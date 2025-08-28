Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тавасиев Ростан
УПОМИНАНИЯ
|28.08.2025
|«Яндекс» выпустил интерактивную игру по миру братьев Стругацких 1
|19.05.2021
|МТС и Третьяковская галерея представили первую цифровую экспозицию работ талантливых детей со всей страны 3
Тавасиев Ростан и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380600, в очереди разбора - 737701.
Создано именных указателей - 181724.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.