Slando Портал бесплатных объявлений для частных лиц


СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ


29.01.2026 Veon купил «дочку» экс-владельца Avito за $75 млн 3
20.05.2022 Иностранцы выставили на продажу Avito, актив может стоить миллиарды долларов 1
25.03.2022 Avito лишила прибыли своих иностранных акционеров 1
28.01.2019 Совладельцы Mail.ru из Африки почти целиком овладели Avito 1
23.05.2013 Завершено объединение сервисов бесплатных объявлений Avito.ru, Slando.ru и OLX.ru 1
12.03.2013 Россия: Крупнейший сайт объявлений по-братски поглощает конкурентов 1
12.03.2013 Avito объединяется с OLX.ru и Slando.ru и привлекает $50 млн инвестиций 1
31.05.2012 Государство возьмет под контроль крупнейшие сайты Рунета 1
14.03.2012 Сервис бесплатных объявлений Slando.ru сменил программную платформу 1
06.12.2011 Холдинг Naspers купил украинский сервис объявлений Slandо за $29 млн 1
01.12.2011 Россияне чаще всего хотят купить в Сети iPhone, iPad, шубы и диваны 1
18.12.2007 У Molotok.ru - новый инвестор-иностранец 1
12.10.2007 Русский eBay договорился с русским YouTube 1
24.08.2007 Русский eBay объявил войну недобросовестным агентам 1
06.07.2007 eBay запускает сервис рекламных объявлений Kijiji в США 1
03.07.2007 Slando скоро перешагнет отметку в миллион объявлений 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Slando и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3537 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3147 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 2
Yahoo! 3711 2
Google LLC 12318 2
РБК - Медиамир 53 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 94 1
Tradus - QXL Ricardo 19 1
МегаФон 10044 1
Alibaba Group 454 1
Yandex - Яндекс 8557 1
Apple Inc 12714 1
Meta Platforms - Facebook 4546 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 970 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 368 1
Naspers 84 9
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 17 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1356 7
eBay Inc 1632 5
Naspers - Prosus Ventures 21 2
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 23 2
Advance Capital - Адванс Капитал 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8279 1
Газпром ПАО 1424 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 1
Kinnevik Investment AB 21 1
Vostok New Ventures 10 1
Northzone 2 1
Accel Partners 49 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по вопросам собственности 5 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3565 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 3
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 98 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2349 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 351 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
eBay Kijiji 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 2909 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7397 1
Apple iPad 3943 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
Apple iPhone 6 4861 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 1
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Biglion - Биглион 59 1
Craiglist - Крейгслист - Сайт объявлений 37 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Nordlander Jonas - Нордландер Йонас 12 4
Добрынин Андрей 7 2
Engуlbert Filip - Энгельберт Филип 5 2
Носик Антон 106 1
Гуревич Михаил 40 1
Туганбаев Аскар 7 1
Паулкин Михаил 7 1
Правдин Владимир 2 1
Шубаев Артур 2 1
Волобуев Олег 6 1
Pennington Michael - Пеннингтон Майкл 2 1
Усманов Алишер 305 1
Мамут Александр 132 1
Клименко Герман 51 1
Басов Алексей 115 1
Правдивый Владимир 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 158018 12
Украина 7806 5
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 5
Швеция - Королевство 3718 4
Бразилия - Федеративная Республика 2456 4
Португалия - Португальская Республика 939 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53546 3
Индия - Bharat 5720 3
Америка Южная 870 3
Африка - Африканский регион 3576 3
Испания - Королевство 3769 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1400 3
Греция - Греческая Республика 998 3
Европа 24670 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46018 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18755 2
Россия - СФО - Новосибирск 4690 2
Нидерланды 3642 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18332 1
Казахстан - Республика 5832 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 1
Польша - Республика 2004 1
Сингапур - Республика 1911 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3599 1
Канада 4992 1
Израиль 2785 1
Германия - Федеративная Республика 12953 1
Франция - Французская Республика 7991 1
Венгрия 849 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3409 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2983 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2104 1
Узбекистан - Республика 1886 1
США - Калифорния 4778 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1438 1
Новая Зеландия 732 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3671 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 2
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 1
Федеральный закон 57-ФЗ - О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 5 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2254 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2197 2
Из рук в руки - irr.ru 70 1
AIN.UA 103 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Wikipedia - Википедия 597 1
comScore 379 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
