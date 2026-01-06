Разделы

06.01.2026 Для записей и комментариев в «Живом журнале» теперь нужен «Сбер ID» 1
10.01.2022 Как русские спамеры победили в мировой войне с разработчиками антиспама 1
09.12.2008 Microsoft выпустила открытое ПО 1
24.10.2008 Six Apart отключит «Живой журнал» 1
21.08.2008 Число пользователей OpenSocial превысило 350 млн. 1
18.08.2008 Six Apart запустит новый сервис на домене Blogs.com 1
25.07.2008 Создана некоммерческая организация для поддержки открытых веб-спецификаций 1
23.06.2008 «Коммерсантъ» продал Gazeta.ru 1
29.05.2008 AOL присоединилась к проекту Google OpenSocial 1
21.04.2008 Six Apart купила компанию Apperceptive 1
16.04.2008 Six Apart запустила приложение для блоггеров в сети Facebook 1
31.03.2008 «Мой Мир@Mail.Ru» поддержит Open Social 1
27.03.2008 Yahoo, Google и MySpace объединились в союз 1
26.03.2008 Yahoo присоединилась к проекту Google OpenSocial 1
13.03.2008 Yahoo присоединится к проекту OpenSocial 1
14.11.2007 MySpace предложила Facebook поддержать OpenSocial 1
06.11.2007 У Google OpenSocial проблемы с безопасностью 1
02.11.2007 MySpace и Google объединились против Facebook 1
05.10.2007 Six Apart «избавится» от LiveJournal? 1
11.09.2007 «Суп» привлекает «тяжелую артиллерию» к ЖЖ 1
21.08.2007 Создатель ЖЖ работает над социальной сетью для Google? 1
13.08.2007 «Суп» обвинили в доступе к ЖЖ-дневникам 1
07.08.2007 Создатель ЖЖ уходит в Google 1
07.08.2007 Создатель ЖЖ переходит работать в Google? 1
25.07.2007 Весь мир остался без ЖЖ 1
25.07.2007 Весь мир остался без ЖЖ 1
05.06.2007 Six Apart предоставит новое ПО для блоггеров 1
05.06.2007 ЖЖ объявили «войну»: DDoS-атака 1
01.06.2007 LiveJournal в центре скандала: удалены 500 аккаунтов 1
22.05.2007 SpinVox оснастит LiveJournal голосовым вводом 1
21.05.2007 «Суп» сделал для россиян свой ЖЖ 1
16.05.2007 «Юбилей» Wordpress: миллионный блог 1
14.05.2007 Intel: $154 млн вложений по 43 сделкам 1
24.11.2006 Россия не увидит новейшей блог-платформы 1
08.11.2006 Intel готовит софтверный пакет для SME-блоггеров 1
08.11.2006 Intel создал коробочное ПО для Web 2.0 1
07.11.2006 Националистов оставили без SMS и ЖЖ 1
27.10.2006 Six Apart запустила Vox 1
27.10.2006 LJ Plus продался "Супу" 1
26.10.2006 "Microsoft Россия" планирует запуск онлайн-ресурса в Рунете 1

Google LLC 12289 18
Viadeo - социальная сеть 13 9
Hyves 12 9
Tianji 10 9
Yahoo! 3711 9
Oracle Corporation 6884 9
Salesforce 457 9
Meta Platforms - Facebook 4540 8
AOL Inc - America Online 1878 5
Microsoft Corporation 25273 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 3
Intel Corporation 12555 3
Softkey - Софткей 212 3
Blue Security 9 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 2
CB3ROB - CyberBunker 3 1
Renesys 2 1
Synacor - Technorati 29 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
Yandex - Яндекс 8518 1
Cloudflare 131 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
Dell EMC 5098 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Ingram Micro 55 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
Tech Data 23 1
Spamhaus 40 1
Bebo - социальная сеть 81 1
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 122 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
Microsoft - LinkedIn 689 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 3
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Visa International 1976 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Ингосстрах СПАО 453 1
Coca-Cola Company 260 1
Intel Capital 148 1
PPE Group 16 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
eBay Inc 1632 1
Китай - ВСНП - Всекитайское собрание народных представителей - Высший законодательный орган Китая 12 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 28
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 13
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3542 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5401 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73496 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1352 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 2
Wiki - Вики - режим Википедии 255 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12019 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2713 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3079 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
Часы - Watch 997 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1547 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 211 1
AdTech - Баннеры - Баннерные сети - Banner networks 67 1
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 98 1
