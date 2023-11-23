МТС Exolve проводит Business Code Conference
30 ноября цифровая платформа МТС Exolve готовит конференцию о передовых возможностях AI и наработках, о которых расскажут ведущие специалисты сервиса и эксперты этой сферы.
Гости вечера изучат процессы создания AI и практические кейсы с использованием AI-технологий. Каждый из них основан на реальном опыте и проблемах. Вы сможете обсудить любую деталь и новые возможности для своих повседневных задач и будущих вызовов рынка, в том числе на основе опыта Китая.
Среди спикеров:
- Александр Крайнов, директор по развитию технологий ИИ «Яндекса»
- Герман Клименко, экс-советник Президента России по вопросам, связанным с интернетом и электронными технологиями
- Алексей Маслов, востоковед, доктор исторических наук
Подробнее о конференции можно узнать на сайте платформы.■ erid:2SDnjf2YSDWРекламодатель: АО «МТТ»ИНН/ОГРН: 7705017253/1027739006261