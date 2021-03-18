Бизнес заставят бесплатно делиться с властями обезличенными данными россиян

Минцифры внесло в Госдуму вторую версию поправок к законопроекту о персональных данных, в феврале 2021 г. прошедших первое чтение. Теперь они подразумевают обязанность российских компаний на общественных началах делиться с государством обезличенными данными россиян. Представители ИТ-отрасли увидели в этом угрозу как бизнесу, так и самим россиянам, а в «Яндексе» заявили, что законопроекту не хватает конкретики по целому ряду вопросов

Персональные данные в подарок

Минцифры России выступило с инициативой обязать отечественный бизнес передавать властям обезличенные данные россиян, притом на полностью безвозмездной основе. Как сообщает «Коммерсант», это требование прописано во второй версии поправок к закону о персональных данных, которую ведомство подготовило ко второму чтению в Госдуме.

Согласно обновленным поправкам, накопленная обезличенная информация о россиянах будет использоваться властями «для государственного и муниципального управления». Порядок передачи этих сведений властям определит Правительство России.

Представители Минцифры рассказали CNews, что, работая над этим пакетом поправок, ведомство «предлагает усилить защиту прав граждан при обороте больших данных путем

получения оператором согласия на обезличивание его персональных данных и цели их использования». «Люди будут знать, кто и где будет использовать их обезличенные данные», – подчеркнули они.

Поправки к закону о персональных данных также предлагают, чтобы государство предоставляло отечественным ИТ-компаниям доступ к обезличенным персональным данным из госинформсистем. «Таким образом, будут созданы условия для развития ИИ-технологий», – уточнили представители Министерства. Документ предусматривает и запрет ИТ-компаниям на накопление таких данных в собственных информсистемах. «Планируется также, что органы власти будут получать обезличенные данные от операторов персональных данных исключительно для осуществления государственных функций», – рассказали CNews в Минцифры.

Государству потребовались обезличенные персональные данные россиян

К операторам обезличенных данных, по информации «Коммерсанта», могут относиться юридические и физические лица – операторы связи, банки, соцсети и т. д., а также сами органы власти. Они будут определять, какие данные будут обрабатывать, и для каких целей.

Раньше было лучше

Оригинальная версия законопроекта, внесенного на рассмотрение в Госдуму еще в июле 2021 г. и принятого в первом чтении 16 февраля 2021 г., преследовала несколько иные цели по сравнению со второй. Изначально предполагалось, что его принятие позволит упростить порядок сбора компаниями согласий россиян на обработку их персональных данных – граждане смогли бы давать согласие на обработку этих данных для нескольких целей и несколькими лицами одновременно. Право устанавливать требования и методы обезличивания данных, согласно тексту документа, должен был получить Роскомнадзор.

После доработки в законопроекте появилось условие, согласно которому компании больше не будут иметь права обезличивать персональные данные россиян, если те не предоставили им на это свое отдельное согласие.

Мнение отрасли

Российская ИТ-сфера высказалась о нововведениях в негативном ключе – ее представители считают, что они плохо отразятся на бизнесе. «В такой версии он (законопроект – прим. CNews) экономически демотивирует коммерческие сервисы по аналитике больших данных», – сообщили «Коммерсанту» представители «Мегафона».

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«Предложенные меры не создают экономических стимулов для обмена и передачи данных, а скорее, наоборот, накладывают на бизнес дополнительные экономические издержки и ограничения», – заявила изданию президент «Ассоциации больших данных» (АБД) Анна Серебряникова.

Изменения, направленные, со слов представителей Минцифры, на ускорение развития отечественной ИИ-отрасли, могут возыметь обратный эффект. «Есть риск, что предложенные поправки существенно затормозят развитие рынка больших данных и проектов в области искусственного интеллекта в России», – отметила президент АБД.

Инициатива властей может навредить не только ИИ-сфере, но и компаниям, которые занимаются обработкой данных. «Принятие закона в текущей версии приведет к тому, что бизнес, собирающий и обрабатывающий данные, утратит конкурентное преимущество», – сказала «Коммерсанту» директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова, добавив, что «государство пытается выйти на рынок цифровых услуг», и что новая редакция поправок не была согласована с российским бизнесом.

Россияне тоже могут пострадать из-за этих нововведений, считают в «Яндексе». По мнению представителей ИТ-гиганта, в своем актуальном виде поправки могут нанести вред безопасности персональных данных граждан России. «В законопроекте сейчас недостаточно информации о том, что подразумевается под обезличенными данными, как и в каком виде они будут передаваться, и как будет обеспечиваться их безопасность», – сообщили они изданию.