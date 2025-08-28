«Яндекс» выпустил интерактивную игру по миру братьев Стругацких

В юбилей Аркадия Стругацкого «Яндекс» запустил онлайн-игру, которая позволяет погрузиться в мир Стругацких и стать одним из персонажей их книг. Начать игру можно прямо на главной странице «Яндекса», а ее финал зависит только от пользователя. «Яндекс Книги» вместе с современными художниками оформили новые обложки для десяти самых известных книг братьев Стругацких, а еще добавили к ним уникальные предисловия. Кинопоиск выпустил серию материалов о наследии фантастов, а «Яндекс Карты» — подборку мест, связанных с их творчеством. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Игра переносит пользователя в один из миров Стругацких. Например, можно оказаться на планетолете или посреди улицы, захваченной павианами. Задания генерирует нейросеть Алиса, так что ничто не предопределено. И только от действий пользователя зависит, что будет дальше. Каждое следующее задание генерируется на основе его решений. Отвечать на задания можно текстом, кодом или с помощью кота — он еще не заговорил, но умеет царапаться и ронять горшки. Выполнить миссию нужно за десять шагов. По ходу дела «Алиса» будет давать подсказки, а «Нейроэксперт» — отвечать на вопросы по мирам. В финале получится целая ИИ-история: YandexART сгенерирует для нее видео, а технология SpeechKit поможет озвучить. Свою ИИ-историю можно будет скачать или опубликовать на сайте проекта.

«Яндекс Книги» подготовили проект «Станция: Будущее»: десять художников создали обложки для десяти самых популярных книг братьев Стругацких, а исследователи фантастики и писатели дополнили их эксклюзивными предисловиями. Художники проекта — ведущие авторы российской арт-сцены, от Ростана Тавасиева до Александры Гарт, — проложили мост между прошлым и будущим, чтобы люди могли по-новому взглянуть на наследие Стругацких. Обложки для остальных книг сгенерировал в той же стилистике YandexART. Любое произведение Стругацких можно найти в «Яндекс Книгах» — как в текстовой, так и в аудиоверсиях. Книги фантастов разбиты теперь не по томам, а по произведениям, чтобы их было проще найти.

Узнать о творчестве и наследии фантастов можно из проекта «Век Стругацких», который выходит в медиа «Кинопоиска». Проект включает рейтинг экранизаций Стругацких по версии кинокритика Лидии Масловой, размышления исследователя фантастики Николая Трябина о пророчествах советских фантастов, рассказ писателя Шамиля Идиатуллина о жизни Аркадия Натановича, материал Андрея Дуванова о влиянии братьев Стругацких на игровую индустрию, а также воспоминания о съемках фильмов по Стругацким, которые собрал кинокритик и киновед Константин Шавловский, и все, что известно о будущих съемках. Редакция «Кинопоиска» также взяла интервью у сотрудников «Яндекса», где они говорят о том, как братья Стругацкие повлияли на их жизнь и почему НИИЧАВО из повести «Понедельник начинается в субботу» ассоциируется у них с «Яндексом» — материал станет доступен 30 августа 2025 г.

На «Яндекс Картах» появилась подборка мест, которые, по мнению экспертов «Яндекс Книг», больше всего похожи на места действий из произведений Стругацких. Например, здание Президиума РАН очень напоминает Государственный комитет межпланетных сообщений из «Страны багровых туч», а дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском — Старый Кижеград из «Сказки о тройке».