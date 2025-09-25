Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183677
ИКТ 14278
Организации 11095
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26267
Персоны 78916
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2725
Мероприятия 873

Паулкин Михаил


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию 1
02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube 1
15.04.2011 МВД готовит поисковик порно-картинок 1
31.03.2011 Сетевые полицейские говорят, что «Вконтакте» в 10 раз опаснее торрентов 1
09.02.2011 В Рунете завелся чистильшик: из «Вконтакте» уже удалено 1 млн пиратских видео 1
12.10.2007 Русский eBay договорился с русским YouTube 1
03.07.2007 Rutube.ru раскроет все тайны Госдумы 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Паулкин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 317 6
Yandex - Яндекс 8153 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4364 2
Монолит-Инфо 124 2
Inventos - Инвентос 3 2
Microsoft Corporation 25063 1
VK - Mail.ru Group 3508 1
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 58 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
Google LLC 12098 1
Slando - Портал бесплатных объявлений для частных лиц 15 1
РБК - Медиамир 53 1
Люксор дистрибьюшен 9 2
ИКС-Медиа Диджитал - GetMovies 6 2
eBay Inc 1627 1
Газпром ПАО 1392 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 257 1
Интернет Копирайт Менеджмент - Internet Copyright Management 4 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2888 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3410 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 358 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3480 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 476 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 23 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 505 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 62 1
ЛДПР 109 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70972 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22116 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7621 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11113 2
Data monetization - Монетизация данных 1767 2
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 633 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13255 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 713 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4119 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33127 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1077 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25581 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28650 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12161 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11974 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4657 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1800 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3030 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 843 1
Inventos - Licenzero 4 3
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 642 2
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 1
Яндекс.Видео 36 1
Google YouTube - Видеохостинг 2852 1
ByteDance - TikTok 305 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 191 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Газпром ГПМХ - Я Молодец 10 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 41 1
Волобуев Олег 6 5
Набатов Владимир 4 2
Малофеев Константин 116 1
Калафати Юрий 1 1
Мишустин Михаил 711 1
Жаров Александр 177 1
Клименко Герман 51 1
Басов Алексей 115 1
Гуревич Михаил 40 1
Туганбаев Аскар 7 1
Добрынин Андрей 7 1
Алибасов Бари 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 153519 6
Германия - Федеративная Республика 12862 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1612 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17849 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53021 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45079 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18284 1
Россия - СФО - Новосибирск 4564 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 446 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3617 2
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 39 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4860 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 788 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 30 1
Физика - Physics - область естествознания 2785 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5386 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 603 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2873 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1685 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4178 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54037 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11306 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8419 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1634 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2136 1
Пропаганда и агитация 194 1
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1086 1
Ведомости 1162 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
РАН - Российская академия наук 1977 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386125, в очереди разбора - 730099.
Создано именных указателей - 183677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще