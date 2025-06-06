Разделы

Стихийные бедствия Тропический циклон, Тропический шторм Tropical Cyclone Ураган, Hurricane Тайфун, Typhoon Смерч, Торнадо, Tornado Буря

Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря

Как подать сигнал бедствия Как подать сигнал бедствия
Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм." Илья Репин, "Какой простор!" (1903) На картине изображена молодая пара. Они смеются и радуются друг другу, их даже не испугала волна, которая вдруг набежала и чуть не сбила с ног. Несмотря на грозные краски шторма, полотно наполнено светом, счастьем и гармонией. За это произведение Репину "прилетело" от критиков. Им не понравилось, что художник отошёл от своей классической манеры и "ударился в импрессионизм."
«Наводнение», 1926 г. Вебер Яков Яковлевич Холст, масло 70 x 110 см Энгельсский краеведческий музей, Энгельс «Наводнение», 1926 г. Вебер Яков Яковлевич Холст, масло 70 x 110 см Энгельсский краеведческий музей, Энгельс
Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн. Какой процент населения имеет риск столкнуться с наводнением. Более 1,8 млрд человек имеют шанс хотя бы раз быть подвергнутым наводнением. Из них 2/3 приходится на Юго-Восточную Азию – 1,24 млрд чел. При этом на Китай – 395 млн, а на Индию – 390 млн.
Тайфун Трами над Японией. Тайфун Трами над Японией.
Учись оказывать помощь утопающему на льду Советский плакат, 1970г. Учись оказывать помощь утопающему на льду Советский плакат, 1970г.

СОБЫТИЯ


06.06.2025 Зарядная станция резидента «Сколково» «Яблочков» включена в реестр Минпромторга

Российский производитель зарядной инфраструктуры для электротранспорта «Яблочков», резидент «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), объявил о выпуске новой станции постоянного тока «Ураган» 150 кВт, которая прошла процедуру подтверждения локализации, внесена в реестр промышленной продукции Минпромторга России и подпадает под действие Государственной Программы субсидировани
07.10.2024 Затоплены шахты, добывающие 90% мирового сверхчистого кварца, необходимого для производства микроэлектроники

ancial Times. Ураган, ставший самым смертоносным для материковой части Соединенных Штатов со времен урагана Катрина в 2005 г., в минувшие выходные затопил горный городок Спрус Пайн, где, по мне
22.09.2022 Интернет-магазины электроники и одежды с трудом справились с ураганом DDoS-атак перед началом нового учебного года

росту атак в августе этого года во время подготовки к школе. Однако, количество и мощность атак превзошли наши ожидания. Нам пришлось приложить много усилий, чтобы помочь нашим клиентам отразить весь ураган атак, которые шли со стороны конкурентов», - отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.
05.04.2021 Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

х атмосферы. В результате в работе, опубликованной в Nature Communications, ученые подтвердили, что ураган действительно имел место, и предложили ключи к разгадке его формирования. Своим назван
14.10.2018 На Марсе начались глобальные песчаные бури

На Марсе началась масштабная песчаная буря, которая привела к приостановке научных операций марсоходом Opportunity. Однако ученые п
22.02.2017 Ко Дню защитника Отечества вышла военная стратегия «Сирия: Русская буря»

В Steam появилась «Сирия: Русская буря»В игровом магазине Steam появилась игра «Сирия: Русская буря», разработанная российской студией Cats Who Play. Игра вышла 21 февраля – по-видимому, выпуск приурочен ко Дню защитника
09.09.2016 Втрое сократилось число абонентов без мобильной в пострадавшем от тайфуна Приморье

введена 31 августа 2016 г. в связи с подтоплением и разрушениями в результате прохождения тайфуна «Лайонрок». В зону ЧС попали два городских округа и 11 муниципальных наиболее паводкоопасных р
05.09.2016 «Мегафон» восстановил мобильную связь в пострадавших в Приморье после тайфуна «Лайонрок»

ординации с органами власти и другими операторами связи.  Неделю назад на Приморский край обрушился тайфун «Лайонрок», пришедший со стороны Японского моря. За эти дни в регионе выпала трехмесяч
16.11.2015 ОПК оснащает средствами связи новейшие модели бронетехники «Ракушка» и «Тайфун-К»

дящая в госкорпорацию Ростех, до конца 2015 г. поставит более 130 комплексов радиосвязи для перспективной российской бронетехники, в том числе бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка» и бронеавтомобилей «Тайфун-К». Аппаратура делает боевые машины частью единой цифровой системы управления тактического звена - сетевой структуры, в которую интегрируется другая бронетехника, средства РЭБ, разведки,
02.02.2015 Ураганы станут мощнее

