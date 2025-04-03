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Яндекс.Нейроэксперт



03.04.2025 «Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek 3
03.04.2025 «Яндекс» представил «Нейроэксперта» — сервис, который сам найдет нужную информацию в файлах и ссылках пользователя 3

Публикаций - 2, упоминаний - 6

Яндекс.Нейроэксперт и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7547 2
DeepSeek - ДипСик 34 1
Google LLC 11885 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21532 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4397 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3188 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10863 2
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Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 36 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 223 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 171 1
OpenAI ChatGPT 372 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1591 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29646 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5519 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350857, в очереди разбора - 760778.
Создано именных указателей - 172222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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