Web 2.0 - Веб 2.0 398 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8955 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1757 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5170 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 27
Myspace - социальная сеть 640 12
Friendster - социальная сеть 42 9
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 4
Google Blogger - Google BlogSpot 112 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 3
Blue Security - Blue Frog 8 2
Six Apart - Blogs.com 3 2
Microsoft Windows 16373 2
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 180 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 553 2
WordPress Foundation - WordPress 243 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 2
Spamit 14 1
Tucows Downloads 12 1
SURBL - Spam URI RBL 7 1
Rx-Partners Affilate Programm 4 1
URIBL - URI Blacklists 2 1
Mailien Pharmacy Affilate Programm 2 1
U.S. PS ZIP-код - система почтовых индексов Почтовой службой США 3 1
InBoxRevenge KS Forum 1 1
Nokia 7610 33 1
Yahoo! Groups 12 1
Yahoo! Web Hosting 2 1
Automattic - WordPress.com 17 1
Microsoft Windows Live Spaces - MSN Spaces 37 1
JavaScript - JS - язык программирования 1336 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
Microsoft Outlook 1424 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 214 1
Flickr - Фотохостинг 256 1
SpamDot 11 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 606 1
SUSE Linux 204 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Мамут Александр 132 7
Носик Антон 106 6
Fitzpatrick Brad - Фицпатрик Брэд 16 5
Paulson Andrew - Полсон Эндрю 13 5
Fitzpatrick Brad - Фитцпатрик Брэд 5 4
Berkowitz Barak - Берковиц Барак 4 4
Клименко Герман 51 4
Мучник Феликс 68 3
Шендерович Эдуард 8 2
Linford Steve - Линфорд Стив 8 1
Noss Elliot - Носс Эллиот 5 1
Хохольков Влад 1 1
Косторгыз Николай 2 1
Underwood Todd - Андервуд Тодд 1 1
Reshef Eren - Решеф Эрен 1 1
Drake Adam - Дрейк Адам 1 1
Kamphuis Sven Olaf - Кампфуйс Свен Олаф 1 1
Ромахин Дмитрий 2 1
Вербицкий Михаил 2 1
Верещагин Нил 10 1
O'Reilly Tim - О’Райли Тим - Орейли Тим 6 1
Омашева Лилия 4 1
Schneider Toni - Шнайдер Тони 2 1
Anker Andrew - Энкер Эндрю 1 1
Trott Mena - Тротт Мина 1 1
Усманов Алишер 305 1
Куваев Леонид 7 1
Суздалев Пётр 6 1
Веретенников Игорь 14 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 1
Габриелян Владимир 28 1
Кочетков Владислав 248 1
Гусев Игорь 19 1
Вишневский Игорь 3 1
Левашов Петр 3 1
Засурский Иван 16 1
Леонов Всеволод 14 1
Кудрявцев Демьян 9 1
Плющев Александр 8 1
Парфенов Сергей 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 14
Россия - РФ - Российская федерация 157532 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45884 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 5
Израиль 2785 3
Европа 24654 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 2
Испания - Королевство 3763 2
Япония 13554 2
Великобритания - Лондон 2410 2
США - Калифорния 4776 2
Канада 4988 2
Франция - Французская Республика 7983 2
США - Монтана 52 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Нидерланды 3637 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Америка - Американский регион 2189 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Нидерланды - Амстердам 620 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 439 1
Монако Княжество 106 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Москва - ЦАО - Комсомольская площадь 23 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 4
Английский язык 6881 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Blacklist - Чёрный список 672 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 16 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15185 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 258 1
Цензура - Свобода слово 507 1
Webmaster - Вебмастер 133 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 3
Известия ИД 711 2
Mashable 371 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6025 2
News Corp - News Corporation 218 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 2
Affiliate Connection 1 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 199 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2173 1
The Register - The Register Hardware 1705 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
InformationWeek 241 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1268 1
NYT - The New York Times 1088 1
The Washington Post 343 1
Silicon.com 364 1
Rambler Group - WMJ.ru 3 1
Silicon 490 1
Gartner - Гартнер 3615 1
Quocirca 12 1
comScore 379 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
CeBIT 612 1