ушительный характер. Это потребует пересмотра подходов к строительству в наиболее штормоопасных регионах, которые уже сегодня подвергаются масштабным разрушениям. Из-за глобального потепления сильные ураганы обретут дополнительную мощь и смогут нанести еще более серьезный ущерб. Также изменения отразятся на воздушных и морских перевозках: небольших ураганов станет меньше, что упростит навиг
29.10.2014 Предприятия «Росэлектроники» разработали новое поколение военно-морской системы связи «Ураган-Н»

й научно-исследовательский институт приборостроения» и «Омское производственное предприятие «Иртыш» (входят в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) разработали новое поколение системы связи «Ураган-Н». Данное устройство было разработано в рамках выполнения Федеральной целевой программы военного судостроения до 2050 г. и позволит преодолеть средства радио-электронной борьбы (РЭБ) во
06.02.2013 Странная буря на Сатурне "съела" сама себя

обного ученые до сих пор не наблюдали В целом удивительная на Сатурне ведет себя как рядовой земной ураган, но с одной уникальный особенностью – уничтожает сам себя. Даже гигантские бури на Юпи
17.01.2013 Crysis 3 - Семь чудес игры. Эпизод 4: Тайфун

Компания Electronic Arts опубликовала четвертый эпизод серии видеороликов Crysis от режиссера Альберта Хьюза (Albert Hughes). Видеоролик "Тайфун" можно скачать с нашего сервера (123 МБ) или посмотреть здесь.Чтобы преуспеть в миссии по спасению человечества, Пророку требуется больше, чем обычное оружие. Встречайте Typhoon: одно из
11.01.2013 "Карта погоды" коричневого карлика: только ураган

SSJ22282889-+431026. Ученые обнаружили, что изменения освещенности коричневого карлика являются результатами чередования различных слоев или участков атмосферы, закручивающейся вокруг него в огромный ураган размером с Землю. "В отличие от водяных облаков Земли или аммиачных облаков Юпитера облака коричневых карликов состоят из горячих песчинок, капель жидкого железа и других экзотических со
23.08.2012 Облака укротят ураганы

зится на несколько градусов, и энергии для формирования урагана окажется недостаточно. Так выглядит ураган из космоса. Возможно, вскоре подобных изображений будет гораздо меньше Казалось бы, ре
29.03.2012 Солнечная буря "накачала" Землю энергией

Недавний шквал извержений на Солнце вылился в нечто большее, чем яркие полярные сияния. Исследования НАСА показывают, что солнечная буря 8-10 марта «накачала» верхние слои атмосферы Земли энергией, достаточной для снабжения Нью-Йорка в течение двух лет. «Это была самая большая доза тепла с 2005 года, - говорит Мартин Млынча
22.07.2010 Ураган обрушил 10 тонн металла на московский дата-центр. ФОТО

ратуры в машинных залах. На реанимацию чиллеров, по данным компании, ушло в общей сложности 4 часа, после чего ЦОД возобновил работу в штатном режиме. Сумма материального ущерба, нанесенного компании ураганом, не раскрывается. Генеральный директор Dataline Юрий Самойлов рассказал CNews, что все расходы по ремонту оборудования возместит страховая компания. Он также отметил, что материальные

19.07.2010 Тайфун "Консон" обрушился на север Вьетнама
01.07.2010 Ураган "Алекс" усилился до второй категории интенсивности

Атлантический ураган "Алекс", надвигающийся со стороны Мексиканского залива на Мексику и США, усилился до в
30.06.2010 На США и Мексику надвигается ураган "Алекс"

иканского штата Техас и в муниципалитете Ла-Крус в Мексике объявлено штормовое предупреждение. Пока ураган довольно далеко от места проведения работ по ликвидации нефтяной утечки в Мексиканском
25.06.2010 Ураган "Селия" в Тихом океане достиг наивысшей категории

кеане достигла пятой (наивысшей) категории, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. При этом синоптики сообщают, что угрозы побережью пока нет. Скорость ветра достигает 260 км/ч. В данный момент ураган находится в 1260 км южнее мексиканского побережья и движется вглубь океана, а не по направлению к суше, со скоростью 20 км/ч.
13.11.2009 Ураган "Ида" достиг атлантического побережья США, погибли 3 человека

а проливные дожди, которые затопили прибрежную полосу от Алабамы до Джорджии. Ранее сообщалось, что ураган "Ида" унес жизни 134 человек в Сальвадоре, несколько десятков считаются пропавшими без
10.11.2009 Ураган "Ида" принёс новые жертвы

кана Чичонтепек, который разрушил несколько домов в г.Верапас, находящемся в провинции Сан-Висенте. Ураган "Ида" - сильный тропический шторм со скоростью ветра от 95 км/ч до 125 км/ч, сформиров
09.11.2009 США ожидают ураган "Ида" в режиме ЧП

