Известный деятель Рунета арестован по делу о сбыте наркотиков

Глава РАЭК Сергей Гребенников задержан по делу о наркотиках. Гребенников вместе со своим давним знакомым главой АНО «Цифровая экономика» Сергеем Плуготаренко много лет занимаются общественной деятельностью в Рунете. Задержание Гребенникова совпало с проведением РАЭК крупного ИТ-саммита.

Арест Сергея Гребенникова

Тверской районный суд Москвы заключил под стражу директора РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Сергея Гребенникова. На соответствующую карточку в картотеке Мосгорсуда обратило внимание издание Roem.ru.

Гребенникову инкриминируют статья 228.1 часть 3 пункт 6 Уголовного кодекса (УК): производство, сбыт или пересылка наркотических веществ в значительном размере. Как сообщил CNews представитель Гребенникова, дело касается покушения на сбыт наркотиков.

Дело поступило в суд 25 января 2025 г., его решение об аресте Гребенникова вступило в силу 29 января. При этом 30 января в Национальном центре «Россия». прошел «Саммит развития: ИТ-тренды: 2030», организованный РАЭК, в котором приняли участие федеральные чиновники и представители ИТ- и телекоммуникационного бизнеса.

Проблемы Гребенникова: от налогов до наркотиков

В Telegram-канале Гребенникова появилось следующее сообщение: «Если вы читаете этот пост, значит, это уже случилось». В том же сообщение была ссылка на статью газеты «Коммерсант» от 2024 г., в котором говорилось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) требует банкротства организации «Рунет медиа холдинг» из-за задолженности в 2 млн руб.

Данная организация была создана Гребенниковым и его давним знакомым главой АНО (автономная некоммерческая организация) «Цифровая экономика» Сергеем Плуготаренко. «Сегодня дела обстоят куда серьезнее… ну что=ж, пока поживем с такими новостями…» - говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале Гребенникова.

Чем известны Сергей Гребенников и Сергей Плуготаренко, и с кем они конфликтовали

Сергей Гребенников и Сергей Плуготаренко начинали работу в 2000-х годах в РОЦИТ (Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий»). Это была первая общественная организация, занимавшая развитием Рунета. В числе прочего РОЦИТ проводил РИФ (Российский интернет-форум), RIW (Российская неделя интернета), «Премию Рунета» и т.д.

В 2010 г. Плуготаренко возглавил новую организацию - РАЭК, и к нему на работу перешел и Гребенников. Постепенно функции организации отраслевых мероприятия перешли от РОЦИТ к РАЭК. Координационный центр национального домена сети интернет, который является регулятором доменных зон .Ru и .РФ, переключил финансирование с РОЦИТ на РАЭК.

Это было связано с конфликтом тогдашнего директора КЦ Андрей Колесникова с председателем правления РОЦИТ Марком Твердыниным.

РОЦИТ сконцентрировался на вопросах безопасности детей в интернете и постепенно значение организации стало снижаться. Однако РОЦИТ входил в число учредителей КЦ. В 2014 г. Гребенников возглавил РОЦИТ, и организация вновь стала проявлять активность.

В 2015 г. РОЦИТ договорился с другими учредителями КЦ об изменении устава организации и замене Андрея Колесникова на Андрея Воробьева.

Тогда же РОЦИТ, РАЭК и другие организации создали Институт развития интернета (ИРИ), который, по поручению Президента России Владимира Путина должен был писать Программу развития интернета. Соучредитель ИРИ Герман Клименко на некоторое время стал советником Путина по вопросам интернета.

Вскоре у Клименко начались разногласия с Плуготаренко и Гребенниковым, что привело к смене руководства ИРИ. Деятельность института на некоторое время фактически была заморожена. Клименко покинул пост советника Президента в 2018 г.

В 2022 г. Плуготаренко возглавил АНО «Цифровая экономика», Он забрал часть команды РАЭК, включая своего бывшего начальника Марка Твердынина. Гребенников стал главой РАЭК.