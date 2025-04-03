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Яндекс.Нейроэксперт
|03.04.2025
|«Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek 3
|03.04.2025
|«Яндекс» представил «Нейроэксперта» — сервис, который сам найдет нужную информацию в файлах и ссылках пользователя 3
Яндекс.Нейроэксперт и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7547 2
|DeepSeek - ДипСик 34 1
|Google LLC 11885 1
|Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 223 2
|Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 171 1
|OpenAI ChatGPT 372 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1591 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146907 1
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