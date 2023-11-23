Разделы

Цифровизация
|

МТС Exolve проводит Business Code Conference

30 ноября цифровая платформа МТС Exolve готовит конференцию о передовых возможностях AI и наработках, о которых расскажут ведущие специалисты сервиса и эксперты этой сферы.

Гости вечера изучат процессы создания AI и практические кейсы с использованием AI-технологий. Каждый из них основан на реальном опыте и проблемах. Вы сможете обсудить любую деталь и новые возможности для своих повседневных задач и будущих вызовов рынка, в том числе на основе опыта Китая.

Среди спикеров:


  • Александр Крайнов, директор по развитию технологий ИИ «Яндекса»
  • Герман Клименко, экс-советник Президента России по вопросам, связанным с интернетом и электронными технологиями
  • Алексей Маслов, востоковед, доктор исторических наук


Подробнее о конференции можно узнать на сайте платформы.

erid:2SDnjf2YSDWРекламодатель: АО «МТТ»ИНН/ОГРН: 7705017253/1027739006261

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии»

Госзаказчик расторг многомиллионный контракт с печально знаменитой ИТ-компанией

Сергей Никитин, «Газинформсервис»: Пришло время перейти от простой автоматизации процессов ИБ к осознанному стратегическому сотрудничеству

Бизнесу необходима реальная ИБ

Как оптимизировать внутреннюю логистику предприятия?

ИИ станет обязательным условием для получения субсидий от государства. Но пока только в тестовом режиме

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове
Показать еще