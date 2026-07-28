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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198448
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Буянов Максим

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Pix Robotics выходит на рынок платформ класса CPM/EPM с комплексным решением для управление эффективностью бизнеса в едином контуре 1
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 1
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России 1
30.11.2017 Развитие Рунета поручат борцу с торрентами, VPN и мессенджерами 1
21.07.2017 Советник президента заблокировал назначение директора Института развития интернета 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Буянов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10929 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3451 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
VK - Mail.ru Group 3599 1
ГЛОНАСС АО 278 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 387 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 1
РК-Аудит 2 1
ivy - Айви банк 2 1
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 16 1
Texterra - Веб-Агентство Текстерра 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1123 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8815 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 182 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4946 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13760 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3640 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2330 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2336 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 385 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3432 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 150 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1583 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9313 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1428 3
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 249 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64922 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5760 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25556 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1838 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18301 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9657 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации - Безопасное общение в мессенджерах 287 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22335 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7435 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1195 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2558 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6469 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4173 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1655 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34822 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1525 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7849 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3191 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26121 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16962 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1573 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13591 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 184 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2690 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11770 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5350 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29647 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5367 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3576 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Путин Владимир 3452 4
Володин Вячеслав 108 4
Клименко Герман 51 4
Петров Сергей 61 3
Рудых Екатерина 2 2
Щеголев Игорь 699 2
Воробьев Андрей 198 2
Гребенников Сергей 35 2
Плуготаренко Сергей 89 2
Левова Ирина 25 1
Гореславский Алексей 13 1
Никифоров Николай 1138 1
Белоусов Андрей 149 1
Шувалов Игорь 86 1
Федоров Алексей 140 1
Массух Илья 239 1
Казарян Карен 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 165728 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57541 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33655 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3973 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5565 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1103 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3013 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2110 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - NeuroTech - Neurostimulation 199 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8213 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53331 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6653 1
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3343 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11284 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 469 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4425 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3787 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5882 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12285 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 185 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10309 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2127 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21575 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5100 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Ведомости 1458 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 146 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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