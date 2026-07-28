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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федеральный закон 57-ФЗ О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Российским маркетплейсам, разрабочикам ИИ и операторам ЦОД разрешат иметь иностранных инвесторов 1
16.06.2022 Минцифры: российские авиакомпании перейдут на отечественные системы бронирования авиабилетов в 2022 году 1
27.12.2017 МТС превращается в оператора кассовых аппаратов 1
31.05.2012 Государство возьмет под контроль крупнейшие сайты Рунета 1
17.04.2012 Власти «защитят» «Билайн» от варягов 2
13.04.2012 Россия: Слияние ИТ-компаний обернулось конфликтом с привлечением властей 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Федеральный закон 57-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9180 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15697 2
Ростелеком 10929 1
МегаФон 10701 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3451 1
Meta Platforms - Facebook 4616 1
VK - Mail.ru Group 3599 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 366 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4942 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 998 1
Yahoo! 3726 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 739 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 1
Google LLC 12666 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
Пи Джи груп - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 11 1
Slando - Портал бесплатных объявлений для частных лиц 16 1
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 26 1
Satterfield Managmenet 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8815 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1057 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 595 1
Альфа-Групп 745 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1638 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Naspers 85 1
Kinnevik Investment AB 21 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2336 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13760 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3297 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1163 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 757 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5420 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по вопросам собственности 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64922 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 442 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4867 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18078 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9268 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8242 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2438 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1901 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5495 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36077 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7539 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25556 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2524 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33409 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9406 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2690 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24338 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11770 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29647 1
ОФД услуги - ФФД - формат фискальных документов 28 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13685 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2680 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4834 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22879 1
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Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 1
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Biglion - Биглион 59 1
МТС Касса 11 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 1
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Делицын Леонид 137 1
Мамут Александр 133 1
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Платицын Андрей 6 1
Делицин Леонид 11 1
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Носик Антон 106 1
Орлов Владимир 13 1
Баканов Дмитрий 35 1
Стефанчук Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165728 6
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47519 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3950 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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