Бесплатна и доступна. «Яндекс» внедрил «Алису» в Max. На очереди — Telegram

Нейронная сеть от «Яндекса» стала доступна всем пользователям в Max, а 24 сентября 2025 г. она заработает и в мессенджере Telegram. Для того чтобы воспользоваться ее помощью бесплатно, нужно просто открыть чат-бот «Алисы».

Интеграция в мессенджеры

«Яндекс» анонсировал появление нейронной сети «Алиса» в Max и Telegram, пишет РБК. В сентябре 2025 г. она поможет решать личные и рабочие задачи в мессенджерах, объяснит принцип решения школьных задач по разным предметам, а также сможет генерировать изображения.

Ответы «Алиса» будет давать, работая на базе генеративной модели c искусственным интеллектом (ИИ) «Яндекса» YandexGPT 5.1 Pro, как и в приложении «Алиса» и на сайте. Она также поддерживает режим рассуждений для сложных задач, учитывает контекст диалога и позволяет очищать его по команде пользователя. Нейронная сеть может пересказывать тексты в формате постов для социальных сетей, отвечать на вопросы по загруженным изображениям и генерировать аватарки, открытки, иконки и макеты для стикеров.

«Алиса» — виртуальный голосовой помощник, разработанный компанией «Яндекс». В 2025 г. распознает естественную речь, имитирует живой диалог, дает ответы на вопросы пользователя и благодаря запрограммированным навыкам решает прикладные и трудные задачи.

Со слов разработчиков, «Алиса» учитывает контекст общения, что обеспечивает более точные ответы в ходе диалога. Если тема разговора меняется, пользователь может в любой момент попросить «Алису» сбросить предыдущий контекст, выбрав соответствующую команду в чате или написав «Очисти контекст диалога».

С 23 сентября 2025 г. пользователи могут обратиться к чат-боту «Алисы» в мессенджере Max по соответствующей ссылке. Начиная с 24 сентября, доступ к чат-боту нейронной сети в Telegram будет открыт здесь. В дальнейшем функционал «Алисы» в обоих мессенджерах будет расширен, отмечают программисты «Яндекса». Для использования всех возможностей нейронной сети можно взаимодействовать с ней через чат на сайте, в приложениях «Алиса» и «Яндекс с Алисой», а также в «Яндекс Браузере».

Бесплатный доступ

Как писал CNews в начале июля 2025 г., «Яндекс» отменил плату за пользование нейронной сетью «Алиса» на базе YandexGPT 5 Pro, доступ к которой ранее стоил 100 руб. в месяц.

В чате с «Алисой» стали доступны самые мощные улучшенные генеративные модели «Яндекса» — бесплатно и без ограничений. С июля все желающие могут решать с помощью нейронной сети «Алиса» личные, учебные и рабочие задачи: генерировать тексты разных жанров на русском и английском, находить ответы на вопросы, создавать изображения, использовать режим рассуждений и работать с файлами.

Одновременно обновилась подписка на опцию «Про»: в дополнение к играм и квестам для детей, Live-режиму и другим возможностям в ней появилась функция персонализированного общения с нейронной сетью.

Сертифицированные ИТ-продукты

Российская компания «Яндекс» стала первой ИТ-компанией в России, получившей сертификат ISO/IEC 42001, подтверждающий ответственный подход к разработке технологий с искусственным интеллектом (ИИ), об этом CNews сообщили представители ИТ-компании. Независимый аудит установил, что процессы создания и предоставления YandexGPT полностью соответствуют международным стандартам, включая аспекты этики и безопасности.

ISO/IEC 42001:2023 — это международный стандарт, оценивающий систему управления компаний, разрабатывающих или использующих ИИ-решения. Он фокусируется не на самих продуктах, а на прозрачности, безопасности и эффективности процессов их создания.

««Яндекс» всегда очень бережно подходил ко всему, что связано с ИИ-технологиями. Мы начали выстраивать процессы, которые обеспечивали бы этичность и безопасность ИИ, задолго до публичного анонса YandexGPT. Получение сертификата — еще одно подтверждение, что мы все делаем правильно. «Яндекс» выступает за ответственное применение ИИ и готов делиться своим опытом с другими российскими компаниями», — сказала руководитель службы комплаенса и обучения информационной безопасности (ИБ) «Яндекса» Анна Зинчук.

Аудит в 2025 г. выявил, что разработчики в компании «Яндекс» эффективно защищают данные пользователей, автоматически выявляет ошибки и аномалии в работе ИИ-моделей, следят за качеством и этичностью ответов, анализирует обратную связь и поддерживает детальную документацию. Также подтверждено, что в ИТ-компания учитывают этические и социальные ИИ-риски и обучают сотрудников принципам ответственной разработки.

Программисты «Яндекса» регулярно внедряет новые меры для повышения безопасности своих ИИ-продуктов. С весны 2025 г. ИТ-компания привлекает белых хакеров для тестирования генеративных нейронных сетей, выплачивая до 1 млн руб. за обнаруженные ИТ-уязвимости.