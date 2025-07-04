«Яндекс» обновил «Нейроэксперта» — в нем появились режимы рассуждения и совместной работы

«Яндекс» представил обновленного «Нейроэксперта» — этот сервис анализирует информацию на сайтах, в документах и файлах, создает удобную базу знаний и находит в ней ответ на любой вопрос. «Нейроэксперт» научился рассуждать, изучать информацию на всем сайте по одной ссылке, лучше анализировать диаграммы и графики, а также стал поддерживать режим совместной работы. «Нейроэкспертом» ежемесячно пользуются около 350 тыс. человек. Самые популярные темы запросов к сервису — образование (17,6% запросов), юриспруденция (10,6%), финансы (7%), история (4,6%), маркетинг (4,2%), HR (3,8%). Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Режим рассуждений

«Нейроэксперт» поможет решить нетривиальные задачи, для которых требуется глубокий анализ информации. В частности, это работа с большими или разрозненными данными, математические задачи, выработка стратегии и планов по её реализации. В режиме рассуждений Нейроэксперт анализирует запрос пользователя и предоставленные данные, выстраивает логическую цепочку, обосновывает свои тезисы и только потом приходит к ответу. При этом можно проследить за ходом мысли сервиса — это позволяет понять его логику, проверить достоверность ответа и, если нужно, скорректировать запрос.

Можно спросить «Нейроэксперта», почему уменьшилась доля рынка компании в определенном сегменте, и попросить, чтобы он предложил варианты, как это исправить. Сервис даст ответ, опираясь на предоставленную информацию — к примеру, на данные с сайта компании, из ее публичных новостей и финансовых отчетов.

Анализ по всему сайту или разделу

С помощью «Нейроэксперта» теперь удобно анализировать информацию на сайте, если неизвестно, на каких именно страницах она находится. Раньше сервис изучал только ту страницу, на которую пользователь давал ему ссылку. Теперь «Нейроэксперт» может проанализировать сразу весь сайт или его конкретный раздел.

Например, сервису можно дать ссылку на сайт компании и попросить найти упоминания ESG-стратегии в публичных материалах. «Нейроэксперт» все автоматически проанализирует, в том числе разделы «О компании», «Новости», «Отчеты», и покажет подходящие упоминания на разных страницах.

Улучшенный анализ графиков и понимание их контекста

«Нейроэксперт» научился анализировать графики и диаграммы в файлах PDF и DOCX, а не только в PPTX. Можно попросить сервис объяснить, почему, судя по диаграмме и финансовому отчету, резко выросли затраты компании в определённом периоде. «Нейроэксперт» сопоставит график с отчетом и ответит — например: «Рост связан с закупкой оборудования по статье “Инфраструктура”».

А еще сервис научился выводить формулы и математические символы: возведения в квадрат, корня, дробей, фигурных скобок и других операций. Например, это важно для инженерных компаний, которые работают с технической документацией, разными формулами и вычислениями.

Совместная работа

С «Нейроэкспертом» стало еще удобнее работать командной — например, вместе с коллегами над общим исследованием. Теперь сервис позволяет задать для проекта уровни доступа и роли участников. Проект можно сделать закрытым, частично доступным или публичным. В первом случае его видит только автор, во втором — им можно поделиться по электронной почте, а в третьем — его будут видеть все, у кого есть ссылка.

Среди доступных ролей — редактор или участник. Первая роль позволяет редактировать проект, в том числе менять любые настройки и уровни доступа. Со второй ролью можно просматривать проект и задавать в нем вопросы.