Для записей и комментариев в «Живом журнале» теперь нужен «Сбер ID»

Администрация Livejournal ввела ограничения на добавление новых постов и комментариев: теперь это смогут делать только пользователи, имеющую платную подписку, авторизацию через «Сбер ID» и входящие в реестр блогеров Роскомнадзора. Указанные требования можно обойти, но тогда посты не будут видны пользователя кирилического сегмента сервиса.

Блог-платформа Livejournal («Живой журнал», ЖЖ) сообщила о важном изменении правил своего сообществ, вступивших в силу с 29 декабря 2025 г. Теперь в кириллическом сегменте сервиса ограничено число пользователей, которые могут оставлять посты и комментарии, а также загружать фото и видео.

Теперь, чтобы быть полноценным пользователей Livejournal, необходимо соответствовать одному из следующих условий: подключение платного пакета «Профессионал», привязка аккаунта к «Сбер ID», наличие социального капитала не менее 500, прохождение верификации аккаунта или наличие аккаунта в реестре блогеров Роскомнадзора.

Реестр блогеров Роскомнадзора ведется с 2024 г., в него входят пользователи социальных сетей с числом подписчиков более 10 тыс. Верификацию аккаунта в Livejournal можно провести с помощью аккаунта в других социальных сетях, в которых у пользователя уже есть верифицированный аккаунт: «Вконтакте», Telegram, YouTube, Twitter, Tiktok и др. Стоимость подписки на пакет «Профессионал» составляет 2 тыс. руб. в год.

Alexey Nasedkin on Unsplash

Livejournal принадлежит холдингу «Рамблер», который подконтролен Сбербанку. При расчете социального капитала учитывает активность пользователей, добавивших данный журнал в друзья. Данное значение доступно только для пользователей кириллического сегмента сервиса.

Что будет с пользователями, не соответствующими новым критериям

Комментарии от пользователей, не соответствующих упомянутым критериям, по умолчанию будут скрыты, но у автора поста будет возможность их раскрыть. Все записи, сделанные до 29 декабря 2025 г., останутся доступными, в том числе и для редактирования. При публикации в сообществах будет учитываться статус автора, а не самого сообщества.

Указанные нововведения касаются только пользователей из кириллического сегмента. Пользователи, не относящиеся к данному сегменту, смогут без ограничений делать посты и комментарии, но они не будут доступны пользователя из кириллического сегмента. Такие пользователи смогут делать комментарии только в журналах пользователей, не относящихся к кириллическому сегменту. При этом пользователь сам вправе выбирать, относится ли его аккаунт к кириллическому сегменту или нет.

Как пояснили в администрации Livejournal, данные нововведения призваны «снизить уровень спама и троллинга», повышая степень ответственности и идентифицируемости, также произойдет «поощрение вдумчивого контента» - «Мы хотим, чтоб ы в лентах и обсуждениях было больше осознанных постов и комментариев от людей, которые действительно заинтересованы в сообществе». Кроме того, стимулирования подписки на пакет «Профессиональный» поможет «поддержать платформу».

На вопрос о возможном сокращении числа постов и комментариев в администрации Livejournal ответили, что они «стремятся не к сокращению, а к улучшению». «Наша цель - качество контента, - заявили в администрации сервиса. - Мы хотим, чтобы каждый пост и комментарий были более ценными, а авторы чувствовали большую ответственность за свой вклад».

Пользователям, не соответствующим указанным условиям, в администрации Livejournal порекомендовали публиковать приватные записи (они видны только их авторам) - «Это отличная возможность для ведения личного дневника».

Как Livejournal из американского стал российским

Livejournal был создан в 1999 г. американцем Бредом Фицпатриком (Bradley Joseph Fithpatrick) как любительский проект, но вскоре стал весьма популярен. Сервис обеспечивал пользователь возможность вести дневник - делать к ним посты и получать комментарии от других пользователей. Ключевой особенностью платформы стало возможность добавлять в «друзья» других пользователей и формировать из их постов персональную ленту. Таким образом, Livejnournal стал родоначальником блогерства и социальных сетей.

С 2001 г. Livejournal стал активно распространяться в России и других постсоветских странах (кириличсеский сегмент), хотя никаких усилий по его продвижению специально не делалось. ЖЖ в России в нулевых годах был феноменом субкультуры, в том числе зародив понятие «блогеров».

В 2005 г. Livejournal был продан американской компании Six Apart. В 2006 г. компания Sup Fabric («Суп»), предпринимателя Александра Мамута приобрела права на управление кириллическим сегментом Livejournal. В 2007 г. «Суп» приобрел весь Livejournal.

В 2008 г. Мамут договорился с владельцем издательского дома «Коммерсант» Алишером Усмановым о том, что тот получит 50% долю в «Суп». Взамен «Суп» стал владельцем интернет-издания «Газета.ру». В 2012 г. Мамут стал единоличным владельцем «Суп».

В 2013 г. Мамут договорился с холдингом «Интеррос» Владимира Потанина об объединении «Суп» с подконтрольным «Интерросу» холдингом «Рамблер-Афиша». Впоследствии Мамут стал единоличным владельцем объединенной компании возглавил ее, компания получила название Rambler&Co. В 2019 г. Сбербанк стал совладельцем холдинга Rambler&Co, в 2020 г. банк стал единоличным собственником актива.

Причины падения популярности Livejournal

Между тем, с конца 2000-х годов популярность Livejournal стала падать: платформа стала уступать место социальным медиа нового типа, в частности, сервису микроблогов Twitter (впоследствии был переименован в X) и социальным сетям Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской корпорации Meta), и «Вконтакте».

Основная причина состоит в том, что Livejournal изначально был ориентирован на работу с десктопами и написание больших текстов. Упомянутые выше платформы были сразу адаптированы для использования на мобильных устройствах и были ориентированы на небольшие посты, а также позволяли вообще не создавать контент, а делать «репосты», «лайки» и т.д.

Кроме того, в социальных сетях нового типа были специальные рекомендательные алгоритмы, которые подсказывали пользователю потенциально интересный для него контент и автоматическим образом формировали и ранжировали ленты пользователей.

Тем не менее, для России значимость Livejournal важна в связи с наличием в нем большого числа интересных постов, статей, фотографий и т.д.