бама – пока объявлено штормовое предупреждение, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Сейчас ураган продвигается к территории США через Мексиканский залив, скорость ветра составляет 100

06.11.2009 На Никарагуа обрушился ураган "Ида"

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 5 ноября на Никарагуа обрушился ураган "Ида". Стихия разрушила дома, мосты. Скорость ветра достигала 125 км/ч. Данных о погиб
05.11.2009 Никарагуа и Колумбии угрожает ураган

е предупреждение. В организации отмечают, что сила порывов ветра достигает 95 км/ч. В конце октября тайфун "Мирина" обрушился на Филиппины, вызвав сильные наводнения. Жертвами стихии стали 7 че
02.11.2009 На Филиппины обрушился тайфун "Мирина", 14 человек погибли

Обрушившийся на филиппинский остров Лузон тайфун "Мирина" за несколько часов унес жизни 14 человек, сообщает РБК со ссылкой на Associat
27.10.2009 МЧС предупреждает население Камчатки и Курил об угрозе тайфуна "Лупит"

По данным подразделений Росгидромета, вечером 27 и ночью 28 октября в связи с выходом бывшего тайфуна «Лупит» в северо-западную часть Тихого океана в Южно-Курильском и Курильском районах Сахалинской области ожидается очень сильный дождь, ветер северный с порывами до 35-40 м/с. 28 октябр
21.10.2009 Власти Филиппин готовятся к удару тайфуна "Лупит"

регионах проведена эвакуация населения, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Ожидается, что тайфун 23 октября либо достигнет севера страны, либо проследует в сторону Тайваня. Его скорос
19.10.2009 Ураган "Рик" усилился до четвертой степени

побережья Мексики, присвоена четвертая "чрезвычайная" степень опасности. Эксперты прогнозируют, что ураган может обрушиться на полуостров Калифорния на этой неделе, сообщает РБК со ссылкой на A
09.10.2009 Мощный тайфун "Мелор" добрался до Южных Курил

Как сообщает РБК, мощный тайфун "Мелор" добрался до России. На острове Шикотан скорость ветра достигает 35 м/c, на островах Итуруп и Кунашир - порывы до 22 м/c. Более 20-ти промысловых судов укрылись в бухтах, защищенн
07.10.2009 Сильный тайфун приближается к Японии

Сильный тайфун, скорость ветра которого достигает 160 км/ч, может достичь японского острова Хонсю 8 октября, передает Метеорологическое агентство страны. Население предупредили о сильных порывах ветра,
02.09.2009 Ураган "Химена" обрушился на Мексику

льной шкале) обрушился на территорию Мексики, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. В настоящее время ураган бушует на известном международном курорте Лос-Кабос, находящемся на территории штата Н
31.08.2009 Ураган "Химена" набирает силу

сезон ураганов в Атлантике можно считать относительно спокойным. До сих пор самым опасным оказался ураган "Билл", обрушившийся несколько дней назад на США. Стихия унесла жизни двух человек.
19.08.2009 Атлантический ураган "Билл" усилился до четвертой категории

Атлантический ураган "Билл" усилился до четвертой категории. По данным американского Национального центра п
19.08.2009 В Атлантике образовался самый сильный в этом году ураган

В Атлантике образовался самый сильный в этом году ураган, получивший название "Билл". К настоящему моменту атлантическому шторму присвоена трет
17.08.2009 Тропический шторм "Билл" перерос в ураган

В восточной части Атлантики (1900 км восточнее Антильских островов) сформировался ураган "Билл", сообщили эксперты из Национального центра по слежению за ураганами в Майами. М
11.08.2009 Тайфун "Моракот" нанес Китаю и Тайваню существенный ущерб

; еще 51 человек (не считая деревни под оползнем) считаются пропавшими без вести. В настоящее время тайфун "Моракот", ударивший за минувшие выходные по Тайваню и материковому Китаю, ослаб до ур
10.08.2009 Тайфун "Моракот" обрушился на Филиппины, Тайвань и Китай

оло 10 тыс. человек оказались отрезанными от большой земли в трех приморских городах. Ранее этот же тайфун пришел на Филиппины. В результате погибли 36 человек, около 15 тыс. человек остались б
06.08.2009 Ураган "Фелиция" крепчает

ость порывов ветра достигала 185 км/ч. Сила урагана определяется по скорости ветра и измеряется по шкале Саффир-Симпсона (Saffir-Simpson Hurricane Scale). Максимальная (пятая) категория присваивается урагану, когда сила ветра, его сопровождающая, достигает 249 км/ч.

