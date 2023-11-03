Российские ИТ-компании разработали концепцию отраслевого стандарта защиты данных

В «Ассоциации больших данных» (АБД) разработали концепцию отраслевого стандарта защиты данных. В ней определяются надежные подходы к хранению и сбору данных, а также методики совершенствования системы информационной безопасности. Чем больше данных собирает компания, чем выше их значимость и чувствительность, тем серьезнее требования к инфраструктуре и её безопасности. Документ также предлагает прозрачный механизм добровольной оценки соответствия компаний новому стандарту.

В числе ключевых критериев для оценки: процессы организации и управления защитой данных, политики о защите информации, план мероприятий по отработке угроз. Кроме того, на оценку влияет, как в компании выявляют уязвимости, реагируют на внештатные ситуации, тренируют и готовят персонал и на другие аспекты информационной безопасности.

«Концепция отраслевого стандарта защиты данных и его аудита — важная инициатива ключевых игроков отрасли, которые осознают свою ответственность и задают ориентир для всех операторов данных. Компании планируют проводить такой аудит не реже одного раза в год и таким образом подтверждать высокий уровень их систем информационной безопасности. Это позволит гарантировать наивысшую степень защиты данных на уровне отрасли», — сказала Ирина Левова, директор по стратегическим проектам «Ассоциации больших данных».

«В «Яндексе» мы постоянно совершенствуем системы хранения и защиты данных и регулярно проходим многочисленные аудиты безопасности. Однако создание в России собственного стандарта защиты данных — важный и логичный этап развития ИТ-отрасли. Объединяя экспертизу и лучшие практики лидеров рынка, мы получаем гарантированно эффективный инструмент для работы с безопасностью данных», — отметила Анна Зинчук, руководитель службы комплаенса и обучения информационной безопасности «Яндекса».

«Обеспечение безопасности — многофакторный процесс. Он основан как на личной киберкультуре владельца данных, так и на сбалансированной работе по формированию комплексной системы защиты данных и минимизации рисков возникновения киберинцидентов. Организации смогут повысить эффективность работы по защите информации, имея на вооружении инструменты самоконтроля с возможностью проверить правильность сделанных выводов с независимыми экспертами. Разработка и реализация добровольного стандарта продемонстрирует высокий уровень личной ответственности и киберкультуры операторов персональных данных», — сказал Роман Чаплыгин, директор по консалтингу ГК «Солар».

Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов Цифровизация

«Разработка отраслевых подходов к внедрению эффективных систем безопасности — давно назревшая потребность. Предлагаемый подход основан на опыте экспертов в области кибербезопасности. И важно, что они смогли его аккумулировать и представить в рамках общей концепции. Введение института добровольного аудита информационных систем безопасности компаний может стать качественным инструментом контроля над реальным внедрением и использованием таких систем. Это позволит повысить уровень безопасности российских операторов данных. Ужесточение ответственности за возможные утечки требует проработки механизма расследования таких фактов и оценки всех мероприятий, которые применялись для защиты от злоумышленников», — сказал руководитель департамента по взаимодействию с федеральными органами власти в МТС Александр Мацкевич.

Операторами аудита могут стать экспертные группы, куда войдут специалисты как самих компаний, так и профильных сторонних организаций. По тем направлениям, где итоговая оценка аудита окажется ниже рекомендованной, компании будут работать над повышением эффективности защиты. Участники АБД намерены завершить работу над концепцией и подписать стандарт в течение ближайших месяцев.