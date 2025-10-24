Разделы

Левова Ирина


СОБЫТИЯ


24.10.2025 Развитие рынка медданных в России требует особой модели регулирования – АБД 1
27.11.2024 Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки 1
12.11.2024 HeadHunter подписал Отраслевой стандарт защиты данных 1
18.07.2024 МИДу построят цифровую платформу для мониторинга международной обстановки и информационного пространства 1
17.07.2024 В России готовится платформа искусственного интеллекта для управления государством 2
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
03.11.2023 Российские ИТ-компании разработали концепцию отраслевого стандарта защиты данных 1
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 1
13.04.2021 Российские юристы попросили власть не пускать ИИ в «опасные» сферы 1
18.03.2021 Бизнес заставят бесплатно делиться с властями обезличенными данными россиян 1
07.12.2020 МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 потеряют 10 миллиардов из-за новой идеи властей 1
16.11.2020 Российских операторов заставят развязать войну с телефонными мошенниками 1
09.04.2020 Из-за бесплатного доступа к сайтам операторы связи потеряют 200 миллиардов 1
14.12.2018 В Госдуму внесен закон о полностью автономном Рунете 1
02.07.2018 Данные чиновников, выходящих в интернет, будут для ФСО хранить 3 года 1
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России 1
10.05.2017 Путин требует запретить в России иностранные платежные системы 1
09.03.2017 Правительство одобрило законопроект о товарных агрегаторах. Агрегаторы в шоке 1
07.11.2016 МВД, ФСБ и ИТ-компании потребуют ужесточить «хакерские» статьи в УК РФ 2
21.04.2015 Роскомнадзор попросил полицию наказывать блогеров за использование мата 1
12.12.2014 Глава Group-IB обошел представителя «Лаборатории Касперского» на выборах регулятора Рунета 1
03.10.2014 Интернет-казино прорвали блокировку российских властей 1
02.07.2014 Депутаты запрещают интернет-компаниям хранить персональные данные россиян за границей 1
25.11.2013 Минкомсвязи передумало строить антипиратский цифровой реестр 1
21.06.2013 В России заблокируют доступ к видео на торрентах. Музыку не тронут 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Левова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8277 10
Ростелеком 10243 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13953 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9139 6
МегаФон 9751 3
VK - Mail.ru Group 3516 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4440 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5215 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1104 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 69 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 378 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3088 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 214 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 955 2
Meta Platforms - Facebook 4514 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 659 2
Рустам Курмаев и партнеры 30 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 32 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 38 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3299 1
Xiaomi 1936 1
ГЛОНАСС АО 229 1
Microsoft Corporation 25174 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 466 1
X Corp - Twitter 2902 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 327 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 134 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7997 5
ГПБ - Газпромбанк 1153 2
ОрдерКом 14 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 991 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1901 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2656 1
Visa International 1967 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 264 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
Лента - Сеть розничной торговли 2242 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 277 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2971 1
Газпром нефть 663 1
Альфа-Банк 1850 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1219 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1335 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 634 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12690 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3495 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2905 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3334 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4748 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 357 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2803 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3432 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1123 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2240 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5728 2
Судебная власть - Judicial power 2394 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5168 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5176 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 723 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2064 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 726 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1439 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6227 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 822 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4789 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1267 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 787 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 383 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2131 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1894 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 341 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3216 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1344 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 387 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 342 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 128 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 3
АЮР - Ассоциация юристов России 48 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 135 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 349 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71924 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31066 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56266 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17221 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11188 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8568 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12113 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21796 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7320 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3073 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5292 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16928 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3081 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7477 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28802 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4455 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5102 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22596 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9903 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12850 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2410 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4317 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5776 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17727 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2331 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1440 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1128 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6765 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31640 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6104 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25420 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8225 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2657 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13488 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1807 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5769 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13258 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1205 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2343 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 794 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5747 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 337 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 67 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 381 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1891 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 645 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5084 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 115 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 38 1
FreePik 1354 1
МИД РФ - ЕЦП МИД России - Единая цифровая платформа МИД России 1 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 92 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 274 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1533 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 859 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Google YouTube - Видеохостинг 2862 1
ByteDance - TikTok 308 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1652 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1137 1
Apple Music 116 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 300 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 907 1
Microsoft Windows 16223 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 75 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1506 1
Путин Владимир 3324 4
Казарян Карен 80 3
Хинштейн Александр 146 3
Демидов Олег 2 2
Семион Кирилл 42 2
Никифоров Николай 1136 2
Козлюк Артем 39 2
Едидин Борис 14 1
Деньгин Вадим 16 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 589 1
Вагнер Милош 14 1
Хачатуров Вартан 11 1
Ильичев Михаил 19 1
Логунов Александр 7 1
Шицле Ярослав 26 1
Чаплыгин Роман 22 1
Половников Сергей 19 1
Суржко Денис 8 1
Дылов Дмитрий 4 1
Твердынин Марк 19 1
Воронина Елена 21 1
Ксензов Максим 14 1
Ярных Андрей 16 1
Медриш Михаил 15 1
Бурков Дмитрий 15 1
Храмцов Павел 10 1
Алексеев Матвей 12 1
Стафеев Денис 6 1
Коновалова Наталья 5 1
Калашников Евгений 13 1
Haugen Frances - Хоген Фрэнсис 8 1
Курмаев Рустам 35 1
Пинский Виктор 7 1
Говорухин Станислав 5 1
Фомина Татьяна 9 1
Поляков Игорь 1 1
Кунин Семен 1 1
Шейкин Артем 38 1
Каширин Алексей 3 1
Шпильман Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 154954 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45339 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53244 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4071 1
Беларусь - Белоруссия 5992 1
Франция - Французская Республика 7962 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18006 1
Евразия - Евразийский континент 626 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54454 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8466 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4210 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50773 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2518 4
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 726 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4902 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 396 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31458 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3629 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1330 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2991 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9512 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20106 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11622 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2979 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 815 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1617 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7430 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7215 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8272 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10581 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1326 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 534 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5277 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5231 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6603 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 620 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5963 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1629 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 171 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3339 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 91 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1897 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 268 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 660 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10431 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 188 1
Blacklist - Чёрный список 661 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2117 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1062 3
Content-Review 8 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11385 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Ведомости 1186 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 199 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8323 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 11
ИРИ - Институт развития интернета АНО 135 6
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 28 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 88 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 510 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 198 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 387 1
МИД РФ - НИЦИ - Научно-исследовательский центр информатизации Министерства иностранных дел Российской Федерации 3 1
