Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Федеральный закон 57-ФЗ О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Федеральный закон 57-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 1
|Черненко Андрей 75 1
|Румянцев Антон 47 1
|Делицын Леонид 137 1
|Мамут Александр 133 1
|Иревли Сергей 21 1
|Платицын Андрей 6 1
|Делицин Леонид 11 1
|Богатов Антон 79 1
|Носик Антон 106 1
|Орлов Владимир 13 1
|Баканов Дмитрий 35 1
|Стефанчук Дмитрий 2 1
|Wikipedia - Википедия 648 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1135 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2383 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.