди них симуляторы для обучения молодых специалистов, измерительные приборы, ПО, водоочистное оборудование и многое другое. По словам Сергуниной, которую цитирует пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, с помощью программы участники Московского инновационного кластера, представляющие сектор малого и среднего предпринимательства (МСП), имеют возможность компенсировать часть расходов, которые они ранее понесли на регистрацию исключительного права на свои разработки в России. Размер гранта для бизнеса равен 75 тыс. руб. Средства можно получить на каждый оформленный за последний год патент. Общий объем таких грантов в этом году уже превысил 67 млн руб. С момента старта программы город поддержал уже 1,7 тыс. инновационных решений на сумму почти 130 млн руб.

Импортозамещение на российском рынке

За последний год уровень импортонезависимости на российском рынке ПО, особенно в сегменте крупного бизнеса, значительно вырос, говорит Юрий Востриков, генеральный директор входящей в ИТ-холдинг Lansoft компании-разработчика low-code платформы для автоматизации и управления бизнес-процессами BPMSoft. Это обусловлено не только необходимостью обеспечения надежности ИТ-инфраструктуры, но и рисками финансовых потерь из-за отсутствия доступа к обновлениям и технической поддержке со стороны покинувших российский рынок вендоров, поясняет он. Средние и малые компании пока предпочитают зарубежные лицензии или open source решения. Но успешные отечественные ИТ-продукты, превосходящие западные аналоги по функциональности и безопасности, начинают менять эту тенденцию.

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Телеграм-канал Сергея Собянина
Оборот столичных ИТ-компаний вырос за год на 44%

По мнению председателя Совета Фонда развития цифровой экономики, сопредседателя Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики Торгово-промышленной палаты России Германа Клименко, оборот мог бы быть в разы больше, учитывая объемы задач в сфере импортозамещения в ИТ. Но на практике ИТ-компании и заказчики столкнулись с тем, что импортозамещение – сложный и трудоемкий процесс, констатирует эксперт. Со слов Клименко, ПО нужно не только продать, но и интегрировать, и написать к нему дополнительное ПО для нужд отдельной компании. Для внедрения требуются дополнительные кадры, с которыми в ИТ-отрасли сейчас колоссальная проблема.

Ситуация на рынке труда

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в январе – апреле 2024 г. в Москве было открыто 108 тыс. ИТ-вакансий – по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. рост составил 27%. Количество размещенных резюме ИТ-специалистов в период с января по апрель 2024 г. составило 216 тыс., что на 7% больше, чем в аналогичный период 2023 г. Медианная зарплата в сфере ИТ в январе – апреле 2024 г. составила 138 тыс. руб. – на 13% выше, чем в сопоставимый период прошлого года.

Поскольку ИТ-отрасль испытывает колоссальный дефицит кадров, компании вынуждены повышать цены на услуги, чтобы нанимать людей. В среднем цены на разработку ПО выросли на 10–20%.

Антон Денисенко

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