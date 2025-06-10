Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«Яндекс Маркет» внедрил ИИ-эксперта в ПВЗ

«Яндекс Маркет» предоставил сотрудникам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) новый сервис, упрощающий решение рабочих вопросов — «Нейроэксперт». Он работает в режиме чата и помогает операторам найти нужную информацию. «Яндекс Маркет» стал первым в России маркетплейсом, предложившим подобное решение для своих партнеров, открывающих ПВЗ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

В основе «Нейроэксперта» лежит технология YandexGPT 5 Pro, последняя версия большой языковой модели «Яндекса». Для обеспечения качественных и полезных ответов «Яндекс Маркет» интегрировал в систему обширную базу знаний: информационные материалы маркетплейса, справки, а также обучающие курсы и должностные инструкции. Благодаря этому, сервис генерирует ответы, опираясь на актуальную информацию, загруженную и предоставленную маркетплейсом.

По данным «Яндекс Маркета», каждый день в поддержку приходит более 4 тыс. обращений от операторов ПВЗ. Теперь как минимум каждое десятое из них может решать сервис, причем мгновенно: например, сотрудник сможет сразу же проверить — разрешен ли конкретный товар к приемке или как правильно заполнить акт.

Воспользоваться «Нейроэкспертом» можно в личном кабинете – там же, где расположена опция обращения в поддержку.

Как российские компании внедряют облачные решения. Отчет

Эта инициатива является частью стратегии «Яндекс Маркета» по внедрению передовых ИИ-технологий. Ранее маркетплейс уже интегрировал ИИ-ассистента на базе этой большой языковой модели в свое основное приложение. Также ИИ-ассистент появился и «Яндекс Лавке», где помогает пользователям с выбором товаров через чат.

В апреле 2025 г. «Яндекс» представил «Нейроэксперт» — сервис, который становится интеллектуальным помощником в различных сферах знаний. Его можно использовать для создания собственных баз знаний в формате чата на основе любых файлов и документов. Бета-версия доступна для всех желающих, а также в интерфейсе «Яндекс 360».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Изучаем аспекты перехода на «1С»: стоимость, сроки, перспективы

Мошенники с помощью новой схемы украли у российских айтишников больше 14 миллионов

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30%

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Никакого Gmail. Власти готовят запрет авторизации на российских сайтах с зарубежных почтовых адресов

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще