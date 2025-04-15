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Зинчук Анна
|15.04.2025
|АБД разработала методику проведения аудита по оценке соответствия Отраслевому стандарту защиты данных 1
|03.11.2023
|Российские ИТ-компании разработали концепцию отраслевого стандарта защиты данных 1
Зинчук Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Мацкевич Александр 1 1
|Чаплыгин Роман 22 1
|Левова Ирина 24 1
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